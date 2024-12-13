自2012年电动汽车进入巴西以来，它的销售量一直缓慢增长。但是自从比亚迪和长城汽车(GWM)两年前开始进军巴西，其他中国电动汽车制造商也相继涌入之后，电动车的销售量在一年之内就猛增了60%，使巴西一举成为中国电动汽车在海外的最大出口市场。

在接下来的几个月里，比亚迪和长城汽车还将开始在巴西本土生产电动汽车。

中国产电动汽车蜂拥而至

中国是世界第二大汽车出口国，仅次于日本。自2020年以来，中国电动汽车的出口迅速增长，2023年的总量超过170万辆。根据美国战略与国际研究中心的数据，中国电动汽车产业已累计投资约2300亿美元，经过15年的重资投入，其电动汽车的生产水平远远超过了国内需求。这种不平衡进一步推动了中国向海外市场销售汽车的力度。然而，作为世界第二大经济体，中国正面临日益艰难的国际市场。由于电动汽车产业获得了大量补贴，USB银行分析师估计，中国制造的比亚迪电动汽车比西方竞争对手的类似车型便宜约30%。

这种情况导致美国和欧盟对中国电动汽车征收惩罚性高额关税，以保护其国内汽车制造商以及那些面临便宜中国生产的汽车威胁的数百万就业岗位。

美国今年五月宣布对所有从中国进口的电动汽车征收100%的关税。10月，欧盟宣布对中国电动汽车征收17%至35%的关税，具体取决于各个制造商获得的补贴水平。由于美国市场实际上已经对中国汽车关闭，欧盟担心可能会涌入大量进口电动车。然而，中国对欧盟10月公布的关税进行了强烈反击，威胁调查欧盟生产商在葡萄酒、猪肉和乳制品方面获得的补贴，并打算对这些欧盟商品征收高额关税。

针对这一电动汽车市场上的关税战，巴西经济学家利维奥·里贝罗(Livio Ribeiro)表示，贸易协议的目标永远不应是冲突。他说：“合作是好事，对吧？所以，贸易中你必须有合作伙伴，而不是竞争对手。如今，人们把贸易议程、国际议程都看作是 文明的冲突。这是错误的。它是关于共同建设一个未来，尽管这个未来对每个人来说并不完全相同，但我们要共同建设。所以，每当谈到合作、整合时，这是好事。”

中巴贸易合作

作为中巴贸易关系专家，利维奥认为，巴西总统卢拉(Lula Da Silva)和中国主席习近平最近在里约热内卢G20峰会期间的合作成果非常有前景。尽管唐纳德·特朗普(Donald Trump)即将重返白宫并威胁发起全球贸易战，习近平和卢拉仍在推动中巴达成互利的贸易和投资协议。巴西作为世界主要的原材料生产和出口国，需要在绿色能源和绿色商品生产方面获得投资。与此同时，中国希望通过制造商品和投资绿色能源基础设施来进入巴西庞大的消费市场。利维奥认为，中国将商品生产移到巴西巨大的消费市场是非常聪明的做法，特别是在电动汽车生产领域。他强调：“他们正在改变投资模式，从能源、电力和土地转向更多与服务业和巴西国内消费相关的领域。他们不仅想让巴西变成一个出口平台，还想着为巴西生产我们（巴西人）乐于消费的商品。”

巴西自2013年开始进口中国产的电动汽车和混合动力汽车。自那时起，巴西作为中国出口市场的重要性逐渐上升。到2024年4月，巴西从中国进口的电动汽车数量激增了13倍。到2024年5月，巴西成为全球最大的中国电动汽车和混合动力汽车出口市场，今年前六个月中国在巴西销售了约130,000辆汽车，占巴西所有进口电动汽车和混合动力车的90%。

巴西政府大力承诺逐步淘汰燃油汽车。巴西电动汽车协会（ABVE）主席理查德·巴斯托斯（Richard Bastos）表示，该协会希望到2030年，巴西销售的所有汽车中有三分之一将是电动的。然而，巴西目前没有本土制造商生产电动汽车，但需求却在迅速增长。

电动汽车大使，巴西网红费利佩·费拉(Felipe Fera)自从在拉斯维加斯看到第一辆电动汽车以来，一直致力于激发巴西人对中国电动汽车的需求。他通过自己的Instagram账号，定期评测新车型，并向一百多万粉丝解释电动汽车的优缺点。费利佩向美国之音解释了电动汽车为什么对巴西人有吸引力：“我推荐中国电动汽车，主要因为它们持久耐用。现在，高质量的电动车已经进入巴西。根据巴西分析师的说法，这些车里的中国电池耐用性极高，可以达到二十年。”

对巴西人来说，汽车的耐用性非常重要，正如费利佩·费拉所解释的：“在我看来，巴西市场有一个与其他市场非常不同的特点，那就是他们把汽车视为自己财产的一部分。这与欧洲和美国的汽车市场不同，在那里，汽车并不被视为如此重大的购买。可是对巴西人来说，买车就跟买房子一样。”

除了共同希望保护环境免受汽油和柴油发动机污染的影响外，巴西人也在迅速意识到中国产电动汽车的其他优势，不仅仅是耐用性。优步司机亚历山德雷·托尔夸托(Alexandre Torquato)最近需要更换他作为出租车使用的汽车。他彻底研究了市场，尤其是中国产电动汽车：“我发现它的好处非常大。例如，汽车有八年的保修期。而且，由于这辆车是电动的，不是汽油车，我唯一需要维修的就是刹车和轮胎。仅此而已。如果是汽油车，我会有很多开销。”

巴西的汽油非常昂贵。给汽车加满一箱汽油的价格约为60美元，占中等工资的12%左右。因此，大幅降低这笔费用对巴西人来说具有很大的吸引力。对于每天开车10小时的亚历山德雷来说，这项节省非常重要。“例如，我以前每月花500美元给汽车加油，现在只花135美元给电动车充电。我还在自己家安装了一个充电桩，费用直接计入我的电表。”

比亚迪电车销售员克里斯蒂安娜·拉莫斯表示，随着越来越多的消费者选择中国产电动汽车，电动汽车的销量每月都在增长。“他们看到汽油或柴油的价格，当他们为电动车充电时，费用仅为汽油费用的三分之一。”

中国汽车制造商进驻巴西

随着巴西市场对电动汽车需求的迅速增长，中国两大电动汽车出口商——比亚迪和长城汽车决定在这个庞大的国家设立生产厂。它们做出这一决定的原因有三。首先，巴西在2023年底开始对进口电动汽车征收关税，初始税率为12%，并在2024年升至25%，2025年升至30%，2026年升至35%。由于中国汽车大批涌入，巴西汽车制造商协会（ANVEA）于2024年6月向政府发函，要求立即将关税提高到35%。但卢拉政府尚未同意这一要求。

中国决定在巴西生产汽车的第二个原因是巴西政府通过其绿色出行与创新项目MOVER提供大量激励措施，该项目计划在2030年前投资32亿美元用于电动汽车产业。第三个原因是巴西拥有经过培训的汽车工人队伍，因福特、梅赛德斯-奔驰、丰田、现代和通用等汽车制造商自2020年以来已停止在巴西的生产。比亚迪正在巴西的巴伊亚、圣保罗和圣埃斯皮里图州建设三个生产厂，计划在2025年开始生产汽车。而长城汽车则将在2025年上半年在圣保罗开设工厂。

比亚迪的销售员克里斯蒂安娜·拉莫斯(Cristiane Ramos)表示，电动汽车在巴西本地生产将带来更多的好处：“这将为巴西人创造更多的就业机会。它还将使汽车更便宜，也会带来更多的销售。我们的目标消费群体既有较高收入的中产阶级，也有较低收入的中产阶级，以及低收入者，比如出租车司机。因此，电动汽车制造商可以大大扩展他们的客户群。”

对于比亚迪和长城汽车等中国公司在巴西建立制造基地的最后一个巨大好处是，它们可以有机会实现对所有南方共同市场（MERCOSUL）成员国的免税销售。为此，它们需要在巴西生产其全球总产量的40%。这一可能性显然还需要一些时间才能实现。然而，巴西和中国似乎都准备从中国产电动汽车在巴西日益增长的销售中大大受益。

至于有关中国电动汽车的国家安全问题，迄今为止巴西朝野尚未有任何公开的讨论。

巴西汽车制造业能收复失地吗？

巴西汽车制造业一直是该国经济的重要部门。 但近年来，巴西的汽车产业已从第二大经济部门下降到第四大经济部门。此外，由于购买新车的需求减少（由12.25%的国家利率和高税收造成）以及主要零部件供应不足，去年巴西有 4 家主要的汽车制造商暂时停产。最近巴西南部地区发生的大洪水进一步严重影响了全国汽车零部件的生产。

在投资方面，政府承诺向电动汽车行业投资32亿美元，这对巴西汽车行业来说是一个积极的信号。然而，巴西的汽车工业与美国和欧洲一样，都是建立在内燃机生产模式上的。中国花了 15 年时间投资于电动汽车和电池生产所需的技术开发和化学工程，而巴西在这一领域几乎没有专业知识。巴西徕卡公司曾宣布生产 100%纯电动汽车，但最近又表示将生产混合动力汽车。而且要到2026年才会投产。

因此，如果电动汽车真的是包括巴西政府在内的许多人所认为的增长型产业，那么巴西汽车制造商在技术开发进步和确保生产电动汽车所需的锂、钴和电池生产供应链方面似乎还有许多工作要做。

不过，巴西全国汽车制造商协会（ANFAVEA）主席马尔西奥·德利马·莱特（Marcio de Lima Leite）在其组织的年终新闻发布会上表现乐观。他透露，2024年巴西的汽车销量将达到自2007年以来的最大增幅，约为15%。此外，该行业的投资额达到 300 亿美元，并创造了10万个新的就业机会。不过，他也表达了对中国电动汽车涌入巴西的担忧。“自2012年以来，汽车进口量首次超过汽车出口量。这种情况需要引起我们的注意，因为我们不能让这种情况成为一种趋势。绝不能再次出现，”他说。