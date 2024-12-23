【美國聚焦】北美防空司令部幫你追蹤聖誕老人 星巴克平安夜罷工

【新唐人北京時間2024年12月25日訊】下面請看本期的美國聚焦。

聖誕老人在哪裡？北美防空司令部幫你追蹤

週二，北美防空司令部（NORAD）再次啟動雷達和衛星，追蹤正在執行全球送禮任務的聖誕老人，為全世界的孩子帶來節日驚喜。

NORAD加拿大王家空軍少將 Willim Radio：「今天對我們 NORAD 來說是非常特別的一天，因為我們可以追蹤聖誕老人環遊世界，為孩子們送禮物。這是一件非常棒的事。雖然我們一年365天都在做準備，但今天特別有意義，因為我們真的追蹤了聖誕老人。」

「追蹤聖誕老人」已經來到第68年，這個傳統最早始於1955年的一個意外，現在已經成為吸引各年齡段觀眾的高科技節日活動。

星巴克平安夜罷工 將擴大至全美300多家門店

「沒合約，沒咖啡。」

工會表示，週二平安夜，星巴克（Starbucks）員工的罷工已擴大到全美超過300家門店，成為星巴克歷史上最大規模的罷工。

據工會估計，將有超過5,000名員工參與罷工。這次罷工從上週五開始，持續五天，平安夜是罷工的最後一天，規模也最大。

星巴克在聲明中回應稱，97%至99%的門店仍將正常營業，罷工對整體運營的影響「非常有限」。

FDA將好市多召回的雞蛋列為最高風險級別

美國食品藥品管理局（FDA）日前因擔心沙門氏菌污染，將好市多（Costco）雞蛋召回列為最高風險級別——級別 1。

上個月，好市多已召回了數十萬個雞蛋。

根據FDA網站，級別 1 表示這些產品「如果使用或接觸，可能導致嚴重健康問題甚至死亡」。

目前還沒有任何與這次召回雞蛋相關的疾病報告。

新唐人電視台記者尚敬紐約報導

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