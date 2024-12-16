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（中央社記者張雄風台北16日電）環境部今天表示，透過檢警環合作，查獲一艘印尼籍液化石油船因不當操作及設備故障，導致致癌物質氯乙烯逸散，除了地檢署緩起訴船長及大副，環境部也對船公司開罰新台幣300萬元。

士林地檢署上午發布新聞稿指出，一艘液化石油船遭查獲於台北港卸載氯乙烯（VINYL CHLORIDE）易燃氣體時逸漏污染空氣。士檢今天偵結，依過失放逸毒物污染空氣罪緩起訴船長及大副，須支付公庫共1300萬元。

環境部大氣環境司長張順欽下午告訴中央社記者，除士檢開罰外，環境部另依違反空氣污染防制法裁處船公司，罰鍰共計300萬元；此外，因污染港區且未依規定通報，交通部航港局已依違反商港法，裁處70萬元。

張順欽進一步提到，由於這艘印尼籍液化石油船在今年8月曾靠港，就發現有設備故障的情況，因此10月再次停靠台北港時，透過檢警環合作，第一時間在現場測到逸散，並要求徹底改善缺失，待確認該船已完成相關疏失改善後才准予該離港。

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張順欽說，氯乙烯是致癌物質，但當天第一時間就已檢測到，且風向是往海上，後續也就鄰近民宅區進行檢測，確認未影響當地居民。

環境部表示，為強化港區船舶化學品裝卸管理及有效杜絕污染情事，後續已研提全國「港區船舶裝卸有害空氣污染物化學品專案查核計畫」，將聯合交通部與地方政府相關單位，針對各港區特定載運化學品及進港船舶加強查核裝載含有HAPs（有害空氣污染物）化學品裝卸作業，督促業者落實相關防制措施。（編輯：陳清芳）1131216