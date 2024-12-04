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（中央社記者張雄風台北4日電）環境部日前公告空氣品質最新標準，並預告加嚴空污防制區，今天舉辦研商會。環團建議，未來防制區希望由現行的每4年檢討1次、縮短為每2年檢討1次；環境部表示願納入考量。

環境部今天下午舉辦「直轄市、縣（市）各級空氣污染防制區」修正草案研商會。

依據「空氣污染防制法」規定，中央主管機關應依空氣品質狀況將各縣（市）分為空氣污染防制區（簡稱防制區），除國家公園及自然保護區等法定的一級防制區，符合標準為二級防制區，未符合的為三級防制區；標準至少每4年檢討1次。

環境部日前已修正發布「空氣品質標準」，依據新標準將重新劃設各防制區，由「整體縣市各測站平均值」修正為「站站達標」，並連動空污費費率調整增加污染管制的經濟誘因。例如二級防制區若遭降為三級，空污費率將增加1.2倍，排放源也必須採用更高的減量技術改善與相應管制措施。

在研商會中，新北市環保局表示，萬里測站在先天條件下絕大多數都受到境外污染影響，本地污染物少，「真的減到不能再減」，但若依新標準，將導致全新北市都只能列入三級防制區。

爭好氣聯盟發起人許心欣提出同樣看法，以懸浮微粒（PM10）為例，新北市僅萬里站超標，但其他測站全數符合標準，且濃度遠低於萬里站，顯見確實為受境外影響；建議可將萬里站比照富貴角站，視為境外偵測站，排除在判定防制區之列。

另外，許心欣提到，空污防制區最早是每2年檢討1次，近年來卻改成4年1次，呼籲能回歸到每2年公告1次。

環境部大氣環境司長張順欽告訴中央社記者，萬里站是在富貴角站設立之前的背景測站，在富貴角站成立後，的確也發現萬里站在空污數值上的差異，地方和環團的意見會進一步考量。

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至於每2年檢討1次防制區，張順欽說，調整上應該沒有什麼問題，主要是空污防制區與中央的空污防制方案、地方的空污防制計畫有關，這2項都是每4年更新1次，若防制區縮短為2年1次，要再討論什麼時間點公布，在作業上會比較順暢。

張順欽說，有建議將今年的空氣品質監測數值納入新防制區劃設的資料，相關建議也會參酌，若有納入新數值，可能會明年初再公布新的防制區。（編輯：李亨山）1131204