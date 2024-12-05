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（中央社記者楊淑閔台北5日電）環境部今天發布環保施政意向調查結果，有4成4民眾認為夜市、傳統市場塑膠袋使用有變少，8成6贊成菸品製造業者及進口商應回收清除菸蒂，8成5民眾支持擴大溫室氣體盤查對象。

環境部今天舉辦「113年環保施政意向調查結果」記者會，這次調查訪問對象為年滿18歲者，調查時間在10月30日到11月4日的平日及假日的白天與晚上，以電話與手機並行取得有效樣本1088份，議題有三。

議題一為「源頭減量與垃圾處理」，有4成4民眾認為夜市、傳統市場塑膠袋變少，4成6認為不變。6成5民眾認為需要減少商品包裝層數或外包裝與內容物間的空隙，且愈年長愈高比例有此認同，18到29歲認同率52.3%，60歲以上達70.4%。

環境部自111年起補助各縣市環保局，於傳統市場推動塑膠袋減塑措施。今年持續請各縣市提出辦理示範點，鼓勵民眾自備環保袋或容器、不主動提供塑膠袋及設置二手袋回收循環點等。環境部說，將審視今年辦理情況，擬持續擴大辦理。

受訪者認同政府推動減塑政策的前3項依序為「加強環保教育和宣傳」、「提供經濟誘因」及「鼓勵企業自主創新替代產品」，學歷高中（職）以下認同第一項較多，大專以上認同第二項政策比例較高。

並有8成7民眾清楚清潔隊資源回收分類的規定。5成1民眾支持進行垃圾破袋檢查。4成6民眾支持垃圾焚化廠歲修或整改期間，用衛生掩埋處理垃圾：男性56.1%不支持，國中、專科學歷也各有近6成不支持。

議題二為「煙蒂污染處理」，有6成5民眾知道被丟棄的菸蒂含有很多有害化學物質，7成8認為亂丟會嚴重影響市容。民眾認為改善亂丟的前3項有效方法，依序為「提高罰款金額」、「在公共場所增設菸蒂回收裝置」及「推動可分解濾嘴的研發和使用」。

並有8成6的民眾贊成「菸品製造者及進口商應負有菸蒂回收清除處理責任，且應被徵收處理費用」。徵收來的費用用途，4成2民眾認為可用於「稽查取締亂丟菸蒂行為」，4成認為可用於設置菸蒂收集設施。

環境部強調，菸蒂不是紙，是塑膠，會衍生塑膠微粒污染環境問題，7月9日起鎖定亂丟煙蒂查辦，迄今查到7300多件，其中6400件開罰，可處新台幣1200到6000元罰鍰，有的縣市起罰3600元。

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議題三為「碳費與減碳」，有2成1民眾了解徵收碳費對物價影響不明顯，碩、博士學歷者3成1了解。對於比例偏低，環境部說，與此為新政策有關，將加強跟社會大眾溝通說明。有4成8的人認為碳費收入應用於輔導、補助或獎勵企業研發減碳技術及低碳產品製造。

但8成5民眾支持逐步擴大溫室氣體應盤查對象。並有9成5民眾願意為了減少碳排改變自己的生活習慣。（編輯：李亨山）1131205