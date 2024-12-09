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（中央社記者李先鳳花蓮縣9日電）花蓮美崙工業區的台翔興業公司堆置的物料燃燒，持續悶燒近1個月，引發空污工安事件，今天在議會成焦點，議員指花蓮除天災還有人禍；縣府處理陷兩難，會向業者開罰、求償。

花蓮縣環保局副局長饒慶龍今天在縣議會針對「台翔二廠飄散異味影響美崙地區」進行專案報告，說明台翔配合中央政策在花蓮設立SRF廠，是將廢木材、廢塑膠破碎成粉狀，再送進亞泥作為替代燃料的工廠，11月11日起火燃燒，經消防局控制火勢，但仍有悶燒情形。

饒慶龍說，架設CCTV進行遠端監控作業，每天派員24小時輪值，人員現場監控並使用「熱顯像儀」針對原起火點及場域料堆進行溫度監測，至今已派遣逾100人次。

對於空污，饒慶龍指出，全台相關的監測車僅2輛，目前都在花蓮；經過異味採樣、測定13次，有5次超出排放標準，依照「空氣污染防制法」，將開罰新台幣223萬元；針對物料堆放過多，未申請固定污染源設置、操作許可也會開罰10萬元。

饒慶龍說，不鏽鋼瓶採樣有害空氣污染檢測報告指出，共測得6種有害空氣污染物質，包含甲苯、苯、二甲苯、乙苯、二氯甲烷跟苯乙烯，濃度均遠小於排放標準現值。至於產出的戴奧辛，3日已完成採樣並送檢，預計30日後取得數據。

而這堆物料仍須移除，饒慶龍說，已多次與業者協商，此次發現業者完全無應變能力，再限期3週，要求移送至其他縣市焚化爐，否則吊銷牌照，也會追討不法利得。

無黨籍縣議員楊華美說，花蓮美其名「幸福城市」，但除了垃圾堆置、東北季風引發臭味外，還發生嚴重的空氣污染問題。空氣有無毒應查證，民眾聞到異味，如何在最短時間解決持續性大規模悶燒，還要多久？縣府是否有堆置辦法，希望能設置自治條例補破網。

國民黨籍縣議員吳東昇說，當時火場溫度多高，業者堆置超過多少？塑料佔比多少？溫度高會產生戴奧辛，衛生局是否了解民眾有不適的狀況。

民進黨縣議員胡仁順表示，從此案可以看出縣府對於工安意外的SOP不足，除了天災，花蓮人還要面對這樣的人禍。希望能痛定思痛，擬定各種應變措施，甚至準備相關檢測車輛、器具，並且介入、協助台翔公司盡快將悶燒物料移置，並誠實公布各項檢測結果，不要再讓民眾蒙受健康困擾。

消防局長吳兆遠答詢表示，火災發生當時溫度約攝氏170至190度，第2天控制火勢，業者指控被人放火，由於燃燒面積大，未查出火源所在，火調仍在進行中，從監視畫面顯示，火災當天無人員進出，但稍早是否有人丟棄煙蒂等情形，仍須調查。

吳兆遠說，現場12公尺高垃圾山，業者僱來2台怪手開挖，消防隊則以遙控式24小時射水，目前已無煙、無火，但開挖會產生異味。

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縣府代理秘書長兼環保局長饒忠指出，台翔公司火災的重大工安事件，由於堆置5000噸都是易燃物，內部持續悶燒，一定要開挖才能解決，但有氣體臭味，仍與消防局合作，小量開挖灌水，處理費用將向廠商求償。

饒忠說，業者處理成燃燒棒是經濟循環一部分，環境部也來輔導好幾次。這次事件給予教訓，未來相關業者必須要求進、出物料平衡，因為露天堆置有風險，日曬雨淋產生沼氣失火，也研究若加速大量開挖，大量灌水，施以除臭劑是否可行。（編輯：李淑華）1131209