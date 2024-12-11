2024年12月10日，约一百名抗议者聚集在伦敦中国大使馆外，声援他们所说的受中国共产党迫害的维吾尔人、藏人、香港人、主张内蒙古独立的人、台湾人以及其他受害群体，并敦促英国政府采取行动，追究中国在全球范围内的人权侵害行为。这个在国际人权日举行的活动也旨在纪念《世界人权宣言》颁布76周年。

这些抗议者手持标语，高呼“打倒中共”、“释放政治犯”、“支持自由西藏”等口号。活动组织者表示，此次活动聚集了不同诉求的人，包括中国的宗教信仰受害者、民主运动参与者以及追求自由的各个群体。

维吾尔人发声：为人权而战

在集会现场，维吾尔活动人士迪尔纳兹·克里姆(Dilnaz Kerim)接受美国之音的采时说：“今天是国际人权日。不幸的是，维吾尔人仍在遭受酷刑。他们的人权完全没有得到尊重。在东突厥斯坦，维吾尔人甚至谈不上享有任何基本的人权。”

人权观察组织最近的报告说，尽管联合国人权事务高级专员办事处两年前发布了一份措辞严厉的有关新疆的报告，但中国政府仍然继续对维吾尔人和其他突厥穆斯林实施可能构成反人类罪的政策。这些政策包括大规模任意拘留、强迫劳动和文化压制等。

联合国人权专家最近也对新疆的人权状况表示担忧。他们呼吁中国政府立即释放被任意拘留的维吾尔人和其他少数民族，并允许独立观察员进入该地区进行调查。

中国当局否认新疆存在人权问题，并指责美西方国家在涉疆等问题上无理指责中方，粗暴干涉中国内政。

全能神教会信徒揭示迫害

来自中国的宗教难民章斌对美国之音讲述了他在中国的亲身经历。他表示，自己是全能神教会的信徒，因信仰而遭到中国政府的迫害。

他说：“我在2013年到2016年期间被捕并判刑，整个过程完全没有得到司法救助。他们甚至没有搜查证就搜查了我的住处。”

章斌补充说：“2023年，仅在中国大陆，全能神教会就有超过1万人被捕，其中5000多人被强制洗脑，2200人被判刑，还有超过20人因酷刑致死。我们属于地下教会，无法公开活动，因为中国政府专门利用刑法第300条打击我们。”

他强调说，今天是国际人权日，他来到这里不仅是为了自己，更是为了全能神教会的群体。

“我呼吁中国政府停止迫害宗教信仰，并希望唤醒更多人关注这些问题，”他说。

全能神教会是起源于中国大陆的一种基督教教会，宣称信奉全能神的话语。到目前为止，不少基督教派将其视为异端，而中国政府则在1995年起将此教会列为邪教。

中国的宪法保障公民有宗教信仰自由，但人权观察组织在其2024年世界报告中说，中国政府继续对宗教和信仰自由实施严格限制，包括对基督教、伊斯兰教、藏传佛教和法轮功进行镇压。

民主活动人士：为自由而战

目前在英国寻求政治庇护的中国民主活动人士余斌也加入了集会。

他对美国之音表示：“今天是人权日，我来到这里是为了完全支持所有的民主党派，包括台湾独立和自由西藏。这些民主党派拥有正常的政治观点，但却在自己的国家遭到全面压制。”

曾参与过的白纸运动的余斌认为，继续声援中国的民主抗争非常重要。

他说：“我今天站在这里，是为了声援白纸运动的参与者，呼吁中国政府停止迫害他们及其家人。同时，我也希望中国的间谍和代理人不要再骚扰我们，希望我们的安全在英国能够得到保障。”

2022年11月爆发的白纸运动反映了中国公民社会面临的持续压力。人权观察组织说，中国领导人习近平执政十年来，全国范围内的镇压不断加深。政府进一步收紧社会控制，独立的公民社会已不复存在，即使是小范围的自由也被消除。

抗议者中还有支持广东独立的人

来自广东的约翰(化名)说，他支持香港人、西藏人和维吾尔人的抗争，并与他们站在一起，共同争取民主和自由。与此同时，他还表示，他支持广东独立。

他接受美国之音采访时说：“村民的土地被基层政权掠夺，环境因所谓的发展而被严重污染。作为广东人，我们有自己的身份认同和文化，我希望我们能建立一个独立自主的国家。”

呼吁英国政府采取行动

参加这次抗议的人一致呼吁英国政府采取更具体的措施，包括制裁中国侵犯人权的官员以及停止中国在英国扩展影响力的尝试。抗议活动的组织者强调，这不仅是中国内部的问题，更是国际社会的共同责任。

抗议者还表示，他们将继续通过各种和平方式表达诉求，呼吁国际社会关注中国的人权问题。他们希望通过持续的努力，能够为中国的人权状况带来实质性的改善。

值得注意的是，就在抗议活动举行的前一天，伦敦塔桥区议会一致否决了中国在伦敦建立新“超级大使馆”的计划。据英国《标准晚报》报道，反恐警察对该计划提出了担忧，认为该地点可能会吸引大规模抗议活动。