美国国会及行政当局中国委员会（CECC)星期五(12月20日)发布了有关中国人权状况和法治发展的2024年年度报告，重点关注中华人民共和国政府和中国共产党持续侵犯人权的行为，特别是贯穿整个供应链的强迫劳动；美国和其他西方公司在此类侵犯人权行为中的共谋行为以及中国为转移国际社会对其人权记录的批评和重新解释国际人权所做的努力。

CECC主席、共和党众议员克里斯托弗·史密斯(Christopher Smith)和该委员会共同主席、民主党参议员杰夫·默克利(Jeff Merkley)在声明中表示，CECC及其工作人员的工作对记录中国在遵守国际人权标准方面的巨大失误具有建设性意义。

“我们重申我们的承诺，要挑战那些为了获得短期政治或经济利益而对侵犯基本人权行为视而不见的政府和企业界人士。因为在所有侵犯人权的统计数据（白纸黑字）背后，是那些被剥夺了我们认为理所当然的权利的个人。在今年和每一年，我们的年度报告都是献给这些人的。”他们写道。

西方企业与中共共谋“清洗”强迫劳动等

该报告揭露了企业供应链和美国政府采购来源中持续存在的强迫劳动现象,比如 “审计清洗”(auditing washing)利⽤审计公司声称认证中国的⼯厂和供应链不存在强迫劳动和其他侵犯人权行为, 并寻求更多地使⽤机制来打击强迫劳动制造的商品的进口，例如《防止强迫维吾尔人劳动法》(UFLPA)。

报告指出，在一个有据可查的案例中，德国汽车制造商⼤众汽车(Volkswagen)除了违反《防止强迫维吾尔人劳动法》的进口规定外，还在新疆维吾尔⾃治区吐鲁番市使⽤维吾尔族强迫劳⼯修建测试跑道。观察人士警告称，⼤众汽车在新疆乌鲁⽊⻬市的一家合资⼯厂存在强迫劳动的⾼⻛险。审计公司洛宁-人权和尽责商务(Löning Hu‑man Rights & Responsible Business)的审计师公开与一项审计撇清关系。这项审计让⼤众汽车在 2023年12⽉声称“没有任何迹象表明存在任何侵犯人权的行为或更⼴泛的⼯作条件问题”。

报告建议, 美国国会和政府应提供足够的资源来执行《防止强迫维吾尔人劳动法》等禁止进口强迫劳动生产商品的法律；使强迫劳动执法工作组(FLETF)能够扩大 UFLPA 的“实体名单”，并让国土安全部(DHS)能够聘请具有中文技能的分析师，更好地了解哪些公司在新疆维吾尔自治区内雇用劳动力以及从新疆转移劳动力； 指示美国国防部、美国农业部和其他联邦机构停止采购在中国辽宁省和山东省加工的海产品，有证据表明这些加工海产品受到维吾尔族和朝鲜人强迫劳动的污染。

此外，报告还建议国会考虑通过立法要求证明联邦购买的车辆不含强迫劳动制造的零件或含有强迫或童工开采的材料，包括提供车辆及其零件的完整供应链图； 考虑通过立法，例如《维吾尔族强迫劳动披露法案》(H.R. 4840)，要求证券发行人公开披露其与新疆维吾尔自治区或涉及维吾尔族或其他受迫害群体的劳动力转移的公司相关的供应链或生产链等等。

关注器官摘取罪行

除了关注强迫劳动，CECC在报告执行摘要中提及中共的“器官摘取”罪行16次，在整个文件中提及42次。2024年美国国会和行政当局中国委员会还举行了题为“制止器官摘取罪行--还需要做些什么？”的听证会，审查了有关法轮功信徒以及新疆维吾尔族穆斯林为主的维吾尔族遭受器官强摘的指控。

报告指出，听证会上的讨论牵涉到一家美国公司赛默飞世尔科技 (Thermo Fisher Scientific)向中国警方提供的DNA试剂盒。据称该公司协助收集生物特征数据用于政治身份识别和种族定性，其DNA测序仪曾被新疆维吾尔⾃治区和西藏警方⽤于编制维吾尔族和藏族人的DNA数据库，并可⽤于器官移植。因为有这样的牵涉，CECC认为，这可能使该公司的试剂盒符合被列入美国出口管制的条件。

为了终止中共的强摘器官罪行，报告建议，美国国会应通过《2023 年停止强摘器官法案》(S. 761/H.R. 1154)；拒绝向已知的在 2015年之前参与强制摘取器官活动的中国医生和研究人员发放美国签证；调查是否有联邦资金资助了参与不道德器官移植行为的中国实体，包括违反《通用法则》中概述的人体受试者研究保护规则和美国国立卫生研究院 (NIH) 关于人体受试者保护政策的实体，并公开宣布禁止此类实体未来获得NIH和美国国家科学基金会的资助；颁布法规禁止联邦保险公司向患者报销在中国寻求器官移植，或在接受器官移植后寻求免疫抑制剂或其他护理费用等等。

2024年，中国人权、自由持续恶化

这份长达315页的年度报告还详细记录了中国政府在各方面压制公民权利的举措，包括公民自由(言论、宗教自由和公民社会)、司法法治、歧视、虐待和人口贩卖、工人权利、西藏、新疆和港澳等关键议题，并提及多位仍在狱中遭到关押的政治犯和宗教犯，包含公民记者王建兵和黄雪琴、人权律师卢思位、余文生及其妻子许艳、藏人白玛、维吾尔学者热依拉·达吾提和法轮功修炼者郎东月等等。

报告指出，过去一年来，中国共产党和政府继续努力控制、收编或瓦解公民社会，限制言论、媒体和网络自由，继续骚扰、拘留和监禁和平参加抗议、示威和其他集会的人士。

此外，中国共产党还不断加强对宗教活动的控制，在CECC已知或被认为被拘留的 2764份囚犯记录中，1686份包含囚犯宗教信仰的信息。其中 678人为藏传佛教徒，497人为法轮功修炼者，245人为穆斯林，86 人为新教徒，22人为门徒会信徒，18 人为耶和华见证人的信徒，17 人为一贯道成员，36人为全能神教会(又称东方闪电)成员，15 人为天主教徒。

报告指出，中国共产党和政府今年颁布了《宗教活动场所管理办法》和《中华人民共和国爱国主义教育法》等加强控制宗教活动的法律条款；严厉打击其认为可能破坏其权威的民间宗教活动；五个国家认可的、负责监督佛教、道教、天主教、基督教新教和伊斯兰教的宗教团体，各自发布了最新的“中国化”五年计划；中国政府继续清除清真寺中的伊斯兰建筑元素或将其拆除；向香港宗教团体施加压力，要求他们遵守中国大陆的“中国化”政策，包括不断往返于中国大陆和香港之间。

报告写道，习近平担任中共中央总书记期间，中国政府对人权的压制从大陆延伸到了香港，随着言论自由和行使公民权利和政治权利的空间逐渐消退，一度活跃的香港公民社会也笼罩在一片阴霾之下--“香港变得与中国大陆任何其他霓虹闪烁的城市几乎没有区别”。

报告举例说，美国公司YouTube 以遵守法院禁令为由，将香港抗议歌曲《愿荣光归香港》从其香港平台上删除，这是企业默许中共镇压的典型例子。 CECC主席致信 YouTube 及其母公司谷歌的高管，要求将这首歌恢复到平台上，理由是该禁令违反了国际人权原则。