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（中央社記者李卉婷屏東縣2日電）屏東縣政府逐步完善永續環境發展藍圖，規劃以劣地推動再生能源、強化廢棄物資源化、推出「以金代金」減少紙錢焚燒創新政策等，連續5年奪台灣環保聯盟評量優等成績。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，台灣環境保護聯盟參採聯合國永續發展目標及行政院永續發展委員會就溫室氣體減量、氣候變遷調適及永續發展等議題提出8大永續指標，每年評量各縣市政府永續環境施政成果，屏東連續5年奪得優等佳績。

台灣環保聯盟在評量報告中指出，屏東去年為了加速移除銀合歡，推出每公噸最高新台幣1.6萬元收購價，僅花1年時間就將4500公頃的外來種植物覆蓋面積減少至832公頃。屏東縣整體預算不及6都，但仍可與台南市、高雄市並列為優等城市，顯示屏東縣長周春米帶領團隊施政用心。

屏東優先以劣地推動再生能源，2022年已達成RE100階段目標，去年輔導廠商建置全台首座農廢生質能發電廠，為實踐SDG11永續城市，環保局創無PM2.5紅害事件日，建置水淨廠守護水環境，2023年東港溪嚴重污染長度僅剩0.5公里，創歷年最好佳績。

另外，強化廢棄物資源化循環再利用、執行石綿到府清運服務、「海廢帶回漁獲自肥」及農業廢棄物一條龍處理鏈，並提出「以金代金」策略，減少紙錢焚燒等創新政策。

至於在面對氣候變遷調適，台灣環保聯盟表示，屏東客製化「屏東縣氣候變遷調適執行方案」、推動智慧防災計畫等，為強化農業韌性，開發伏流水，解決枯水期乾旱之苦，並以農業保單，降低氣候衝擊所造成災損，以符合SDG13（氣候行動）目標。

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同時，屏東縣守護原民與客家文化，讓珍貴族語與習俗永續傳SDG 10（消除不平等），並成立全國第1個長照處，照護老寶貝，實踐在地安老的願景，亦符合SDG 3（良好的健康與福祉）目標。

周春米表示，在多元文化、社會包容、環境保護、氣候因應及綠色經濟等推動過程中，與民眾並肩努力，逐步完善屏東縣永續發展藍圖，以「屏東向前、希望城市」做為縣政願景，一同守護屏東世世代代的美麗家園。（編輯：李淑華）1131202