一名俄罗斯高级将领周二（12月17日）早些时候在莫斯科发生的一起炸弹爆炸中丧生。有消息说，这次刺杀行动是乌克兰情报部门实施的，也是截止到目前为止关注度最高的一次刺杀行动。

路透社说，这名俄罗斯高级将领是俄罗斯防化部队司令伊戈尔·基里洛夫(Igor Kirillov)中将，该部队负责在受到辐射、化学和生物污染环境中执行特殊任务。乌克兰方面指控他在乌克兰战场上使用了化学武器。

美国有线电视新闻网CNN报道说，负责调查严重犯罪的俄罗斯调查委员会称，基里洛夫和他的助手在一幢公寓楼外隐藏在电动滑板车里的炸弹爆炸中被炸死。这幢公寓楼位于克里姆林宫东南约七公里。

乌克兰国家情报局（SBU）官员向路透社证实，这次刺杀行动是该机构策划和实施的。这名消息人士说，“清理俄罗斯联邦辐射和化学防护部队首脑是SBU的工作。”

这名消息人士还表示，藏在滑板里的炸药引爆时，基里洛夫和他的助手正在进入公寓楼。

基里洛夫今年54岁，是在俄罗斯境内被乌克兰追杀的级别最高的俄罗斯军官。他的死亡可能会促使俄罗斯当局重新审查军队高层官员的安全保护规定，并制定有效的报复方式。

俄罗斯国家通讯社援引前总统、现任俄罗斯高级安全官员梅德韦杰夫（Dmitry Medvedev）的话说，乌克兰的军事和政治领导人将立即面临因里洛夫遇害而启动的报复行动。

路透社说，莫斯科认为乌克兰必须对其境内发生的一系列引人注目的暗杀事件承担责任。这些暗杀行动事件的目的是削弱（俄罗斯军队的）士气并惩罚基辅认为犯有战争罪的人。乌克兰称俄罗斯对乌克兰发动的侵略战争对乌克兰的国家安全构成了生存威胁，并明确表示将此类定点清除视为合法行动。

《基辅独立报》援引乌克兰国家情报局的话说，基里洛夫死亡的一天前，乌克兰国家检察官缺席指控他涉嫌使用违禁化学武器。克里姆林宫否认这一指控。

基里洛夫的名字被列入乌克兰的一个非官方的敌人数据库。周二上午，这个数据库网站上的基里洛夫照片被打上“已被清算”的红字。

俄罗斯方面称，乌克兰在俄罗斯境内进行了一系列刺杀行动，其中包括2022年俄罗斯民族主义理论家亚历山大·杜金(Alexander Dugin)的女儿达里娅·杜吉娜(Darya Dugina)在汽车炸弹袭击中丧生，支持俄乌战争的博主弗拉德伦·塔塔斯基(Vladlen Tatarsky)在2023年咖啡馆爆炸案中死亡，以及去年被基辅指控犯有战争罪的俄罗斯一名潜艇指挥官遭到枪击。