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一週大事關注焦點：蕭茲未通過國會信任投票／美公布中國軍力報告／萬那杜7.3地震／強烈氣旋肆虐法國馬約特島／立法院衝突中三讀3修正法案／首批M1A2T戰車抵台／台中全聯倉儲大火9死／班班有鮮乳喊卡

國際新聞

★信任投票失敗迎國會改選 德總理蕭茲成史上第3位

德國總理蕭茲在國會提出的信任投票案沒有通過，成為歷史上第3位，透過信任投票失敗迎改選的社民黨總理。總統史坦麥爾表示，27日將宣布解散國會並舉行新選舉；目前預計的選舉日期是2025年2月23日。信任投票前各方辯論時，蕭茲說明提起信任投票原因，也強調提前舉行國會大選必要性，重申「自民黨的背叛」才是導致紅綠燈內閣破裂導火線，並為任內政策辯護；基民盟主席梅爾茨則抨擊德國在蕭茲內閣治理下陷經濟與能源危機，並針對國防、經濟與就業市場提出批評及改革，展現目前民調最高總理候選人氣勢。

★美國防部：中國已有600枚核彈頭 拒絕核武擴張對話

美國國防部18日公布中國軍力報告指出，北京持續快速擴大核武庫，已有超過600枚核彈頭庫存，至2030年將超過1000枚。國防部官員說，美方多次試圖與中方就核武擴張對話，中方拒絕討論。美國國防部也在年度報告指出，中國解放軍貪腐問題導致多名軍方高層遭罷黜，可能阻礙其2027年軍事現代化目標。此外，中國也持續在台灣周圍加強軍事施壓。

★聯準會降息1碼 明年擬只降2碼考量通膨頑固難降和川普未來施政

美國聯邦準備理事會18日宣布降息1碼，但暗示明年將放緩降息腳步只降2碼；這是聯準會今年開啟降息循環以來，連續第3次調降利率。主席鮑爾表示明年預期降息速度減緩反映了2024年通膨數據升高，也顯示決策者開始考慮即將上任川普政府所帶來的全面經濟變革前景。

★萬那杜7.3地震至少釀14死200傷 搜救人員瓦礫堆下尋生還者

南太平洋島國萬那杜首都維拉港17日發生芮氏規模7.3強震，至少造成14人喪生、200人受傷，強震導致首都多棟混凝土建築倒塌，救難人員持續搜尋倖存者，此外，地震也引發山崩，供水、行動網路皆受影響，維拉港主要航運港口停擺，商業航班也暫停運作。

影片來源：中央社

★英國正式加入CPTPP 脫歐以來最大規模貿易協定

英國去年簽署CPTPP入會議定書，15日正式成為第12個成員國，這也是是英國脫歐以來最大規模貿易協定。英國政府估計，加入CPTPP可望每年為英國經濟帶來多達20億英鎊的效益。哥斯大黎加將成為下一個準會員國，而印尼也已遞交入會申請書。

英國成為第一個加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的歐洲國家。（中央社製圖）

★中國傾銷又拖延FTA談判 宏都拉斯貿易逆差飆高吃大虧

宏都拉斯原本期待建交後，和中國簽署FTA自由貿易協定，不過卻遭到中國一再拖延卡關。宏都拉斯官員對此大表不滿，批評中國不斷傾銷，不但讓宏都拉斯與中國貿易極不對等，逆差飆高吃了大虧。宏國媒體報導，宏國經濟發展部部長賽拉托公開發表聲明，要求中國正視和宏都拉斯的自由貿易協定談判進展。

★尹錫悅彈劾案韓國憲法法院27日起審理 列最優先案件

韓國國會日前通過總統尹錫悅彈劾案，案件送至憲法法院進行裁判，憲法法院16日宣布首次辯論準備期限為27日下午2時，意指彈劾案審理將從27日正式展開。憲法法院也表示，將會最優先處理此案。

★強烈氣旋肆虐法國馬約特島至少數百人罹難 居民嘆被政府遺忘

強烈氣旋奇多肆虐法屬馬約特島，是島上90年來最強颱風，島上大多房屋倒塌，許多區域停水、停電。地方當局15日表示，可能的罹難人數「肯定有好幾百人」、恐怕將近1000人，不過破壞已達到難以準確計算總數的程度。馬約特島是法國最貧困省分，基礎建設不足，居民抱怨被法國政府遺忘、拋棄，長年人為疏忽使天災後果更加嚴峻。

強烈氣旋奇多肆虐法屬馬約特島，島上大多房屋倒塌。（路透社）

★印尼民主奮鬥黨開除佐科威父子等3人 控佐科威濫權破壞法治嚴重違紀

印尼前總統佐科威、兒子副總統吉伯朗及佐科威女婿、棉蘭市長巴比14日遭民主奮鬥黨開除黨籍。印尼媒體引述民主奮鬥黨高層的說法指出，黨主席梅嘉娃蒂已簽署開除他們三人黨籍的信函。學者認為，佐科威失去黨員身分後將會與各政黨積極接觸取得支持，以藉此維護他的長子吉伯朗及女婿巴比的政治生涯。

★德國耶誕市集汽車衝撞釀2死 50歲精神科醫師犯案遭捕動機待查

德國馬德堡耶誕市集20日晚發生汽車撞人事件，造成2人死亡、至少60人受傷。嫌犯在案發後即被逮捕，警方表示肇事者為50歲精神科與心理治療專科醫，來自沙烏地阿拉伯，自2006年起定居德國，持永久居留許可，初步研判是蓄意攻擊，但具體動機仍有待調查。

國內新聞

★選罷法憲訴法財劃法立院衝突中三讀 院外群眾一度試圖衝入

立法院會20日在藍綠立委衝突中，先後以舉手表決，三讀修正通過選罷法部分條文、憲法訴訟法部分條文以及財劃法部分條文。選罷法修正條文明定，罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本。憲法訴訟法修正案規定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另外，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。財劃法三讀修正通過後，中央將大幅增加釋出新台幣3753億元給地方。冬季青鳥公民行動集結抗議藍白立委強推法案，一度推倒圍欄且企圖衝入立院，並與警方爆推擠。

立法院會20日預計處理選罷法等修正草案，綠營上午攻占主席台，封住議場內的門，上午9時後，國民黨立委兵分三路，陸續將門打開，努力推開堆積如山的椅子，試圖進入議場搶回主席台，藍綠爆發激烈衝突。中央社記者徐肇昌攝 113年12月20日

★台美點交首批M1A2T戰車 明年2月啟動換裝訓練

首批38輛M1A2T戰車、4輛M88A2裝甲救濟車運抵台灣，針對未來訓練規劃，軍方16日表示，目前正與美方逐一針對每輛戰車點交，預計明年農曆年後（2月初）啟動換裝訓練。另外，五角大廈20日表示，國務院批准對台軍售，提供價值約2.65億美元（約新台幣86億）指揮、通訊設備；白宮另宣布總統拜登批准對台灣提供5.713億美元（約新台幣186億元）軍援。

首批M1A2T戰車16日凌晨轉運至新竹湖口裝訓部，拂曉後卸除黑色防水布，裝訓部官兵執行運輸作業。（軍聞社提供）

★台中全聯倉儲大火9死8傷 新廠房施工起火營造業者致歉

台中市大肚區沙田路二段全聯倉儲19日發生大火，造成9人死亡、8人受傷，檢方20日相驗遺體，判定除1名外籍移工跳樓逃生，因外創傷性休克外，其餘8人為高溫濃煙吸入及全身燒灼傷致死，檢方並持續調查事故責任。倉儲中心為尚未完工的新廠房，台中市政府消防局長孫福佑表示，初步研判3樓施作電焊樓梯工程時，火星從樓梯間隙掉落地下室，引燃油漆混合物引發火警。承包工程的營造公司吳姓副總兩度鞠躬道歉並表示，當時正在進行冷凍設備工程，現場放置保溫材料，火警幾秒鐘時間就發生，對於傷亡相關人員進行撫卹與照顧，會負責到底。台中市政府將依建築法、職業安全衛生法與空氣污染防制法勒令停工，要求限期改善並裁罰，後續依火場鑑定報告釐清究責。

台中大肚區全聯倉儲19日下午火警，現場濃煙密布，消防獲報動員人車前往灌救。中央社記者蘇木春台中攝 113年12月19日

★考試院人事同意權案僅柯麗鈴未過關 周弘憲許舒翔出任正副院長

立法院會17日進行考試院人事同意權案投票，考試院長被提名人周弘憲、副院長被提名人許舒翔都獲得出席立委過半數同意票，7位考試委員被提名人中，僅考試委員被提名人柯麗鈴獲得57張「不同意票」，未能出任考試委員。未獲同意的遺缺未來是否補提，總統府表示，將視考試院實務運作狀況，再審慎評估後續處理方式。

★113年健保點值撥補至少0.9元 公務預算挹注逾百億

行政院長卓榮泰17日說明健保點值撥補3原則，優先來補助COVID-19及類流感，相較108年同期所增加費用；其次是部分醫療分區整體點值不到0.9元，今年底一定補到0.9元；第3是健保點值0.9元以上分區，依照分區補足不到0.9元的部分，同樣比例加上去。政務委員陳時中說，不論點值是否低於0.9元，全數撥補確保公平性，預估挹注公務預算超過新台幣100億元，醫界樂見有助調整醫護人員薪資結構。

★公費流感疫苗開放全民接種 明年元旦起施打至用罄

疾管署17日宣布，自明年1月1日起，公費流感疫苗擴大提供全國年紀逾6個月以上尚未接種的民眾接種，至疫苗用罄為止。疾管署指出，長者及幼兒是感染流感後發生重症和死亡風險最高的族群，流感疫苗雖然無法完全避免感染，但卻是世界衛生組織建議降低重症和死亡最有效的手段，呼籲65歲以上長者、高風險慢性病人、學生及學齡前幼兒等重點族群，盡快在公費流感疫苗開放全民開打前接種疫苗，以儘早獲得保護力。

★班班有鮮乳政策意見分歧 政院：下學期起停辦

新年度將至，農業部原先預計精進班班有鮮乳政策，但行政院發言人李慧芝19日表示，農業部、教育部持續蒐集第一線教學單位、家長等意見溝通，最終因為看法多元且分歧，行政院長卓榮泰決定從下學期起停辦。教師團體指出，這項政策立意良善，但主客觀條件難以配合，讓各校苦不堪言。中華民國酪農協會理事長李恂潭則表達將函文農業部，希望有政策轉圜機會。

★國中生也能領文化幣 明年加碼試辦13至15歲每人600點

文化部113年常態化發放文化禮金，16至22歲每人可領取1200點，為讓文化向下扎根，明年除維持原發放，加碼推出13至15歲試辦計畫。文化部長李遠表示，文化幣試辦向下延伸至13歲，是希望培養下一代更具有創造力、人文關懷、文化素養及自我認同。113年文化禮金即將於今年12月31日使用截止，目前尚有24.8萬名符合資格的青年尚未領取。

★柯文哲遞交辭黨主席聲明 張啓楷：黨內傾向繼續慰留

台北地院20日裁准民眾黨主席柯文哲遞交給黨秘書長周榆修的辭職聲明，民眾黨聲明表示，目前尚未收到法院文件，且民眾黨相關章程運作，應由民眾黨內部開會處理，而非法官自行透過主文宣告判定辭職生效。民眾黨立委張啓楷受訪表示，很多中央緊急應變小組成員都認為柯文哲被政治迫害，傾向不同意黨主席在政治迫害的情況下請辭，將繼續慰留。

★台中棒球教練涉猥褻性侵案 警局長：已掌握29人受害

台中市有國小棒球教練涉長期猥褻學生，受害者至少31人，18日又爆出狼教練的教練也涉及性平案，仍在他校任教。市長盧秀燕表示，不適任人員通報門檻太高，不排除自行制定更嚴格標準。檢警已查扣教練的手機、電腦，中市警察局長李文章說，掌握29人受害，不排除人數增加。