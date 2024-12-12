全球90%女性正在經歷這些私密處困擾，卻因為害羞難以啟齒？HYPHY創辦人林可彤與林又立，身為模特兒、超馬跑者、創業家及母親，也曾在日常生活中，不停面對這些難言之隱。為了幫助正在經歷私密處問題的女性們，HYPHY x 美麗佳人特別邀請婦產科醫師－蘇伶瀅，為妳一次解惑並傳授私密處清潔與保養超完整指南！

by 花漾543- 2024/12/11 更新

一、私密處三大困擾及解法

1) 出現這個異味恐是警訊

私密處氣味受荷爾蒙和pH值變化影響。正常情況下，可能有發酵的微酸或經期前後可能有血液含鐵的金屬味。若出現腐臭或魚腥味，則可能是感染的徵兆。

醫師建議：日常保持清潔、選擇透氣衣物，避免長時間穿緊身衣物。均衡飲食，避免重鹹或高糖食物，並每日攝取充足的飲水量，幫助維持體內平衡。適當除毛也有助減少細菌滋生。若出現氣味異常或伴隨其他不適，請及時就醫尋求專業醫師建議。

2) 「癢不停」到底怎麼回事？

私密處搔癢可能由多種原因引起，包括皮膚發炎、過敏反應、念珠菌感染，甚至性傳染病，了解成因才是解決問題的關鍵。輕鬆幾個步驟，和搔癢不適感說掰掰～～

醫師建議：選擇寬鬆衣物和成分單純的清潔產品，有助降低過敏風險並減少搔癢不適。避免使用含化學成分或特殊香味的衛生用品，能有效預防問題反覆發生。

3) 解讀分泌物變色的信號

分泌物會隨pH值變化，正常情況下應為白色乳狀或透明無味。若分泌物出現異常顏色（如豆腐渣狀、乳酪渣狀、黃綠色）或伴隨搔癢、出血等症狀，請儘快就醫。

醫師建議：保持良好的清潔習慣，避免直接沖洗陰道，除了會破壞陰道環境pH值，更可能將細菌帶入到陰道中，反而提升感染機會。經期期間應勤更換生理用品，保持私密處乾爽、避免細菌滋生。

二、每天清潔私密處仍感染嗎？這些誤區要注意

妳知道嗎？不正確的清潔更可能將細菌帶入到陰道中，反而提升感染機會。正確清潔私密處是守護健康的第一步，改變微小的習慣，讓妳的每一天都更舒適自在。

1) 開始清潔前，先改變這3件事

一、私密處的粘膜比較敏感脆弱，每日用溫水沖洗即可，記得先清潔雙手以避免細菌污染；二、可以使用適合弱酸性pH值的專用洗劑，避免破壞私密處菌叢平衡；三、過度清潔有害無益，適度清洗並保持乾燥即可，平時多穿著透氣的內褲和外褲也有助於防止細菌滋生。

2) 妳真的了解自己的私密處嗎？

了解私密處構造是維持健康的重要第一步。婦產科醫師蘇伶瀅提到：「許多女性即使已經生了幾個孩子，對私密處的構造仍然不清楚。」外陰部包括大陰唇、小陰唇和陰蒂等部位：大陰唇位於外側，有毛囊；小陰唇像小翅膀，位於內側；陰蒂則是最敏感的神經集中處，位於小陰唇的最上方。

日常清潔中，小陰唇與陰蒂之間的細縫常常被忽略，但這些地方是最容易積聚汙垢和細菌，需特別用心清洗。同樣重要的是肛門周圍的清潔，私密處與肛門相近，細菌容易交叉感染。確保這些部位的清潔，就能有效減少感染風險，讓妳的健康更有保障。

三、掌握私密健康，從小習慣做起

私密處健康的維護，除了日常選擇透氣的衣物外，遠離過量酒精與吸菸、做好性行為前後的清潔與防護，都能有效預防性功能障礙、性傳染疾病。此外，定期接受子宮頸抹片和婦產科超音波檢查，搭配注射HPV疫苗預防子宮頸癌，都是每位女性守護健康的重要習慣。

四、婦科診間最常被問的話題，醫師一次解答

1) 產後漏尿怎麼辦？多久能恢復？

許多女性在產後常面臨「漏尿」的困擾，尤其在咳嗽、大笑或跳躍時更容易發生。根據研究顯示，年齡到60歲時，約有17%至49%的女性會出現這樣的情況，這與懷孕期間子宮對骨盆的壓力增加導致韌帶和肌肉鬆弛，以及隨著年齡增長骨盆底的老化有關。

改善「漏尿」問題並不難！我們可以透過一些簡單的方法改善。首先，保持適當的體重，避免快速增減，可以減輕對骨盆底部的壓力。而最有效的保養方式之一，就是進行凱格爾運動。只要每天花點時間進行，持續六個月，就能改善七到八成的漏尿問題。若運動仍無法改善，則可考慮其他治療方式，如電磁刺激、雷射或手術等。

2) 益生菌對私密處健康有效嗎？

私密處的乳酸桿菌，能維持陰道的弱酸性pH值，從而抑制致病菌的生長。選擇適合女性私密處的益生菌和益生元，能夠幫助預防陰道發炎和泌尿道感染。挑選時，建議選擇具備較多醫學實證的菌種，產品的菌數和添加成分都可能影響益生菌的效果。

3) 陰道炎總是不停復發？

私密處的pH值對女性健康至關重要，卻常被忽略！全球約有75%的人曾經遭受陰道炎影響生活，正常的pH值落在在3.8 至5 之間，當pH值失衡（如升高至4.5 以上）時，陰道炎、陰道滴蟲感染等不適風險會顯著增加。

影響pH值的因素包括年齡、生活方式、飲食、性行為和感染，而陰道內的乳酸桿菌和荷爾蒙則是維持平衡的守護者。當pH值浮動時，除了尋求專業治療外，平時補充「益生菌」也能幫助維持pH值的穩定。

五、婦產科醫生教你挑：私密處保養用品選擇原則

在選擇私密處保養品時，最重要的是選擇天然溫和的產品。有添加益生菌、益生元的產品能幫助促進並維持私密處菌叢的健康與平衡。此外，含有維他命的產品則能進一步提升肌膚防護力，讓保養效果更加分。

但也要注意，避免選擇含有人工防腐劑、香料或色素的等刺激成分，以免引發不適或敏感反應。私密處健康與我們的整體生活質量息息相關，從細節開始，溫柔對待自己是愛自己的最好方式。如果有任何不適，別猶豫，勇敢尋求專業幫助，妳值得最好的照顧！

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同場加映｜為女性設計的高效保養— HYPHY

由臺灣名模林可彤與林又立共同創立的HYPHY，自2018年品牌創立開始，致力於為女性創造高效且療癒舒壓的保養體驗。忙碌的生活中，身兼多重角色的她們體會到：「唯有把自己照顧好，才能有餘力照顧好他人。」為此，打造了高效且輕便的全身保養用品，融合科學與天然，希望讓現代女性隨時隨地放鬆身心、注入能量，在日常的每一刻找回屬於自己的美麗與自信。

蘇伶瀅婦產科醫師 馬偕紀念醫院婦產部總醫師

馬偕紀念醫院婦產部研究醫師

婦產科專科醫師

中華亞太婦科美容醫學會會員

安瑟美皮膚整形外科主治醫師

樂瑅診所院長

營養師李振洋

免責聲明：肌膚保養品使用後狀況會依個人使用方法及肌膚狀況而有所不同，並請配合正確使用方法。