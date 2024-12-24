中国外交部星期二（12月24日）宣布，日本外相岩屋毅（Takeshi Iwaya）应中国政府邀请，将于星期三访问北京，并与中共中央政治局委员、中国外长王毅举行会谈，两人还将共同出席中日高级别人文交流磋商机制第二次会议。

这是岩屋毅今年10月担任日本外相之后首次访华，也是去年4月时任外务大臣林芳正访华之后，日本外相再次访问北京。预计他与王毅会谈的重点之一，就是中方何时开始解除因日本核废水排海而对日本水产品实施的进口禁令，再次要求中方切实履行恢复进口的领导人之间的共识。

今年11月，中国国家主席习近平与日本首相石破茂利用在利马举行的亚太经济合作会议（APEC）领导人会议期间举行会晤，同意保持高层交往，用好经济、人文等领域高级别对话机制。

“中方重视岩屋毅外相此访，中国领导人将会见岩屋毅外相，王毅外长将同他举行会谈并共同出席中日高级别人文交流磋商机制第二次会议，”中国外交部发言人毛宁在星期二的例行记者会上表示。

“中方愿同日方一道，着眼共同利益，加强对话沟通，深化务实合作，妥善管控分歧，共同努力全面推进中日战略互惠关系，致力于构建…建设性、稳定的中日关系，”毛宁又说。

2011年3月，日本东北部发生一场日本历史上最强烈的大地震和海啸，导致福岛第一核电站的三座反应堆熔毁。强烈地震引发的海啸席卷日本本州岛主岛，造成1.8万多人死亡。

从那时起，福岛核电站所有商东京电力公司收集了冷却受损反应堆时受到污染的水，以及渗入的地下水和雨水。

日本2023年8月底开始将福岛核电站处理过的稀释冷却水排入太平洋，并坚称此行动是安全的。该观点并获得联合国核监督机构国际原子能机构(IAEA)的支持。

日本这一举措却引发了中国的强烈反对。北京称，污水排海举动是“自私的”，并且是“具有跨境影响的重大核安全问题”。中国随后宣布全面禁止日本水产品进口。

中日两国近年来本来就因为东中国海领土主权争议、台湾问题和贸易纠纷而导致关系趋于紧张，日本核废水排海后引发的中方强烈反弹使得双边关系进一步恶化。

不过中日双方经过多轮谈判，于今年9月达成协议，日方同意在国际原子能机构(IAEA)框架下设立“覆盖排海关键环节的长期国际监测安排”，承诺允许中国等利益攸关国有效参与其中并独立取样监测。

“双方一致同意，本着对生态环境和民众生命健康高度负责任态度，基于科学持续开展建设性对话，妥善处理涉及排放的关切，”中国外交部当时发表的声明说。“中方将…基于科学证据着手调整有关措施，逐步恢复符合规准的日本水产品进口。”

不过毛宁在星期二举行的例行记者会上被问及中方是否考虑将于明年上半年重新开始进口日本水产品时，并未给出是与否的明确答案，而是强调中方反对“日本福岛核污染水排海”的立场没有变化。

“在福岛核污染水排海问题上，最关键的是日方切实履行自身承诺，”毛宁说。