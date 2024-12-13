台南大曾文區小黃公車上路 開通3條路線

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（中央社記者張榮祥台南13日電）台南市長黃偉哲今天宣布大曾文區小黃公車上路，開通「黃5」、「黃20」及「橘10-1」等3條路線，行經下營、新營、柳營、六甲、麻豆及官田等行政區，有助於市民就醫、外出等。

黃偉哲今天在下營上帝廟主持大曾文區小黃公車上線啟航典禮，他說，以往小黃公車多服務偏遠山區（左鎮、龍崎）或海邊（七股、北門），如今逐步推廣到大曾文區，讓市民有舒適行車體驗，公車換成小車也可降低空氣污染。

黃偉哲表示，小黃公車不僅單純運輸服務，還跨足生活機能，後壁區結合健保署巡迴醫療據點，左鎮區搭配當地社區發展協會，下營區則有志工合作，讓小黃公車跨域醫療、社區、志工、學校等資源。

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南市府交通局指出，目前，台南已有40條小黃公車路線，擴及26個行政區，總搭乘人次逾24萬人次。今年已獲第5期11條小黃公車路線中央補助經費共新台幣535萬元，已上路9條路線，年底前還有2條路線將於西港、七股、佳里及安南區陸續上線。

這次開通3條新路線利用既有公車路線優化轉型，串聯重要交通站點和醫療院所；小黃公車收費比照公車，使用電子票證搭乘享有基本里程免費等優惠，使用敬老卡、愛心卡免費搭乘，站牌1公里內提供預約到府接送。（編輯：謝雅竹）1131213