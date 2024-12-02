今年九月，台灣人壽成功中標航空城I基地後，航空城優產區的標售再度取得進展。而日前，統一企業的旗艦物流園區在H基地也正式動工，航空城第四類產專區的九大基地隨之啟航，將優先推動航空城區內的發展。

航空城的總核定範圍為4,564公頃，其中區徵面積約為3,147公頃。合法與非合法建物的稅籍戶數合計約9千餘戶，影響人口近四萬人。區內土地使用分區包括住宅區、商業區、機場專用區、工業區、自由貿易港區以及產業專用區等。其中，產業專用區的第四類被列為優先發展區，自109年起，政府相繼發布土地及地上物徵收公告，開始進行整地，並於111年4月對外標售。據資料，優先產業專用區的面積共195公頃，分為9大區塊（A-I），除F基地外，得標廠商有：中華貿易開發（A）、大樹醫藥與督洋生技公司（B）、健策精密工業（C）、力歐新能源公司（D）、藥華醫藥公司（E）、星宇航空（G）、統一企業（H）、台灣人壽（I）。

上述得標廠商中，統一企業和中信金控所屬的台灣人壽多次獲得政府頒發的 ESG 永續企業楷模頭銜。ESG 分別代表環境保護（Environmental）、社會責任（Social）和公司治理（Governance），這三個指標用於評估公司的環境影響、社會責任及其監管政策。在聯合國的推動下，ESG 成為環境、社會與企業治理的關鍵指標並將 EPS 和 ESG 共同推向一個兼顧的永續時代。因此，當今企業為了獲得更多國內外的經營決策與風險管理上的投資信任，紛紛導入 ESG 系統，以期對人類社會作出更多的「貢獻」。然而，事實真的如此嗎？

區段徵收制度仍然是政府基於公益目的，利用公權力強制取得人民私有土地的合法行為。然而，區段徵收同時屬於自償性開發事業，在徵收補償法令的配套措施缺陷下，這一制度更是導致了徵收戶的人權受到侵害。航空城的核定開發面積及迫遷人口均為歷史之最，自聽證會期間以來，已發生多起街頭抗議事件，甚至出現農民服藥自殺的悲劇。此外，近年來連續兩起因徵收提起的行政訴訟均獲勝訴，其不僅顯露航空城審查公益性與必要性的瑕疵外，開發商搭順風車以最低價格獲得土地所有權的行為，理應成為政府以外的被檢討對象。

根據《土徵條例》第39條第二項規定：「抵價地總面積以徵收總面積的百分之五十為原則。因特殊情況經上級主管機關核准者，不在此限，但不得少於百分之四十。曾經進行農地重劃的地區，其重劃部分不得少於百分之四十五。」這意味著區段徵收的土地領回抵價地的配比最低僅為40%。根據《桃園市興辦公共工程建築改良物拆遷補償標準》第3條的規定：「評點計值以新臺幣12.1元為基數。該基數可由桃園市政府（以下簡稱本府）依每年七月份行政院主計總處公布的營造工程物價總指數進行調整……。」然而，該計算方式與現實脫節，導致多數徵收戶的查估補償落差甚大，造成群眾的激憤。同時，去年政府公佈的安置住宅配售價格以A18-1/E棟為例，總面積30.71坪（室內坪數20.96坪）的售價約650萬元（每坪21萬元），若欲加購車位，總價則上看750萬元。對於原本一家多口住在寬敞透天的家庭來說，重新購回原有的居住空間已變得極為困難。而對於公寓或華夏的徵收戶而言，所承擔的重建負債更是沉重！如果選擇自行興建街廓（以30坪為一單位），在政府施工延誤的情況下，徵收戶則必須自行承擔逐年上漲的營建成本。因此，即使政府推出信貸優惠利率或追加補償，也無法消除自109年發動徵收以來，徵收戶被迫離開家鄉至今仍無法重建家園或入住安置住宅的殘酷現實。徵收戶所經歷的流離失所帶來的心理創傷與生活困境，衝擊的不只一代、二代甚至三代人的痛苦都難以撫平!

統一企業於111年依據《桃園市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法》，以117億元取得產專區H基地產權共25,522坪（約20萬元/坪）。隨後，該公司透過「促進民間參與公共建設法」向經濟部申請核准桃園航空城大型物流中心的BOO（興建─營運─擁有）案，投資金額達235億元，並享有五年免除租稅的優惠。根據資料，園區規劃包括北區物流營運總部大樓暨國際會議中心、低溫物流中心、常溫物流中心等。行政大樓將設有企業商辦對外招租，而物流中心則將引進統一速達（宅配物流）、捷盟行銷（常溫物流）、統昶行銷（低溫物流）、大智通文化行銷（EC物流）、捷盛運輸（多溫層配送）、統一精工（物流車專用加油站）、統一超商（便利服務）等，預計將創造至少1000個就業機會。在睦鄰政策方面，營運後將回饋基地附近的蘆竹區（山腳里、坑口里、海湖里）與大園區（竹圍里、菓林里），每年提供10萬元的物資，其中5萬元將用於「誠聖宮」等在地信仰中心的祭典活動，另外5萬元則贊助里長辦公室等各項活動。

區段徵收本質上是一項「公益性開發事業」。政府透過此手段取得人民的財產，再將其標售給私人企業。在產權過繼的過程中，仍夾帶徵收戶共同承擔開發事業的自償性質。統一企業在獲得徵收戶特別犧牲的產權後，又因促進地方發展而適用「促參法」，成功取得政府最多五年的營所稅免稅優惠。然而，廠區規劃多數為其自身的物流產業與商辦租賃事業，吾人實在難以理解在此之下「促參法」適用的正當性，卻只見官商聯手壓榨人民，對憲法保障人民居住與財產權的漠視，冷酷無情，討價還價，斤斤計較！

更甚者，全國700件超商農地違建中，統一企業（7-11）的違建數量全台之首，桃園之冠！桃園市議員張肇良也因統一超商的違建關說而被羈押起訴。面對統一企業如此結構性的犯行，地方政府和民意代表卻仍不忍苛責，反而紛紛出席日前H基地的動土典禮，猶如生活在平行世界。殊不知，統一企業所帶給地方的究竟是促進繁榮還是助長關說文化，究竟是落實ESG中的環境保護還是對環境的破壞，究竟是符合資格取得五年的租稅優惠，還是另有其因？筆者不禁質問，企業在踐踏人民權益的情況下取得的區徵土地而又肆意破壞制度，心安理得捫心自問外，是否真正成為名符其實的ESG企業標竿，也只能登層樓之峻，昭然若揭，仰天長歎!

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