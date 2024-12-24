国际慈善组织无国界医生(MSF)星期一(12月23日)警告称，南苏丹正面临来自战乱中苏丹的大规模难民涌入以及迅速升级的霍乱疫情。

无国界医生表示，每天有多达5千人越过边境。联合国最近的数据显示，这一数字甚至更高，达到每天7千至1万人。

自2023年4月苏丹武装部队与准军事快速支援部队之间爆发战斗以来，苏丹正经历世界上最严重的人道主义危机之一。冲突已造成数万人丧生，数百万人流离失所。

在南苏丹伦克镇附近，有一处可容纳约1万7千人的中转中心。在那里服务的无国界医生紧急协调员埃马努埃莱·蒙托比奥表示，他们正与国际红十字会合作提供医疗服务，“但情况完全不堪重负，这远远不够。”

尽管设施正在扩建，但“仍有超过百名伤患在等待手术，其中许多人伤势严重，”他说。

逃到伦克镇的阿尔希达·哈米德在其村庄遭袭后出逃，又在苏丹青尼罗州遭到枪击。

“房屋熊熊燃烧，人们四散奔逃，”他说。

他现在没有遮风避雨的住所，只能住在树下，但仍不想回到苏丹。

“家不再是家，只剩下不好的回忆，”他说。

“死亡边缘”

南苏丹无法应对成千上万寻求避难所的难民，这个年轻的国家本身也在与暴力、普遍贫困和自然灾害作斗争。

无国界医生表示，该国大量公民住在国内流离失所者营地，其中多处现在正面临霍乱病例“令人震惊的快速增长”。

该组织表示，在联合州爆发霍乱疫情后，已有92人死亡。而光在本提乌市，他们在四周时间内已治疗了1千2百多名患者。

在首都朱巴附近拥有数万人口的庞大营地中，无国界医生称已治疗了约1千7百例疑似病例，社区报告已有25人死亡。

“我们所目睹的不仅仅是霍乱疫情，而是系统性忽视的结果，”无国界医生南苏丹负责人马曼·穆斯塔法表示。

他描述了营地中内“堆积如山的未清理垃圾、破损的厕所和未经处理的污水”的情形，造成饮用水受到污染和大量感染居民处于“死亡边缘”。

穆斯塔法表示，如果不立即采取行动，“我们预计霍乱病例接下来将激增。”

(本文依据了法新社的报道。)