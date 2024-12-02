联合国最高法院将在星期一(12月2日)开庭审理其历史上最大的案件，并开始两个星期的听证，以确定世界各国应依法采取哪些措施应对气候变化，并帮助脆弱国家应对其毁灭性影响。

由于担心自己可能被不断上升的海水淹没，经过一些岛国多年的游说，去年联合国大会要求国际法院就“各国在气候变化方面的义务”发表意见。

太平洋岛国瓦努阿图法律团队负责人玛格丽塔·韦韦林克-辛格(Margaretha Wewerinke-Singh)对美联社说，“我们希望法庭确认破坏气候的行为是违法的。”

截至2023年的十年中，全球海平面平均上升约 4.3 厘米，太平洋部分地区上升更多。由于化石燃料的燃烧，全球气温自工业化前时代以来也上升了1.3 摄氏度。

瓦努阿图是推动国际法律干预气候危机的一批小国之一。

瓦努阿图气候变化特使拉尔夫·雷根瓦努(Ralph Regenvanu)在听证前对记者说，“我们生活在气候变化影响的前线。我们目睹了我们的土地、生计、文化和人权遭到破坏。”

法院的任何裁决都不具约束力，无法直接迫使富裕国家采取行动帮助陷入困境的国家。但它不仅仅是一个强有力的象征，因为它可以作为其它法律行动的基础，包括国内诉讼。

倡导团体星期日在听证前将召集世界各地的环保组织。首先提出要求咨询意见想法的太平洋岛屿学生抗击气候变化组织(Pacific Islands Students Fighting Climate Change)与世界青年气候正义组织(World Youth for Climate Justice)计划在下午举行演讲、音乐和讨论。

设在海牙的国际法院将从星期一开始在两星期内听取99个国家和十多个政府间组织的证词。这是这家机构近80年历史上规模最大的听证。

上个月在联合国年度气候会议上，各国就富裕国家如何在气候灾难面前支持贫穷国家达成一项协议。富裕国家已同意在2035年前每年至少筹集3000亿美元，但总额仍低于专家和受威胁国家所说需要的1.3万亿美元。

太平洋岛屿学生抗击气候变化组织的维沙尔·普拉萨德(Vishal Prasad)在简报会上对记者说，“对于我们这一代人和太平洋岛屿国家来说，气候危机是一个生存威胁。这是一个关乎生存的事情，而世界最大的经济体并没有认真对待这场危机。我们需要国际法院来保护前线人民的权利。”

来自世界各地的15名法官将寻求回答两个问题：各国根据国际法有义务采取哪些行动来保护气候和环境免受人类造成的温室气体排放？如果政府的行为或不作为严重损害了气候和环境，将面临哪些法律后果？

第二个问题涉及可能受气候变化影响最严重的“小岛发展中国家”和受到气候变化不利影响的“当代和后代成员”。

联合国气候变化机构政府间气候变化专门委员会在听证之前甚至向法官们介绍了全球气温上升的科学原理。

全球各地之前做出了一些裁决，要求各国政府加紧减少温室气体排放。

联合国海事法庭5月份裁定，碳排放属于海洋污染，各国必须采取措施适应并减轻其不利影响。

此前一个月，欧洲最高人权法院说，各国必须更好保护其人民免受气候变化的影响，这一里程碑式的判决可能对整个欧洲大陆产生影响。

国际法院东道国荷兰2015年做出历史性裁决，称保护公民免受气候变化潜在的灾难性影响是一项人权，政府有义务保护其公民。荷兰最高法院2019年维持了这一判决。

(本文依据了美联社的报道。)