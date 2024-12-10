世界人權日 日本「法輪功證言集會」曝光中共

【新唐人北京時間2024年12月11日訊】12月10日世界人權日當天，由日本法輪大法學會主辦的「法輪功學員證言集會」在東京文京市民中心舉行，10名法輪功學員講述了自己或家人在中國大陸遭受迫害的經歷。

當天下午2時，集會主辦方日本法輪大法學會致詞，並向與會者介紹了法輪功在中國大陸遭受迫害的原因。隨後，證人依次上台，講述自己或家人遭受迫害的經歷。

法輪功學員張樹莉：「大竹棍和警棍啪啪落在我的身上，竹棍打斷了好幾根，打累了，他們用電棍電我的頭。」

法輪功學員姚四萍：「到内蒙勞教所后，超長時間、超負荷地從事一種沒有保護的、有污染性的工作。」

與會者與受迫害的學員進行互動，使他們對中共迫害法輪功的殘酷性，有了更深刻的了解。

前日本國會議員中津川博鄉：「今天由法輪功學員舉辦的證言集會，真是非常好。（中共）還在做這樣的事情，這是絕對不可饒恕的。」

中共對法輪功的迫害已長達25年，致使其中有的法輪功學員身體受到了終身無法治癒的摧殘。

法輪功學員孫俊：「監獄就把她（妻子）的牙都拔掉了，給她灌進一種毒藥。這個毒藥給她身體帶來的後果，一個是思維混亂，正常的思維混亂了；另外就是記憶，以前的記憶基本全都沒有了。」

孫俊妻子、法輪功學員張霞：「在看守所護理我的人告訴我，我已經死了。（它們）把死人的衣服都給我穿好了。但是後來我又活過來了，是師父給我救回來了。」

法輪功學員希望國際社會更進一步關注法輪功受迫害問題，共同努力制止迫害。

姚四萍：「我希望全世界的各界人士，都起來反對中共的殘酷迫害，早日結束（迫害）。」

法輪功學員龔金均：「通過這種（曝光）方式，不僅是為了我母親——一個能夠減少她的迫害，另一方面也希望日本人和日本政府能夠更多地關心在中國發生的（中共）對法輪功的迫害。」

在世界人權日之際，他們希望能夠得到更多國際社會的關注和支持，幫助家人早日獲得自由。

新唐人電視台日本記者站東京採訪報導

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/12/11/a103936890.html