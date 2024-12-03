根据马来西亚和中国签署的免签协议，中国公民可免签入境马来西亚停留最长30天，而马来西亚公民入境中国则享有15天免签待遇。

然而随着马中互免签证政策的实施，公众对社会安全的担忧也日益升温，主要原因是最近频繁曝出涉及中国人的犯罪案例，让人不禁质疑免签政策是否为犯罪分子打开了便利之门？

警方接连查获中国公民诈骗团伙

今年10月，吉隆坡及梳邦发生了一系列入室盗窃案，警方成功逮捕了7名嫌犯，其中包括6名无有效签证的中国籍男子。他们采用租车方式行动，专挑双层独立住宅，在租户外出时伺机作案。

无独有偶，9月份，柔佛新山的一间民宅被揭发为诈骗集团的呼叫中心。这间普通住宅隐藏着不为人知的秘密——8名年龄介于19至39岁的中国人被控共谋通过虚假投资实施诈骗。这些嫌犯否认指控，并以5000令吉及两名马来西亚人为担保保释。

同月，警方还突袭了柔佛一间豪宅，逮捕了20名诈骗团伙成员，其中19人为中国人，1人为台湾人，他们通过电话诈骗专门锁定中国公民。

根据马来西亚与中国建交50周年之际推出的新政策，中国公民可以在无需签证的情况下访问马来西亚并滞留30天。这项政策旨在吸引更多游客和投资者，以助力东南亚国家在疫情后复苏。

然而现在，一些马来西亚人担心，中国人的涌入可能不仅仅带来经济利益，还可能带来犯罪和黑帮问题。目前，马来西亚已经面临以中国犯罪网络为主导的网络诈骗威胁浪潮。

“随着越来越多的中国投资和项目在马来西亚展开，黑帮问题在马来西亚肯定会越来越多，”一篇关于中国盗窃团伙的社媒帖子这样写道。

免签政策引争议：便利与安全的两难抉择

马来西亚在一年前宣布对中国公民实施停留不超过30天可免签入境的便利措施。中国随后也宣布，马西亚持普通护照人员赴华经商、旅游观光、探亲访友和过境不超过15天，可免签入境。

中国外交部发言人林剑表示，这一举措旨在进一步促进国际人员流动，中方希望通过扩大免签范围，推动更紧密的国际合作。

然而自从马中两国决定相互免签以来，马来西亚的犯罪率大幅飙升。根据马来西亚统计局（DOSM）的数据，2023年以来，马来西亚的网络犯罪案件飙升35.5%，总数高达34,532宗。其中，电子商务诈骗高居榜首，占所有案件的33.2%。其次是电信诈骗（30%）、虚假投资（15.6%）、虚假贷款（12.3%）、电子金融犯罪（6.1%）和爱情诈骗（2.7%）。

一些专家提醒，免签政策虽然能促进两国间的经贸和旅游发展，但也可能成为跨境犯罪的“捷径”。不过也有专家对此持不同看法，认为外籍人士在马来西亚犯罪的现象并非新鲜事，与免签政策并无直接关联。犯罪分子利用法律漏洞早已存在，并不能归咎于任何特定国家或政策。

国家利益与风险考验：马中关系如何取舍？

在促进经济增长的同时，如何平衡国家安全与人员往来的便利性，成为马中免签政策背后的一道难题。免签虽然为旅客提供了更多自由，但是与此同时，犯罪分子利用免签 进行组织跨境犯罪、毒品走私甚至人口贩卖也是不争的事实。

马来西亚玛拉工艺大学（UiTM）行政科学与政策研究学院教授莫哈末拉姆兰博士对美国之音表示，免签政策既有利也有弊。其优势在于改善国际关系并带来经济利益，但弊端可能包括网络诈骗和其他犯罪活动的增加。

他建议，为降低这些风险，相关部门应落实更完善的安全机制，如改进入境前的筛查流程。

“相关部门可以通过电子旅行授权（ETA）对访客进行筛查，评估是否存在安全风险，例如犯罪记录或可疑背景。政府间的情报合作也至关重要，包括共享已知犯罪分子或高风险群体的信息，以便在嫌疑人抵达之前进行侦查。同时，可以成立专业执法部门以应对风险，并加强对罪案高发地区的监控。此外，对住宅和出租房等高风险领域的监控升级将有助于提前发现犯罪活动，而数据分析工具可协助执法机构发现可疑的犯罪模式。”

“如果加强对短租租赁和企业注册的监管，诈骗团伙将更难以暗中租用房屋。若房东要求核实租户身份并进行背景调查，安全性将进一步提升。此外，对雇佣外籍人士的企业，需实施更严格的注册标准，以确保其合法性。”

拉姆兰博士还强调，公众意识的提升同样重要。通过在社区推广双语资源、举报热线及常见诈骗手段的知识，可帮助公众更好地识别并举报可疑活动。对诈骗分子施以严厉惩罚并迅速判刑，将对潜在罪犯形成威慑。

“这样一来，各国既能推动免签旅行，又能减少网络诈骗案件，确保国家安全。”

他补充道，免签政策可能导致部分人员以逾期滞留为目的旅行，从而加剧无证移民问题。这不仅增加社会服务的负担，还阻碍执法机构和边境控制的效率。

“在公共卫生领域，免签政策可能会加速传染病的传播。由于缺乏相关健康检查，各国难以预防疫情暴发或监测来自高风险地区的游客。”

拉姆兰博士指出，免签政策还可能助长经济间谍活动，部分外国间谍可能以游客或商务人士身份入境，从事间谍活动，窃取知识产权、商业机密或技术资源，从而削弱马来西亚的经济竞争力。

“免签旅行还可能进一步刺激非法移民现象。那些原本需要签证审查的人可能利用免签政策入境，通过预期逗留或非法工作融入社会，这是因为缺乏正式监控的关系。在某些国家，无证移民与当地人在低薪领域竞争，这可能威胁到劳动力市场并家中社会服务负担。”

“免签政策对这些国家问题的影响大小取决于执法资源，政府之间的合作，以及边境控制的力度等，具备有效移民监控和法律系统的国家可以缓解这些问题；然而，免签政策不可避免地鼓励非法移民和跨国犯罪，而通过预筛查和信息共享，各国在受惠于免签旅行的同时，也能减少这方面的风险。”

此外，随着游客数量激增，边境安全压力也随之增大。海关和移民官员需处理更多的安全检查任务，而在资金和技术有限的情况下，这些任务可能变得更加困难。

“边境开放可能被人口贩卖集团利用，他们或将受害者通过免签制度跨境运送。解决此问题的对策将变得更为复杂，也会增加当地安全力量的负担，” 拉姆兰博士告诉美国之音。

免签不代表绝对自由出入

来自槟城的资深律师林子辉表示，免签政策并不代表所有人都能自由出入相关国家。无论是马来西亚还是中国，都有内部审查机制。有犯罪记录的人或受制裁人士会被列入不受欢迎名单，不允许入境。他相信，马来西亚在落实免签政策方面已有完善措施，对入境者的基本身份信息也有所掌握。

林子辉强调，免签政策与罪案率之间没有直接关系。通常，涉及组织性犯罪并逾期滞留的外劳，往往是在申请工作签证后未能合法延续签证期限，由于感到走投无路而犯罪。

“这些外劳可能因申请马来西亚工作签证而借高利贷支付中介费用，抵达后经济困窘。为偿还债务或谋生，不得已而涉足犯罪活动，例如绑架、诈骗、抢劫及入室盗窃等，导致社会不安。”

他提到，上周马来西亚有关部门成功擒获几名嫌犯，其中包括印尼和越南公民。

他也说，若犯罪分子有犯罪的预谋，无论有否免签政策都阻止不了他们的脚步，而相对于马中免签政策副带来的的犯罪活动，来自一些东盟国家如缅甸、越南和印尼的外劳犯罪的几率更高。

若致罪案增加 马国或不延长政策

林子辉表示，若日后有数据显示，对中国公民落实的免签政策与我国罪案率上升有直接关系，他相信政府届时或将考虑是否需要延长有关政策。

他以日本举例，“正如在80、90年代，马来西亚是日本的免签国，当时日本的经济发展蓬勃，很多马来西亚公民跳飞机（非法打工的俗称），后来更成了地头蛇，还涉及很多罪案，如凶杀等，无形间给日本带来治安压力，日本政府后来采取了更加严格的签证措施。”

“我曾在2005年去过日本，手续非常麻烦，不只要看签证，当地有关部门还会询问入境者的专业，银行户头有多少钱，因为日本（政府）害怕外国人跳飞机。”

林子辉提议，马来西亚应效仿中国先进的人脸识别技术，因为中国凭借此技术，即便在14亿人口中也能精准高效地抓捕罪犯，提高治安效率，马来西亚应加强类似技术的应用，以更有效地遏制犯罪。

网络诈骗非免签政策所致

槟城大学的陈利威博士指出，网络诈骗案在马来西亚已经形成了一个复杂的犯罪生态，不能简单归因于马中免签政策。他表示，从近期破获的网络诈骗案来看，涉案人员涵盖不同国籍，包括部分马来西亚公民，甚至有马来西亚人被揭发为幕后主使。例如，菲律宾警方最近侦破的一起诈骗集团，其首脑就是一名马来西亚公民。

陈利威进一步补充，网络诈骗案的涉案者来自多个国家，不仅包括中国公民，也曾涉及英国人、非洲人等。他强调，网络诈骗问题的根源在于银行系统的安全漏洞、公众对网络安全的认知不足，以及执法机构缺乏具备专业技术的反诈骗团队，而并非由某一国籍的人员所引发。

强化边境与安全合作 ETA增强安全性

拉姆兰博士则表示，相互免签的国家需通过信息共享、游客监控及国家安全机构合作，来寻求开放边境与强化安全之间的平衡。

他表示，实施电子旅行授权（ETA）系统可显著增强安全性，同时最大限度减少对有游客便利的影响。ETA系统允许政府在游客到达之前进行初步的安全审查，包括检查犯罪记录、移民记录以及是否与任何恐怖活动有关联。

“对于游客而言，ETA申请通常是一项简单的在线流程，不需要提交大量文件，因此便利性接近于免签旅行，游客仍然可以享受到快速、无纸化的旅行体验。”

“对于执法工作，ETA的最大好处是提供了一个额外审查层，帮助移民局提前筛选出潜在高风险的游客，从而减轻边境安检的压力。ETA系统还可以与其他国家的安全数据库对接，支持国际之间的情报共享。这有助于提高全球范围内犯罪嫌疑人的识别能力。”

“此外，ETA还能为大数据分析提供支持，通过识别异常申请模式，进一步提高国家安全的主动防范能力。”

“马来西亚可从其他国家的经验中获益。一些国家已经在免签政策与国家安全之间找到了有效的平衡。例如澳洲和新西兰都实施了ETA系统，落实免签的同时，所有前往这些国家的游客都必须在线申请ETA，对游客在入境前进行安全风险评估，同时保持旅行便利性。”

拉姆兰博士也距离，美国的电子签证系统是另一个值得参考的例子，虽非完全免签，但简化的在线申请流程吸引了大批游客，并且通过与情报部门合作，减少了安全威胁。

他说，新加坡也是其中一个优秀例子，新加坡对某些国家提供免签待遇，但对潜在的高风险国家公民依然保持严格的签证要求，并通过高科技手段，如人脸识别和指纹扫描，在边境安全中极大提高效率和安全性。

拉姆兰博士指出，为确保免签政策的长期可持续性，政府需要采取平衡措施，比如投资先进的边境安全技术，实时追踪入境人员；与国际组织合作打击跨国犯罪；提高公众对政策的理解与支持，比如通过教育活动向人们展示免签政策的好处与风险管理政策。

“如果马来西亚能够有效解决安全隐患，同时继续从免签政策中获得经济利益，这些政策才可能持续并发挥长期效用。”

“安全隐患可能会威胁到免签政策的长期可持续性。如果犯罪率上升或国家安全受损，公众和政策制定者可能会重新考虑这些开放边界的政策。例如，如果因免签政策而导致网络诈骗、人口贩运或恐怖活动显著增加，不仅会让政府承受压力，还会对马来西亚的国际声誉和投资环境产生负面影响。此外，犯罪率上升可能会削弱当地社区对移民和游客的信任，间接影响旅游业的发展。”