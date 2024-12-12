蒙古政府计划在戈壁大沙漠严格保护区(GGSPA)内重新开放与中国接壤的纳兰萨瓦斯坦(Naransavstain)边境口岸引起了环保组织和研究人员的警觉。这个边境口岸一度因水污染和野生动物流离失所等环境问题而被关闭。环保人士怀疑，重开这个穿越生态敏感区域的边境口岸是便于中国开采这个保护区内的矿产资源。

戈壁大沙漠严格保护区位于戈壁阿尔泰省。这里生活着多种多样的动物，是戈壁棕熊(Mazaalai)、野生双峰驼、阿尔加利羊、野驴和雪豹等珍稀濒危物种的家园。它不仅是蒙古、也是世界其他地区重要的野生动物保护区。

边境口岸一度因水污染等环境问题而被关闭

该地区在1976年被指定为全国性的陆地保护区，1997年被纳入联合国教科文组织的世界生物圈保护区网络。这意味着这是一个独特的沙漠生态系统，在很大程度上没有受到人类活动的影响，保持着原始的自然状态。

科学家们注意到，由于野生动物保护工作的努力，戈壁棕熊的数量目前达到50头左右，野生双峰驼的数量超过600头。

重新开放位于这个保护区的纳兰萨瓦斯坦边境检查站的决定是蒙古联合政府今年8月公布的2024-2028年行动计划的一部分。这个口岸在1992年开放，但因水污染和野生动物流离失所等环境问题而很快被关闭。

环保人士：原始自然环境和动植物物种将永远消失

据亚洲新闻频道报道，保护区里的这些物种对干扰异常敏感。例如，野生双峰骆驼能侦测到10-20公里外的声音。戈壁熊也非常谨慎，会躲避人类和其他动物。因此，专家警告说，在这一地区开设边境点将会破坏这些敏感物种的栖息地和迁徙路线。

环保主义者联盟的代表兼全国顾问博洛尔·拉德纳巴扎尔(Bolor Radnaabazar)在接受美国之音采访的时候说，为开放这个边境口岸而将修建高速公路将严重影响该地区的野生动物的生存。

他说：“如果纳兰萨瓦斯坦边境公路的建设得以实现，那么戈壁保护区的原始自然环境将永远消失。这包括许多动植物物种栖息地的丧失，包括本地植物、极为稀有的戈壁棕熊和只有在阿尔泰戈壁地区才有的野骆驼。”

环保人士还指出，重新开放纳兰萨瓦斯坦边境检查站将违反蒙古国宪法和蒙古签署的国际协定。该提案将违反蒙古“保护自然状态和改善特别保护区管理”的法律规定。同时，它也有违要求严格遵守国际条约的宪法，使得该提案与《生物多样性公约》、《联合国气候变化框架公约》、《迁徙物种公约》和《联合国防治荒漠化公约》等全球承诺相抵触。

支持开放口岸的议员：不会损害野生动物

戈壁阿尔泰省前省长、现任议员阿姆加兰巴托·奥其尔巴特(Amgalanbaatar Ochirbat)是重新开放这一边境口岸的牵头人之一。他批评反对开放边境口岸的环保主义者是外国捐助组织的傀儡。

当科学家们对这一计划提出抗议时，阿姆加兰巴托对当地媒体说，通过边境口岸的新高速公路沿路将设有走廊，不会损害该地区野生动物的迁徙模式。

然而，专家们说，这条所谓的走廊实际上会扼杀它们的迁徙，并缩小它们的栖息地。

阿姆加兰巴托则表示，这些看来如此关心这些珍稀动物的科学家其实只关心对它们进行研究的补助金。

他说：“看起来，有一些科学家谈论戈壁棕熊的福祉，他们似乎通过写这些动物的文章来获得午餐费。事实上，这些人自己从未真正见过戈壁棕熊。”

他的这番言论导致57名科学家和研究人员最近联合向议会的道德和纪律常设委员会提出申诉，要求阿姆加兰巴托议员对其不符合道德规范的言论负责。

在11月的一次议会会议上，阿姆加兰巴托还指称环保人士的家属参与了该地的采矿活动。

他说，“这些所谓的环保主义者中，有些人的朋友和家人与这些个体采矿者一起开垦了土地。”

美国之音试图联系阿姆加兰巴托议员，但截稿时没有收到他的回复。

开放这个距离居住区比较远的边境口岸方便中国采矿？

蒙古政府8月份拟定的开放这一特定边境的规定令人感到奇怪。正如专家们所指出的，与其他与中国接壤的边境口岸相比，这个边境口岸的公路连线的价值微乎其微。例如，位于那兰萨乌斯坦西北部的布尔加斯台边境口岸距离大型居住区更近。从布尔加斯台边境口岸到戈壁阿尔泰首府阿尔泰市只有不到400公里的距离，而从纳兰萨瓦斯坦边境口岸到阿尔泰市则需要600多公里。这不禁让人质疑，为什么要选择这个边境口岸，因为它根本不是穿越蒙古进入中国的最佳选择。

环保人士怀疑，这个穿越生态敏感区域的边境线旨在为中国开采戈壁保护区内的矿产资源提供便利。

2008年，“戈壁阿尔泰省综合发展政策 ”文件规定对戈壁阿尔泰保护区内的金和铜等矿产资源以及如何将这些矿产资源用于经济循环和加快该省的发展进行研究。

这一规定在当时遭到了强烈反对，特别是在2009年，当时的政府曾考虑解除矿藏地区的特别保护区地位，但遭到了环保人士和当地居民的反对。此外，当时中国对从蒙古进口矿产兴趣不大。

然而，现在这种情绪可能已经改变。科学家们猜测，开放这个边界的决定可能得到了中国的支持，因为蒙古高层官员最近数月访问了中国，签署了加强与中国关系的谅解备忘录，因为蒙古依赖中国的投资。

美国之音就此事向一些政府官员提出问询，但在截稿时没有得到任何人的回应。