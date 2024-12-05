MSCI 2024年最新公布之ESG評級報告，新光金控由去年BBB級大幅躍升為AAA級最高評等，這是繼去年榮獲道瓊永續指數(DJSI)保險組全球第二、亞洲第一成績後，再次獲得國際ESG權威機構的高度認可，晉升為全球ESG風險及機會管理的標竿企業之一。

MSCI ESG Ratings是全球投資者公認最具權威的ESG評級之一，藉由檢視企業在環境、社會、公司治理三大面向中，包含氣候變遷脆弱度、人力資本發展、資訊安全、責任投資、公司治理等7大主題之表現，將企業的ESG管理水平劃分為七個級別（AAA至CCC）。

今年度全球共有38家壽險與健康保險機構參與ESG評等，全球僅16%獲得AAA評等殊榮，此次新光金控評等躍進，展現⻑期深耕ESG的豐碩成果。

依據MSCI ESG Ratings 報告指出，新光金控今年度的評等成績，在公司治理面向表現尤其突出，領先大多數全球同業，也是此次評等躍升的主要原因之一。

其中，不僅高階經理人薪酬部分與永續的股東利益呈現一致方向，對於誠信經營部分，新光金控在誠信經 營政策、反貪腐反賄賂、道德行為準則、吹哨者機制，及稅務透明度等面向，無論是在國內還是國際都維持領先地位。

此外，對於高度仰賴人力資本的金融保險業而言，勞動力管理亦是關鍵議題，新光金控不僅提供優於法規的員工支持計畫，2024年更增加每年兩天的有薪家庭照顧假，使其根據MSCI的模型，在勞動力管理方面領先於全球同業；

同時，MSCI ESG Ratings 報告亦提及新光金控擁有周全的績效評估方法，且近三年平均員工離職率亦低於同業平均水平，展現出其員工管理之優異表現。

在客戶端，根據MSCI的模型，新光金控在客戶隱私及資訊安全上也展現了最佳實踐，包含持續強化備援系統等級、定期演練，及導入包含ISO 27001等標準，以最高規格確保公司業務營運與保障客戶權益。

新光金控指出，設立隸屬於董事會之企業永續經營委員會，藉由由上而下的力道，積極推動永續發展業務，近年陸續於國內外各項永續評比中斬獲佳績，展現其企業永續經營成果。