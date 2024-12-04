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（中央社記者李先鳳花蓮縣4日電）花蓮縣環保局爭取花東基金，耗資1.3億元興建「環保餐具清洗中心」，將採OT方式後續由民間投資營運。議員憂廠商評估無利潤不續營恐成蚊子館，浪費公帑；環保局則樂觀以對。

花蓮縣議會財政審查委員會今天考察縣府推動促進民間參與公共建設及地政業務，議員們對工程進度85%的「環保餐具清洗中心」提出許多疑慮。

環保局爭取花東基金新台幣6760萬元獲核定，興建「環保餐具清洗中心」，因更改地點至花蓮市民心段（花蓮縣特種搜救隊訓練基地範圍），再追加預算2800萬元建置聯外道路及室內裝修、空調主機、機電設備等的接續工程，加上配置的清洗設備約1500萬元，以及OT前置委託費等，總經費約新台幣1.3億元。

小組召集人無黨籍縣議員黃馨表示，選址曾經改變過，以致經費又增加，目前場地嫌小；花蓮面臨地震災情等，觀光客不如以往，未來是否能順利營運有很大疑問，能夠OT（Operate-Transfer）給誰？

民進黨籍縣議員胡仁順指出，清洗中心每天最大污水量30噸，非民生污水，且靠近七星潭風景區，若污水排放沒處理好，恐對觀光地區造成二次污染。

無黨籍縣議員楊華美說，可行性評估還沒做，就先耗資1億多元公帑興建硬體、買設備，市場在哪裡？擔憂未來可能變成廢墟。

花蓮縣環保局水污染防治科長張華砡接受媒體聯訪表示，OT有一定步驟，先進行可行性評估，可行才去招商，若不可行，會建議先編列預算、以採購法或NGO等方式處理，以短中長期來規劃；促進民間參與公共建設計畫通常與業者簽約都20年以上、甚至50年，廠商會評估是否賺錢，還可提供週邊服務和商品，如環境教育體驗等。

至於清洗的污水，張華砡說，清洗中心非屬水污染防治法中的事業分類及定義所管制的類別；環保餐具清洗中心每天最大污水量，包含2條洗碗及1條洗籠作業滿載約30噸，平常作業則約17至18噸污水；以較高的處理標準設計具攔渣、油脂截留再接至30噸「污水處理設施」處理後再排至基地外的公共排水系統。

花蓮縣環保局在民國111、112年接連購買鍋碗瓢杯等約24萬件餐具，花費1000多萬元，張華砡說，目前收納在貨櫃屋內，辦活動會拿出來使用，屆時就是這一批餐具供業者使用。

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初期以東大門夜市、餐飲業等共計約176家餐飲業者具有送洗意願推估，預計初期營收154萬多元，長期目標擴大推廣，有機關、學校、軍方、醫院、長照中心等潛在客群，具有市場空間潛力。

花蓮縣環保局108年推動垃圾源頭減量，減少一次性產品垃圾產生，推動餐具以自備、重複循環使用，因而建置環保餐具清洗中心，以降低垃圾產生量及清運量。112年7月15日工程開工，預計明年5月完工運轉，初期目標每年減少使用約30萬個一次性餐具，降低約164公噸廢棄物，減少約4萬3500公斤碳排放量。（編輯：李淑華）1131204

花蓮縣環保局爭取花東基金興建「環保餐具清洗中心」，將採OT方式後續由民間投資營運。花蓮縣議會財政審查委員會4日現地考察，擔憂廠商評估無利潤不續營恐成蚊子館，浪費公帑。中央社記者李先鳳攝 113年12月4日