有醫師認為，女性洗澡順便小便是健康的；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕洗澡洗到一半突然有尿意，多數人會選擇一邊淋浴一邊排尿，究竟女生站著小便，是否影響健康呢？對此，美國泌尿科醫師表示，其實女性洗澡順便小便是有益於健康，因溫水可讓人放鬆括約肌，減少對膀胱的壓力。不過，也提醒，不建議泡澡時排尿，因溫暖且非流動水是細菌和真菌的滋生地，此時排尿恐增加細菌進入尿道的風險。

據《CNN》報導指出，有些反對女性站立小便的人認為，此姿勢不利於骨盆底肌肉放鬆，導致膀胱尿液無法完全排空。尿道括約肌控制尿液從膀胱流出，排尿時，骨盆底肌肉會減弱，因為如果用力，會導致括約肌縮緊，對膀胱施加壓力，使尿液難以排出。

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然而，紐約1名泌尿科醫師舒斯特曼（David Shusterman）卻持相反意見。他表示，溫水淋浴時，有助於放鬆括約肌，讓尿液順利排出，避免強行排尿對肌肉、膀胱的壓力。「與在淋浴間小便不健康的說法相反，我認為這是健康的。」

不過，舒斯特曼也特別提醒，儘管淋浴時排尿不會影響健康，但在浴缸中就不是這樣了，溫暖且非流動水是細菌和真菌的滋生地，若於泡澡時排尿，恐增加細菌進入尿道的風險。

醫師提醒，溫暖且非流動水是細菌和真菌的滋生地，若於泡澡時排尿，恐增細菌進入尿道的風險；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

傷口接觸尿液細菌 受感染機率低

美國洛杉磯西達賽奈醫學中心（Cedars-Sinai）泌尿科教授艾柏（Karyn Eilber）指出，泌尿道感染時，尿液就會帶有細菌，但別擔心因接觸到患者在公共淋浴間的小便而被感染，因為淋浴時，水會沖走尿液。

那麼若是腳掌上有傷口會受影響嗎？艾柏說，淋浴會沖走尿液，因此尿液落在腿和腳上通常是可以接受的，因此當受污染的尿液落在開放性傷口上時，感染可能性很低。然而，舒斯特曼還是建議，在傷口上使用敷料，保持傷口清潔乾燥，以進一步減少細菌感染風險。

經常淋浴時小便 易使大腦將水聲與排尿連結

聽到流水聲想尿尿是正常的嗎？舒斯特曼說，若經常在淋浴時小便，可能會將流水聲與排尿的衝動連結，使大腦在聽到水聲時，放鬆膀胱和括約肌，使尿液漏出。

艾柏表示，對大多數人來說，這種連結並不是什麼大問題，因為他們覺得在淋浴時排尿很方便；然而，對於患有膀胱過動症的人來說，流水聲就可能會觸發不自主的尿失禁，因此建議，養成在淋浴前排空膀胱的習慣，減少漏水情況。

醫師建議，對於患有膀胱過動症的人來說，流水聲就可能會觸發不自主的尿失禁，此時建議養成在淋浴前排空膀胱的習慣；圖為情境照。（圖取自freepik）

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