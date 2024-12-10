台灣首間永續百貨「House of Story Wear」將於12月18日(週三)正式亮相台北大稻埕，吸引各界目光。由零廢時尚品牌Story Wear發起，該百貨結合超過20個國內外永續品牌，以推廣綠色消費為核心，強調從購物到日常生活皆可實踐永續理念。選址於歷史悠久的大稻埕，更賦予其傳承文化與推動綠色未來的使命。

「House of Story Wear」以150坪百年古蹟為基地，前院花園融入台北市學學實驗教育機構學生的永續創作，隨節慶輪替舉辦活動。建築分為左棟和右棟，各樓層規劃多元化。左棟(67號)設有主題展區與The Library複合空間，提供服飾租賃、閱讀講座及永續餐飲等體驗；右棟(65號)則推出全方位永續選品與服裝維修回收服務。

匯聚Story Wear、Nudie Jeans及VEJA等品牌，該百貨強調ESG(環境、社會責任、公司治理)與透明機制，嚴選符合標準的商品。品牌特色如義大利Rifo以回收紗線製作服飾，瑞典Nudie Jeans推行終身維修政策，彰顯永續承諾。此外，Hibāng循環眼鏡及Yuan Jewelry等台灣品牌，展現創新材料應用與地方特色。

除了商業功能，百貨也致力於推廣永續理念。從手作課程到Podcast錄製，The Library為消費者提供知識與文化體驗平台；右棟三樓則開放藝術展覽與議題講座，為社群提供交流空間。透過這些設計，House of Story Wear意在連結個人與地球，讓環保不僅停留於概念，更落實於生活中。

「House of Story Wear」的誕生標誌著台灣永續時尚的新里程碑，消費者在探索綠色生活的同時，也可支持環境友善與社會責任的共同實踐。

台灣首間永續百貨12月18日大稻埕開幕，結合20餘品牌，推廣綠色消費與文化傳承。 圖：永續百貨 House of Story Wear／提供