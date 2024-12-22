多倫多法輪功學員恭祝李洪志大師新年好

【新唐人北京時間2024年12月23日訊】2025年新年將至，在這辭舊迎新的日子裡，多倫多部分法輪功學員於12月22日來到多倫多市政廣場，向法輪功創始人李洪志大師表達新年祝福：「恭祝師尊新年好，法輪大法好，真、善、忍好！」

當天，儘管寒風刺骨，學員們卻是熱情洋溢，他們懷著感恩的心，向大法師父表達無限感恩，也慶幸自己通過修煉大法，身心受益，在混亂的世道，分辨善惡，堅定信念，找到生命的意義。

法輪功又名法輪大法，1992年由李洪志先生在長春傳出，以「真、善、忍」核心指導，以提升道德和祛病健身有奇效而廣受歡迎，目前已洪傳世界一百五十多個國家，但在1999年7月遭到中共政府的殘酷打壓。

新移民：「沒有師父就沒有我」

剛從中國移民加拿大的肖建蓉於1998年夏天開始修煉法輪功。當時她患有十幾種病，加上工作繁忙，還帶著幼小的孩子，身心疲勞，虛弱不堪。她說：「那時的身體就像隨時被風一吹就倒，真是到了油盡燈枯的程度。」

為了身體健康，肖建蓉到處求醫問藥，年復一年，花很多錢，也吃了數不清的藥，可還是治不好。她曾多次嘗試過自殺，但想到孩子太小，無人照顧，她才勉強、艱難地活著。

後來，她的鄰居給她推薦法輪功，告訴她，這個功法好，很多人都在煉。

「煉功3天就見效，1週明顯好轉，半個月就全部好了。」肖建蓉說。鄰居、朋友看到她的變化都感到不敢相信。她的故事很快傳開，2個月內就有幾十個人來學煉法輪功。

1999年7月，中共打壓法輪功，肖建蓉一下子失去修煉環境，一時間離開了修煉。結果，不僅原來所有的病都重新回到身上，還增添十幾種病，包括骨瘤和重度抑鬱症。

在痛苦絕望中，肖建蓉又想起法輪功，她憑記憶自己煉功，又重新走入修煉。不久，她身體病痛又全部消失。「那時，臉色紅撲撲的，像嬰兒皮膚，真的體會到什麼叫健康。」她說。

自己的經歷讓她知道中共的邪惡，從此，她堅定信念，無懼打壓，堅定的走在修煉的路上。

肖建蓉是當地中學教師，通過修煉，不僅自己提高心性，也用「真、善、忍」的理念教育學生，學生成績很好，她教過的班級各方面都出色，班風、學風和成績都在當地名列前茅，也受到家長、孩子的喜歡，在當地還有一些名氣。

因為堅持修煉不動搖，肖建蓉遭中共通緝，還被非法關押迫害2年半，受盡屈辱和迫害。家人因為恐懼中共的殘暴，竟然配合中共，對她實施監控、施壓，使她承受了很大的精神壓力，直到2023年底，她逃到加拿大。

「同一個地球上，兩種不同的世界。」肖建蓉說。雖然只來一年，她已經見證加拿大的自由、民主、人權及人們的善良。「在這裡可以自由、沒有恐懼地煉功，這種心靈自由是人的天性，也是人性的美好。」她說。她十分慶幸能在自由的環境裡修煉大法。

「沒有大法，沒有師父，就沒有我的今天。」肖建蓉說著，淚流滿面。她向師父表達誠摯的新年祝福： 「恭祝師尊新年快樂！」

邪惡企圖不會得逞

最近中共對海外升級打壓法輪功，企圖利用民主國家的法律及輿論戰消滅法輪功。肖建蓉說：「真修弟子每個人都親身體驗過法輪功的神奇和美好，每個人都是實實在在的受益者，當然都是堅定的修煉者。邪惡的企圖絕不會得逞。」

肖建蓉說，中共這次升級打壓，其實早已預謀。她在2021年就觀察到，臉書上突然建立一些群，打著法輪功學員交流的名義，其實裡面都是一些中共特務、五毛。到了近期，這些僵屍群突然復活，開始反過來污衊、造謠，配合中共迫害法輪功。

「真修弟子一看就明白，這是邪惡在興風作浪，絕不會有好下場。」肖建蓉說。她呼籲世人擦亮眼睛，分清是非，在歷史的關鍵時刻，為自己作出正確的選擇。

修大法脫胎換骨

張緹娜（Tina Zhang ）是加拿大一家家具公司的老闆，在中國曾是中學教師。因為父母關係不和，緹娜從小在戰戰兢兢的恐懼環境中生活、成長。在長達10年的家庭戰爭中，緹娜的心靈深受傷害，對父親充滿怨恨，性格內向、自卑，情緒低落，患上抑鬱症，脾氣暴躁，動不動就哭泣，覺得人生沒有意義。

1998年，緹娜的父親開始修煉法輪功，大約2個月的時間，這位患有胃下垂、身體嚴重消瘦的人恢復了健康。1999年3月，他向緹娜推薦法輪功，並給她一本書《轉法輪》（法輪功的主要著作）。

「當我打開《轉法輪》，讀了幾頁，一下子，好像把我思想中那不好的東西消掉了，就感覺天清體透。」緹娜說。

讀完一遍《轉法輪》，緹娜的整個世界觀都改變了。「我明白世界上的一切都有因緣關係。」緹娜說，她和父親的關係一夜之間歸正，從此再也不恨他，還非常感謝父親給她介紹法輪大法。

「從此，我看所有人都是那麼好，我跟所有人都想笑，這個世界太美好了。」 緹娜說，「一個抑鬱症患者變成十分樂觀開朗的人，大法真的讓我脫胎換骨。」

從此，緹娜家族陸陸續續有10個人走入大法修煉，每個人都在大法修煉中身心受益。當時，緹娜的奶奶已將近70歲，大小便失禁。她學法煉功之後，身體很快恢復健康，一直活到94歲。

緹娜的先生從小被父親暴力對待，從小留下心靈陰影，長大以後也非常恨父親，父子倆幾乎到了不能見面的程度。

修煉法輪功以後，他明白了凡是有因緣，慢慢放下了對父親的怨恨，而且對父親非常好，變得非常孝順。

緹娜的兩個孩子小時候身體都不好，一遇冷風就高燒，一燒40度，高燒不退。扁桃體腫到把嗓子堵住，呼吸不了，有時候話也講不了，症狀非常可怕。兩個孩子輪流上醫院，一住就是半個月。家裡常年有孩子的備用藥，幾個抽屜都裝滿了。

後來，緹娜帶著10歲的大兒子和6歲的小兒子一起煉功，學習李洪志大師的主要著作。短短的一、二個月時間，兩個孩子身上所有的疾病都消失了。家裡幾個裝藥的抽屜後來全部裝了玩具。

偶爾，孩子也會出現發燒，緹娜就帶他們學師父講法，念「法輪大法好」，很快，病症消失。後來就再沒出現過發燒，現在兩個孩子都非常健康。

「我們全家都對大法、大法師父充滿感恩。」緹娜說，「祝師父新年快樂！」

用「真、善、忍」教育孩子

王凱利曾是多倫多明慧學校的老師，她家四個孩子都曾在明慧學校讀書。無論在家裡還是在學校，她都用「真、善、忍」的理念教育孩子，同時提高心性。

在工作中，王凱利把孩子的表現當作自己的鏡子。「從前孩子有問題，或發生矛盾，我會看看孩子哪裡做得不好。現在我會從孩子的表現上找自己，到底自己哪裡沒做好，有問題了，然後歸正。」她說。

王凱利說，現在世道很亂，道德下滑，各種各樣的誘惑很多，孩子會受不好的東西污染，很多孩子都任性、自私。她的孩子在純淨的環境中成長，非常善良、乖巧、懂事，與外面的孩子完全不同。

王凱利的先生是不修煉的人，曾經反對他們修煉。但隨著時間的推移，看到孩子健康成長，家庭和睦，親身見證法輪大法的美好，現在觀念轉變，全力支持全家人修煉。

三代修煉人

王穎莉全家三代人修煉法輪功，三代人在大法修煉中身心受益，他們對李洪志師父充滿感恩：「恭祝師尊新年快樂，法輪大法好，『真、善、忍』好！」

（特約記者伊鈴多倫多報導/責任編輯：王馨宇）

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