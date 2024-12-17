象徵全球企業永續奧斯卡金像獎的道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Index, DJSI)日前公布2024年成分股名單，合庫金控再度入選「世界指數(World Indices)」及「新興市場指數(Emerging Markets Indices)」。 圖: 合庫金/提供

象徵全球企業永續奧斯卡金像獎的道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Index, DJSI)日前公布2024年成分股名單，合庫金控再度入選「世界指數(World Indices)」及「新興市場指數(Emerging Markets Indices)」，不僅排名銀行組台灣公股第一，更名列全球第三，顯見集團推動永續發展成果亮眼，備受國際肯定。

標普全球(S&P Global)每年邀請全球數千家企業參與評比，僅各產業永續發展表現最佳的前10%企業，才能成為DJSI成分股。合庫在今年評選項目中，「職業健康和安全」、「普惠金融」、「顧客關係管理」、「透明度和報告」、「重大性」、「政策影響」及「永續金融」等7項為全球最佳，社會面更奪下全球之冠。

合庫金為持續深化永續作為、整合內外部資源並與利害關係人有效溝通永續理念，合庫訂定「永續策略藍圖」，以「企業永續、環境永續、社會永續」為願景，並將ESG三大構面結合核心金融業務，建構「RISE」-Resilience建構韌性經營、Inclusion領航永續金融、Synergy創造多元共融、Enrichment豐富環境共好之四大策略主軸，聚焦未來永續發展方向、加強目標推動。

合庫金表示，這幾年在ESG的成果，包括公司治理面進行組織調整，將永續經營委員會提升為由董事會監督之功能性委員會，更引領公股同業率先成立專責之「永續辦公室」、於行政部門設立「環境永續科」。

環境面，合庫2023年度範疇一、二減碳幅度為公股金融機構排名第一；為發揮金融影響力、深化永續金融，合庫除承諾科學基礎減碳目標(SBTi)訂定淨零目標外，更率先成為台灣首家通過SBTi中期減碳目標審核之公股金控，並與美商鄧白氏公司Dun&Bradstreet合作，成為台灣首家完成5,000戶中小企業議合減碳之金融機構，TCFD報告書亦榮獲英國標準協會(BSI)「Level-5 ：Excellence」最高等級認證，充分展現支持國家邁向2050淨零排放之決心。

社會面，合庫秉持以人為本、促進社會福祉的理念，推出多項具包容性的金融商品，為中小企業、新創產業、地方創生、農漁業、青年及長照機構打造專屬貸款。