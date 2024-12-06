中国著名经济学家高善文本周二(11月3日)在深圳举办的投资研讨会上形容中国民众的经济状况时用“生机勃勃的老年人，死气沉沉的年轻人和生无可恋的中年人”三句话予以概括。

金玉其外令专家冒险直言

高善文指出，那些有退休金的老年人不但收入稳定而且逐年增长，可以继续搞夕阳红，跳广场舞。然而年轻人却恰恰相反，处境艰难。

“对年轻人而言，收入预期大幅下修，收入增长确定性大幅下修，找不到工作，找到的工作与预期有显著落差，年轻人纷纷节衣缩食关灯吃面，”高善文说。

高善文现任安信证劵的首席经济师。 他在国投证券2025年度投资策略会上指出，中国政府谎报经济形势，在过去3年把GDP总量高估了10个百分点，却无视4,700万城镇劳动力无法找到正式工作。相关的言论一时在微博等社交平台广泛传播，不过现在已被删除。

根据中国国家统计局公布的数据，第3季GDP按年增长4.6%，略高于市场预期的4.5%，按季升0.9%。而今年首三季，中国国内生产总值94.97万亿元人民币。无论是规模以上工业增加值、全国固定资产投资、社会消费品零售总额，首三季按年增长均高于市场预期。而且首三季全国城镇调查失业率平均为5.1%，按年下降0.2个百分点。因此中国国家统计局将以上结果定调为经济运行总体平稳、稳中有进，主要经济指标出现积极变化。

可是与此同时，中国青年失业率却连续维持在17%以上。而且中国教育部预测，明年中国大学毕业生人数将达1222万人，其中数以百万计的年青人在“僧多粥少”的情况下将加入失业大军。

贫困者连外出吃饭也成奢望

来自河北省的张宏，今年8月渡过33岁生日，不过他无法在外面吃一顿好的去庆祝，因为他已经失业了大半年，经济状况相当恶劣。张宏本来在沿海省份的工厂区打工，每个月有5000元收入。可是今年初因工导致右手受伤，加上本来工作的公司结业，手部受伤令他再无法找到工厂的工作，只能返回老家靠储蓄度日。

由于没有了收入，张宏只能把生活费控制在每个月四百至五百元人民币左右，而且几乎全部只花在吃饭这项最基本的开支上。

“买东西就是减少不必要的开支，只是买点儿吃的东西，衣服尽量不买，就是维持温饱就可以了。饭都是自己做，四五百元是够的。有些菜很贵，我就不买。现在根本不可能出去吃，买一碗拉面是8元，8元在家中已经可以吃3餐，”他向美国之音说。

张宏今年唯一一次出外吃饭，是跟朋友的聚会，而且是朋友知道他的状况，朋友请客，他才去的。张宏坦言，已经记不得上一次出外付钱吃饭是什么时候了。

张宏因伤失业导致贫穷的情况是不是最惨的。一名不愿意透露姓名的受访者告诉美国之音，他本来在中国中南部的省份开小商店，生活还算不错。可是在5年前遇上强制拆迁，他的家和经营的小商店突然化为乌有。由于把时间和精力都花在参与维权运动上，他无法找到固定工作，只能倚靠储蓄，以及偶尔获得打零工的钱过活。所以他每个月就只能花几百元人民币养活自己，每一餐只吃蔬菜、蛋和少许肉类。

“如果有工作的话，还可以多花300元，但一个月就是500元左右，一般都是这样，”他说。

对前景没信心令中产有钱也不愿花

不少中国青年人都因为失业问题，而被逼过着极为节约的生活。不过就算生活没那么惨淡的青年人，也因为对中国经济前景没信心，而选择尽量节俭。

东北证劵首席经济学家付鹏，11月24日在汇丰集团内部活动演讲时指出，2015年起房价飙升刺激消费，反而令不少人积累了巨大债务，随着2019年开始中国总需求不断下降，“80后”年青人不再具有消费能力，令中国经济压力迅速显现。

付鹏的言论引起中国社会广泛讨论，结果有消息说付鹏因此被约谈，直至现在，他的微信账号“付鹏的财经世界”仍无法搜寻。

毕业于山东大学，目前旅居澳大利亚的金融学者司令认为，中国的中产人士仍然具备一定消费能力，但因为对中国经济发展没信心，所以将钱储在银行，却选择以极低的消费水平保持温饱就算了。

“这是让中国政府最头疼的，他们希望依靠民众消费拉动经济增长的梦想恐怕要落空，”司令说。

一个住在北京的三十来岁一家三口的住户，在网络上分享自己一家人如何只花14元人民币，就买到面条、绿豆、芒果、炸鸡、麦片和小黄瓜吃饱一天三餐。也有年轻大学讲师分享自己一个月只花100元人民币吃饱自己的经验。

危机四伏 前景渺茫

另一方面，司令认为，无论是有钱而选择节约生活，还是因生活环境困难而被逼捱苦的人，都因为无法从中国社会及政府获得安全感，令问题变得无法解决。

“现在中国就是没有让民众感到安全感的政府。如果有别的机构，是独立于政府的第三方资金组织帮得上忙也是可以，但很不幸的是，在中国根本没有真正的独立第三方组织，这是中国跟西方国家的最大差别。在外国有教会、亿万富豪的基金会，他们会创办非常大型的慈善机构，特别帮助贫穷和有需要帮助的人，但这些东西在中国全都不存在，”他告诉美国之音。

针对中国经济何时才能起死回生，高善文认为，依照中国政府当前的的模式，中国的经济增长要恢复到泡沫破灭前，还需要比较长时间的等待。

“当前，中国经济总体增速偏缓，总需求偏弱，实现经济转型是促进经济增长的有力措施。若将经济转型的过程分为两个方向，其一为向更高的产业结构转型，另一则为向更高的消费驱动转型。目前产业结构转型非常稳健，而转向更高消费驱动的转型动力不足，”高善文在9月的一次讲话中这样说。