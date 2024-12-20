巴拿馬油輪擱淺台中港 交長：已要求船東提移除計畫

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（中央社記者吳哲豪台中20日電）交通部長陳世凱今天上午前往台中港防波堤，視察巴拿馬油輪「液態寶石」擱淺後抽油情形；陳世凱說，污染問題所幸沒有發生，已發文要求船東提出船舶移除計畫及擔保金5000萬元。

巴拿馬籍油輪「液態寶石」12月7日故障隨風浪漂到台中港錨泊區近岸處消波塊上，船上15名船員救起14人，其中1名中國籍船員落海，10日尋獲屍體。

陳世凱上午在台中港務分公司人員陪同下，來到台中港，聽簡報了解「液態寶石」號擱淺後抽油進度及油輪後續處理計畫。

陳世凱接受媒體聯訪時說，在工務及相關單位努力下，液態寶石雖擱淺在台中港，不過因防護工作做的好，大家擔心油污染海面的問題沒有發生，輪船裡的重油也快要抽完，17日也發文給船東，要求對方提出船舶移除計畫。

陳世凱指出，除要求船東提出移除計畫外，他們也要求船東提出擔保金新台幣5000萬元，負起責任。

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根據台中港務分公司提供的簡報資料，目前船體傾斜約36度，在輪船擱淺後，工作人員先清理船艙，抽取機艙油水，讓工作人員能夠抽取重油艙的重油，而在多間海事公司協助下，截至昨天中午為止，累計抽取重油15至16公噸，等到抽油作業完成後，將要求船東及第三方公正單位確認殘油清除情形。

台中港務分公司指出，目前船體狀況評估尚稱穩定，船東意向朝拖救方向進行，17日已正式函文要求船東3天內提送後續船體移除計畫，也會邀專家等相關單位審理。（編輯：李淑華）1131220