自「股神」巴菲特（Warren Buffett）看好日本股市的投資價值、並持有五大商社股票起，日股憑藉其結構性改革利多、與評價低廉優勢，吸引資金大舉湧入，推升日股指數今年創高。 圖：達志影像／美聯社

自「股神」巴菲特（Warren Buffett）看好日本股市的投資價值、並持有五大商社股票起，日股憑藉其結構性改革利多、與評價低廉優勢，吸引了資金大舉湧入，推升日股指數於今年創下新高。統計近五年來，日經指數漲幅為 68.19％、東證指數也漲了 6成。

▲今年下半年來，日經指數約於37,000～40,000點之間箱型整理。 圖：玩股網

展望明年，日系外資野村資產管理認為，經濟基本面持續好轉、與日股結構性改革提升了股東權益，為支持日股續揚的兩大動能，加上日本新的「NISA」（少額投資非課税）制度能帶動一般日本民眾增加投資，將成為繼外資後另一股推升日股的動力。

企業加薪帶動消費 預期日本通膨復燃更明確

首先是總體經濟的角度，野村資產管理常務董事總經理暨投資長村尾祐一（Yuichi Murao）認為，不僅民間這兩年實質薪資的成長帶動消費，使日本的名目GDP已升至其長期趨勢線之上、實質 GDP 亦保持於疫情前水平，「相較於他國，日本經濟現今處在復甦的初階段」；物價方面，對於長期陷入「通縮」的日本而言，不僅「企業服務價格指數」（Service Producer Price Index）自 2020 年以來明顯上漲，據野村資產管理調查顯示，近一個財年，日本民眾對於通膨及收入預期，均由衰退或持平轉為上揚，表示通膨復燃的環境更加明確。

2024年，日本勞工於「春鬥」（薪資談判）大獲全勝，其效應已反映於秋季的薪資成長上，薪資增幅也將牽動家庭支出與個人消費成長；此外，在需求增加下，無論是製造業或服務業，勞動力供給情況均相當吃緊，日銀短觀調查顯示，企業擔憂對於維持勞動力投入來支撐營運，已成推升薪資上漲的主因。代表未來日本勞工薪資應有持續上漲潛力，而廠商也會透過增加資本支出、或將薪資等成本轉嫁在商品上，進一步推升物價。

截至今年六月，日本企業的資本支出佔 GDP 比重超越 17%，相當接近歷史新高。由於物聯網、生成式 AI 應用的大幅擴展，推動半導體產業持續成長，加上 AI 的服務需要整合各類型新科技，許多日本企業（矽晶圓、半導體設備、化工廠）成為支援半導體業的供應商，在 AI 成長趨勢中，日本企業亦有舉足輕重的地位。

東證推動日企改革 金融、工業股價格有表現

除了基本面轉強的利多外，村尾祐一指出，由東京證交所推動的「公司治理改革」，也是日股步入「長多」的重要因素，希望藉由多項改革政策來推動企業重視資本、股價管理，與提升股東回報；如今，已見到明顯成效，據東京證交所統計，在已採取行動的企業中，佔比較高的產業主要來自金融、工業類股，較少的是消費必需及通訊。這些響應東證所的企業，股價也有突出表現。

▲響應東京證交所政策的企業，股價表現較強勁。 圖：東京證交所，野村資產管理整理；2024/5；2023/3 為基準值100

自東京證交所推行公司治理與盡職治理守則等措施後，日本企業正致力提升資本效率，股利的發放與庫藏股的實施可望再創高。村尾祐一指出，日本企業的股東結構與參與度亦出現改變。據統計，目前外國投資人與基金公司持有日股的比例，已升至40％，一般企業與金融機構的交叉持股比例，則下滑至 40%。企業透過股權組成調整，誘使積極型投資人主動向公司提出治理改善方案，而企業也更願意與股東透明地溝通。

在 2024 財年透過股利發放與庫藏股買回，增加股東權益報酬率（ROE）的金額，預計將達歷史新高的 30兆日圓。

日本新制NISA上路 散戶資金可望續推升日股

此外，2024 年「新制NISA」上路後，增加了日本民眾每年投資金額，及將持有期間不課稅的時間拉長至無限期，有助於將民眾資金進一步導向共同基金、股票、ETF等資產。

新制 NISA 包括「積立NISA」（定期投資）與「一般NISA」（成長投資）。今年上半年，積立 NISA 的總投資額約 2.2兆日圓，95% 投資於指數型商品，而一般 NISA總投資額約 7.9兆日圓，43% 投資日本股票。來自於日本民眾的資金，可望成為另一股推升日股的動能。