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（中央社記者李先鳳花蓮縣2日電）花蓮全年產出廚餘量約5500公噸，環保局在鳳林環保科技園區建置2套廚餘高效處理系統，處理全縣6成以上廚餘，但縣議員質疑空品、污水處理未達標；環保局承諾監測並改善。

為防治非洲豬瘟，花蓮縣政府5年前公告禁用廚餘養豬，向中央爭取新台幣6000萬元經費，在鳳林鎮環保科技園區建置2套廚餘高效處理系統。花蓮縣議員10人今天到現場會勘，查看堆肥廠、廚餘處理情況，並召開座談會與環保局意見交換。

議會專案召集人、民進黨籍縣議員胡仁順接受媒體聯訪表示，到場了解廚餘後續處理狀況，發現處理固態肥和液態肥有相當難度，尤其液態肥含有油質，若滲入水溝恐造成環境二次傷害，目前廠商無法完全處理，議員們也擔心處理不完善對環境造成二次傷害。

胡仁順指出，從縣府實施高效能廚餘處理5年來花費1億多元，到目前仍看不到很好的成效，比起台東縣，一年花費400多萬元的標案運給屏東養豬，而花蓮1年耗資1500多萬元，兩相比較，差之甚遠。

無黨籍縣議員林源富說，廠區所有設備均靠電力產生熱能，電費高，代操廠商成本不低；而生產的液態肥含有油質，連農民都不要，排放污水是否做好，廠區味道不佳，空品、污水處理看來都不合格。

花蓮縣環保局廢棄物物管理科表示，鳳林鎮環保科技園區處理花蓮市、吉安鄉、卓溪鄉及萬榮鄉的廚餘，1天處理量約13至15公噸，其他鄉鎮公所則有簡易堆肥場可處理。

環保局指出，廚餘處理廠區每日產生液態物料為2至3噸/套，24小時內進行脫泥（初沉池、調整池、脫泥機），送至4個曝氣池約15天，再送至厭氧槽加入厭氧菌，經過10天厭氧發酵製成液態肥。

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環保局副局長饒慶龍受訪表示，液態肥若農民有需要可申請領用，另外與中華紙漿合作實驗示範計畫，將液態肥循環再利用。園區污水在水溝設置阻隔牆，防止污水流出，也檢驗園區滯洪池，確保無污水污染。

環保局今年向中央爭取1400多萬元，購入一台直立式的發酵優化設備，可處理約12公噸脫水後的廚餘，發酵時間從10天縮短至5天，產出堆肥率約7成，預計明年1月中試運轉，盼能趕上處理農曆春節期間的家用廚餘。（編輯：郭諭儒）1131202

為防治非洲豬瘟，花蓮縣政府公告禁用廚餘養豬，並在鳳林鎮環保科技園區建置2套廚餘高效處理系統。民進黨縣議員胡仁順（前左）2日會勘並指出，從縣府實施高效能廚餘處理5年來花費新台幣1億多元，目前仍看不到很好的成效。中央社記者李先鳳攝 113年12月2日