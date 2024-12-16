營養師建議，不管是否為超商麵包，記得選擇健康者，並控制攝取頻率、和其他主食交替吃，降低身體負擔；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日傳出「千萬別吃超商麵包，因為有脂肪酸甘油酯及麥芽糊精很傷身」、「超商麵包可放3天都是因為添加物」等說法，真的是這樣嗎？營養師夏子雯解答，其實超商麵包添加物含量並不多，不必過於擔心，反而應注意精製澱粉、精製糖等高糖高油食材，因此不論是否為超商麵包，記得選擇健康者，並控制攝取頻率、和其它主食交替吃，降低身體負擔。

針對超商麵包添加物，夏子雯在臉書專頁「夏子雯-貼近你生活的營養師」發文說明，超商麵包會添加「脂肪酸甘油酯」，其為1種乳化劑，能讓油和水融合，使麵糰更柔軟；另外，也會添加「麥芽糊精」，是澱粉的半消化物，具有加速發酵的功效，可讓麵糰膨脹得更快、更好。

請繼續往下閱讀...

那會因為攝取這些添加物，導致血糖、血脂肪飆高嗎？夏子雯解釋，探討該問題時，應先回歸到食品本身，舉例來說，麵包原料中的麵粉、添加的精緻糖，甚至是看似健康的果乾，若有用糖漬，都屬精製澱粉及精製糖，都易使血糖迅速升高。

夏子雯進一步舉例，麵包若加上奶油、氫化植物油、烤酥油等，也會影響餐後血糖下降速度，再加上若又含有高量的飽和脂肪或反式脂肪，使身體長期處於高糖高油時，會提高血管損傷、動脈硬化、心血管疾病風險，所以造成身體負擔的主要原因並非是超商麵包，而是精製、高糖、高油的麵包。

營養師表示，麵包加上奶油、氫化植物油、烤酥油等，會影響餐後血糖下降速度；示意圖。（圖取自freepik）

夏子雯提及，依照《食品標示法》規定，超商麵包業者須將食品成分及添加物，依照含量多寡標示出來，且需要展開標示，因此包裝上就會看到許多密密麻麻的成分，包含許多看不懂的成分內容，其中的脂肪酸甘油酯和麥芽糊精的添加量其實並不多，不用過於擔心。

超商麵包也有其優點！夏子雯表示，在現代化生產麵包的工廠，可有效控管麵包被微生物污染的每個環節、降低水活性，自然就能降低發霉、腐壞的問題；而非超商麵包同樣也可能會有這些添加物，只是不需要寫出來，所以民眾無從比較。

夏子雯提醒，不管是否為超商麵包，記得選擇健康一點、少糖少油些的麵包，並控制攝取頻率、和其它類型的主食交替食用，才能降低身體負擔。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法