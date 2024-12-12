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（中央社記者王寶兒台北12日電）追求永續在各領域行業成迫切議題，視盟與台師大美術系合作「藝術永續行動研究國際論壇」，邀請國際組織分享案例，如挖掘更為環保的創作材料、研究媒材污染等經驗，與台灣創作者共同思考。

台灣視覺藝術聯盟今天發布新聞稿表示，「藝術永續行動研究國際論壇」11月28日落幕，邀請深耕環境議題的台灣企業外，也邀請推動綠色藝術活動及永續創作媒材的國際藝術工作者、研究人員，分享實踐藝術永續的心得見解。

論壇上半場集結台灣企業永續先行者，由台師大美術系副教授蘇瑤華主持，邀請曾參加聯合國氣候變遷大會藍區發表的台灣企業O'right歐萊德與談，歐萊德董事長特助林秀玲表示，過去企業出資拍攝解凍格陵蘭、拯救馬紹爾等影像，凸顯氣候變遷的緊迫性和全球化的環境責任。

台師大藝術永續行動實驗室研究員林祈昱則圖解台灣相關政策法令，解析ESG難以降低的資本門檻，呼籲政策制定須注意是否排除視覺藝術獨立工作者。台新銀行文化藝術基金會董事長鄭家鐘則認為，政府研發單位應投入淨零創作材質的研發與資助。

論壇下半場為國際場，由學者吳瑪悧擔任主持人，與談者包含荷蘭揚凡艾克學院未來材料銀行研究員施魯爾斯（Dorieke Schreurs），他是名畫家，但有感於顏料中的塑膠塗料造成水域嚴重污染，在過去10年深入研究藝術創作中最常用、污染最嚴重的大品牌顏料，並提出替代方案。

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綠色藝術實驗聯盟執行長雅絲敏（Yasmine Ostendorf）同樣針對媒材提出解方，如「菌絲體」可作為綠色材料。而英國多媒體藝術家謝姆沙（Aphra Shemza）則使用回收塑料進行公共藝術創作，並投身兒童及居民社區藝術創作，在生活中實踐以鞏固永續概念與價值。

視盟表示，視盟與台師大藝術永續行動實驗室前期研究、盤點14個國際藝術機構，並透過問卷調查250多份台灣藝術工作者的永續意識，及深度訪談6間代表性個案後，才推展執行本次「藝術永續行動研究國際論壇」。各場次講者簡報及影片已上傳至視盟「永續行動專區」，歡迎民眾關注國內外藝術永續案例。（編輯：李亨山）1131212