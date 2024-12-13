中国快时尚零售平台Shein在伦敦申请公开上市，却因为被控使用新疆棉而延迟了审批进度。路透社报导，在关注维吾尔族的倡议组织对Shein的首次公开募股(IPO) 提出质疑后，英国金融监管机构已对Shein的供应链监督情况进行审视，并评估Shein公开上市的法律风险。

Shein由中国商人在南京创立，2019年将总部移往新加坡，如今在全球150个市场销售廉价时装，主要在中国制造。该公司已于6月初向英国金融行为监管局(Financial Conduct Authority，FCA)秘密申请在伦敦上市。

路透社引述两名消息人士称，Shein提交上市申请后，倡议组织“停止维吾尔种族灭绝”(Stop Uyghur Genocide，SUG）)随即在同月宣布将发起法律挑战，并于8月向FCA提交了一份档案，指控Shein使用产自中国新疆维吾尔自治区的棉花。

Shein对此回应称，该公司对强迫劳动采取零容忍政策，且致力于尊重人权。该公司已于上周宣布成立全球外部ESG(环境保护、社会责任和公司治理)顾问委员会。

中国长期被指控在新疆侵犯人权，强迫维吾尔人生产棉花及其他商品。联合国人权事务高级专员办事处2022年曾发表报告，提及新疆的劳动和就业制度“具有歧视性，且涉及胁迫”。北京则否认在新疆涉及不当对待维族民众。

Shein在8月发布了可持续发展报告，称其供应链2023年发现了两个童工案例，但没有发现强迫劳动事件。Shein雇用同位素测试服务公司Oritain验证其棉花来源，棉花在其产品原料中占9.9%。

不只NGO 英政府专员也质疑

质疑Shein涉及强迫劳动的不只是非政府组织。路透社取得的信件显示，英国内政部的反奴役独立专员(Independent Anti-Slavery Commissioner)6月也曾致函内政部和商业贸易部，对于Shien在伦敦上市一事表达疑虑。

专员埃莉诺·莱昂斯(Eleanor Lyons)在信中写道，“鼓励Shein这样的公司在英国上市，将在无意间暗示英国认可不当劳工行为，也暗示英国重视招商更甚于人权侵犯问题”。

内政部和商业贸易部则共同回复称，企业IPO是由金融行为监管局独立决定，英国已设有防范现代奴隶制的规则。

Shein也必须遵守美国的《防止强迫维吾尔人劳动法》与欧盟即将出台的防范强迫劳动法令，两者都比英国的《打击现代奴役法案》(Modern Slavery Act)更为严格。

工党政府要求放宽监管

不过，英国金融行为监管局近日才在工党政府压力下，为解决企业IPO荒而简化了上市规则。

财政大臣雷切尔·里夫斯(Rachel Reeves) 11月才致函英国金融行为监管局，要求“支持新创公司进入市场”。她还表示，应减少规避风险的监管措施，更关注于成长。

伦敦法律事务所Macfarlanes合伙律师萝娜‧艾姆森(Lorna Emson)表示，金融行为监管局没有义务评估非政府组织提出的证据，通常会让投资者自行判断。如果发现合规问题，监管局通常会自行以保密方式向申请上市的公司提出。

若IPO获准 法律途径能阻止？

另一位不具名律师则指出，如果Shein的公开上市获得批准，然后“停止维吾尔种族灭绝”组织申请进行司法覆核，英国金融行为监管局就必须评估Shein的治理，确保其披露的信息万无一失。

不过，金融行为监管局去年批准石油和天然气生产商Ithaca Energy的IPO后，非政府组织ClientEarth 曾申请司法覆核，指控其招股说明书对气候风险的描述不充分，但英国高等法院拒绝了ClientEarth的申请。

路透社访问的一些律师也认为，本案中“停止维吾尔种族灭绝”组织的司法覆核申请也会失败。

Shein在去年的一轮融资中估值为660亿美元，IPO的表现将部分取决于金融行为监管局认定该公司必须将哪些风险纳入招股说明书，又该如何计入IPO定价。

（本文依据了路透社的报道）