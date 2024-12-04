2024年12月4日 星期三 下午12:47:23 [台北標準時間]

薯泥

歐洲遊戲開發商 Tiger Dog Games 發表野豬模擬開放世界冒險新作《Wild Terrain》，預計在 Steam 推出，玩家將扮演一隻闖入森林的外來野豬，以三人稱視角的在末日後的嚴峻世界冒險。

遊戲背景設定在因放射能污染、被人類放棄的廢土世界，玩家將操控「傻呼呼的野豬」（goofy wild pig）在陌生的新大陸遊蕩求生，每天的三餐溫飽都是一大挑戰，且作為外來者的野豬受其他野生動物警戒。

為了尋找食物，玩家可以探索森林找水果、蔬菜、速食、蘑菇吃，甚至是「垃圾桶中的寶藏」，同時透過解決動物們的煩惱，來贏得他們的信任，逐步恢復自然環境的生態系。

有時也會發現人類遺留的電子設備、工具等物品，或隱藏在森林的秘密，遊戲影片能見到動物之間的互動，野豬戴著由鳳梨帽子奔跑、與狐狸聊天的場景，動物的情緒似乎有高度擬人化的特徵。

刻板印象中的野豬總會破壞原住民的作物與居住地，遊戲中玩家也能施展衝撞技能，弄破柵欄、舊建築和障礙物，摧毀一切擋路的東西。

本作在環境的部分也下了不少功夫，遊戲截圖顯示各種自然場景，不僅限於森林，包括炎熱的沙漠和寒冷雪域景觀，官方介紹，每種場景都有不同的動態天氣和溫度系統，「戴上水果帽保暖，找陰涼處或水域降溫，並尋找香料來撐過惡劣的生存條件。」

遊戲畫面還出現主角同族的野豬，看起來像是幼崽但毛色不同的個體，很可能會在遊戲中找到另一半繁衍後代、成家立業。

《Wild Terrain》目前正為 PC（Steam）平台開發中，尚未公布具體發售時間，感興趣的讀者可先加入願望清單。