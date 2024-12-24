王友群：2024年中共的「八怕」

現在到了2024年歲末，大家都在做年終總結。對於全世界最後一個最大的共產主義政黨——中國共產黨來說，這一年，過得真是膽膽突突，總在擔心出「共產主義的掘墓人」，總擔心「故國不堪回首月明中」。

這裡，我把2024年中共的「八怕」做一個小結。

第一，怕國務院總理李強說真話

3月4日，中共十四屆全國人大二次會議新聞發言人婁勤儉宣布：今年人大閉幕後不舉行總理記者會，如無特殊情況，本屆全國人大後幾年也不再舉行總理記者會。

中共一年一度的人大會議結束後的總理記者會，始於1988年。從1993年至2023年，連續舉辦了30年。

為什麼中共今年突然取消了連續舉辦30年的總理記者會？

我認為，關鍵原因是，儘管現任國務院總理李強不可能在記者會上說什麼出格的話，但是，中共當局仍然擔心，現任總理李強會學前任總理李克強，利用總理記者會講幾句真話。

2020年6月1日，時任總理李克強在當天的記者會上說：「中國是一個人口眾多的發展中國家，我們人均年收入是3萬元人民幣，但是有6億人每個月的收入也就1000元，1000元在一個中等城市可能租房都困難。」

李克強這句大實話一出口，立即震驚海內外。因為此前中共一直在大吹特吹「中國夢」，宣傳中國是了不起的「強國」、「厲害了，我的國」，甚至可以跟美國一比高下了。李克強這麼一說，讓中共的某些「大領導」、「小粉紅」都受不了。

到了2024年，中共乾脆一不做，二不休，取消總理記者會。這是給現任總理李強的當頭棒喝，也是對中共各級官員的當頭棒喝：千萬不要說真話。

第二，怕國防部長董軍出事再打臉

今年3月的十四屆全國人大二次會議上，中共國防部長董軍沒有被增選為國務委員。

今年7月的中共二十屆三中全會上，中共國防部長董軍沒有被增選為中共中央軍委委員。

董軍是在2023年12月29日被中共全國人大任命為國防部長的。董軍是中共建政75年來地位最低的國防部長。

董軍是中共第14任國防部長。此前的13任國防部長大都是副國級，有的甚至是正國級。

董軍之前的兩任中央軍委委員、國務委員、國防部長李尚福、魏鳳和，分別在去年8月31日、9月21日，因涉嫌嚴重違紀違法被查。之後，兩人被開除軍籍，剝奪上將軍銜。

今年6月27日，據新華社報導，李尚福、魏鳳和已被開除黨籍。經查明：兩人都嚴重違反政治紀律、組織紀律、廉潔紀律，涉嫌收受巨額賄賂，「嚴重污染部隊政治生態，給黨的事業、國防和軍隊建設，以及高級領導幹部形象造成極大損害，性質極其嚴重，影響極為惡劣，危害特別巨大」。

中共當局擔心新提拔上來的國防部長董軍，也可能涉嫌嚴重違紀違法，不敢按此前的慣例將他提拔為中央軍委委員、國務委員。

中共擔心，董軍上任不久，如果又出事，連續三任國防部長被查辦，實在是太丟臉了。而最丟臉的，不是董軍，而是中共最高領導人。

為了保險起見，乾脆不提拔董軍任中央軍委委員、國務委員。

第三，怕深圳美女說台灣的好

近日，海外社交平台X上傳出一段視頻，一名年輕的深圳美女講述自己在台灣的一些所見所聞。發布視頻的網友說，這名深圳美女的視頻和社交帳號已經被下架。

視頻中，這名美女說：「我真的太崩潰了。從台灣回來這三個月，我每天都在投簡歷面試，卻連個6000塊的工作都找不到，昨天我媽給我發微信，說鄰居家和我同屆的孩子已經在富士康的流水線上班了，暗示我也可以先去那裡工作。聽到這話，我直接崩潰大哭。我，九八五，研究生畢業，英語六級，三年前被父母寄予厚望送去讀研時，誰能想到畢業後會淪落到，要和高中畢業生搶工作的地步。」

美女說，今年9月，她在台灣的台北市待了一週，遇到一個在半導體公司工作的台灣女生，是台灣大學的本科生。閒聊時，這名台灣女生說，自己每個月工資4萬多新台幣，大約折合人民幣9000多，五險一金全覆蓋，每年還有特休假。更讓她震驚的是，這名台灣女生不僅工作穩定，而且房子已經月供了一年多。

她說，出於好奇，我去了台北市的政府大樓看了看，「結果讓我大吃一驚，那裡竟然和普通的寫字樓沒什麼兩樣，普通市民可以自由進出，一樓還有平價餐廳，公務員和普通人一起排隊買飯。」

她去年在深圳市政府辦事，事先要進行各種預約登記，進門前還有安檢，比機場還嚴格。

這名美女還提到，在台北路上看到一位老人在公交站摔倒了，立即有七八個路人衝上去扶老人，有人掏出紙巾給老人擦汗，有人幫忙撿起老人散落的東西，還有人直接打電話叫救護車。

回想自己前段時間在深圳親眼看到一個老人摔倒，周圍的人全都視而不見，還有人專門繞道走，生怕被訛上。

這名美女還說，從台灣回來後，她在朋友圈發了一條信息，說台灣的公共文明程度值得學習。結果被好幾個同學警告，要她刪掉這條信息，「小心被請喝茶」。

第四，怕大學生自由騎行「釀學潮」

今年6月，鄭州四個大學生決定騎車去開封吃灌湯包。很快，大批大學生加入其中。

11月8日晚，鄭州有超過10萬大學生，騎著共享單車，連綿數十公里，直奔50公里外的開封，享受青春飛揚的時刻。

大學生的夜騎運動，迅速擴展到了鄰近省市以及北京、天津、上海、南京、武漢、成都等大都市。

鄭州這麼多大學生自由騎行，全國各地大學生響應，中共一下子便緊張起來了，擔心1989年春夏之交的學潮又起。

11月9日下午，美團、哈囉、青桔三家共享單車公司發布聯合公告，以長途騎行安全風險高、給其他用戶帶來不便為由劃定用車區域，超區域騎行會導致強制鎖車，並收取調度費。

11月9日稍晚，鄭州交警發布公告，對鄭州市內部分路段的機動車和非機動車段都實行交通管制，對鄭開大道非機動車道施行禁行，即封路。同時，部分大學開始實行封校，並挨個排查離校學生去向。

11月10日，河南鄭州一名學生稱，現在學校出不去了，輔導員、老師、書記加班加點在校門口蹲著，出校需要請假條。同日，河南工程學院學生需持臨時出門證才能離校。

11月24日，東北證券首席經濟學家付鵬，受「滙豐私人財富規劃」之邀，在上海浦東文華東方酒店LG1層東方廳，發表了題為《2024年年終回顧和2025年展望——對衝風險VS軟著陸》的演講。

12月13日，國投證券首席經濟學家高善文，在深圳舉行的國投證券2025年度投資策略會上，發表1個多小時的演講。

付鵬在演講中，直指當今中國在有效需求不足、中產階級殞落下，官方救經濟的措施已無法像2008年般奏效。

他還講，過去幾年國內經濟不許說不行，「誰說不行誰就是叛徒，誰說不行誰就是不愛國」。當大家都不敢說真話，「會使得所有的信息反饋形成謬論性錯誤，最後你們會發現，連決策層都做出錯誤判斷，那就完蛋了」。

高善文在演講中，直言中國2021—2024年的經濟成長率一共被高估了10%，並直指中國城鎮失去了4700萬勞動力，中國社會已呈現「生機勃勃的老年人，死氣沉沉的青年人和生無可戀的中年人」並存的怪像。

付鵬、高善文演講在網上引發廣泛關注和討論後，突然與外界失去聯繫，兩人的微信及短視頻等社交媒體帳號也已被封鎖。

據路透社報導，路透社曾撥打高善文的電話，但一直無人接聽；想要透過微信與他取得聯絡，也以失敗告終。微信管理系統彈出的提示語稱，高善文的帳號違反了該平台的「使用規範」。

同一天，有中國網友也發帖披露，發現高善文演講的內容和相關報導已全被下架，就連高善文個人的微信財經評論帳號也已被刪除。

12月5日，南方媒體集團旗下的灣財社報導稱，付鵬演講的內容在中國網絡上陸續被刪除，他在微信上的影音帳號「付鵬的財經世界」也被禁止關注。

第六，怕民眾知道軍隊腐敗真相

7月18日，新華社授權發布的中共二十屆三中全會公報稱：「全會審議並通過了中共中央軍事委員會關於李尚福、李玉超、孫金明嚴重違紀違法問題的審查報告，確認中央政治局之前作出的給予李尚福、李玉超、孫金明開除黨籍的處分。」

三中全會前夕，2024年6月27日，新華社發布了中共開除前後兩任國防部長魏鳳和、李尚福黨籍的決定。決定高度概括地說了一下他們的嚴重違紀違法問題。但是，他們具體貪了多少錢，沒有說。

原火箭軍司令李玉超，原火箭軍參謀長孫金明，是什麼時間被立案審查的？有哪些嚴重違紀違法行為？貪了多少錢？是否被移送司法了？中共沒有向民眾透露一個字。

2024年6月6日，陸軍副司令鄧志平，因涉嫌嚴重違紀違法，在軍方人代會上被罷免全國人大代表職務。鄧志平是什麼時間被立案審查的？有哪些嚴重違紀違法行為？貪了多少錢？是否被開除黨籍了？是否被移送司法了？中共沒有向民眾透露一個字。

2023年12月29日，十四屆全國人大常委會第七次會議，鑒於軍方的九名高級將領，因涉嫌嚴重違紀違法，已被軍人代表會議罷免人大代表職務，決定中止他們的全國人大代表職務。

這九人分別是：原中央軍委聯合參謀部副參謀長、原火箭軍副司令張振中（中將），原中央軍委裝備發展部副部長張育林（中將），原中央軍委裝備發展部副部長繞文敏（少將），原南部戰區副司令員兼南部戰區海軍司令員鞠新春（中將），原空軍司令員丁來杭（上將），原火箭軍裝備部部長呂宏（少將），原火箭軍司令員李玉超（上將），原火箭軍副司令員李傳廣（中將），原火箭軍司令員周亞寧（上將）。

以上九人，除上面提到李玉超外，其他八人，是什麼時間被立案審查的？有哪些嚴重違紀違法行為？貪了多少錢？是否被開除黨籍了？是否被移送司法了？中共沒有向民眾透露一個字。

如果他們不是全國人大代表、不是中央委員或中央候補委員，如果全國人大、中央全會開會不清點人數，上述14名將軍被查辦，他們的嚴重腐敗問題，肯定會被中共掩蓋的嚴嚴實實，中國民眾根本無從知曉。

去年，前中共國家主席李先念的女婿、原國防大學政委、空軍上將劉亞洲，因嚴重腐敗問題，被中共祕密判處無期徒刑。由於劉亞洲已退休，既不是人大代表，也不是中央委員或中央候補委員，中共對劉亞洲的查辦完全在黑箱中進行。

劉亞洲到底犯了多大事？中共從始至終對中國民眾隱瞞，沒有公開發表任何消息。

第七，怕有人背後開冷槍

10月1日早上，湖南省邵陽市公安局舉行升旗儀式，剛進行了一半，公安局巡特警支隊特警二大隊副隊長段鵬，突然向局長李長躍開槍。據說打了兩槍後，段鵬開槍自殺身亡。由於中共封鎖消息，李長躍生死不明。

關於這起槍殺案，中共沒有對外發布任何消息。

12月12日，旅居澳洲的法學家袁紅冰對大紀元透露，10月下旬，中共中紀委和軍紀委，聯合下發一個文件，通報兩起槍殺案。

「一個是2024年8月底，在中部戰區，一個姓劉的主管後勤的上校，在軍紀委調查他的問題時，用配槍打死兩個調查人員，然後吞槍自殺。另一個是9月上旬，在南部戰區，一個管裝備的海軍大校，軍紀委調查他的問題時，用配槍打死四名調查人員，然後他被旁邊的警衛打死。」

這兩起槍殺案，中共對沒有公開發布任何消息。

第八，怕民眾讀一本書

4月17日下午2點多，廣東省梅縣區國保大隊和程江鎮派出所的警察，突然闖進曾秀瓊家裡，將曾秀瓊等六名婦女綁架走。之後，六名婦女被非法判刑，原因是她們在一起讀一本書，書名叫《轉法輪》。

曾秀瓊，女，59歲，被非法判刑5年6個月、罰款9萬元；

謝國芬，女，62歲，被非法判刑4年6個月、罰款7萬元；

李利珍，女，64歲，被非法判刑4年、罰款6萬元；

張桃鳳，女，47歲，被非法判刑2年、罰款3萬元；

黃淑珍，女，75歲，被非法判刑1年，緩刑1年半、罰款1.5萬元；

劉梅芬，女，43歲，被非法判刑1年，緩刑1年半、罰款1.5萬元。

《轉法輪》是法輪功的主要指導書，是一本教人按「真、善、忍」做好人的書。

無論是按照中國的法律法規，還是按照國際人權公約，民眾在自己家裡讀這本書，都是合情合理合法的。

但是，六名婦女讀此書卻把中共嚇得不得了，非要動用專政機器把她們關進監獄不可，以為這樣，才能維護中共統治的穩定。

結語

關於中共的「怕」還可以總結出許多來，限於篇幅，這裡就不再繼續總結下去了。

到了2024年，中共已到了舉目望去，滿眼是敵的地步，神經高度緊張，這也怕，那也怕。何故？

2004年大紀元發表系列社論《九評共產黨》，將中共「假、惡、鬥、反天、反地、反人類、反神佛」的本質昭告天下。

中共成立至今，一直在搞「假、惡、鬥」，一直在與「天、地、人鬥」，一直在鼓吹無神論，反對人們信神敬神，一直在幹壞事。

到2024年，中共壞事幹得太多了，已成了全世界最腐敗的黨，只能在恐懼中過一天算兩個半天，哪天倒台哪天算。

本文只代表作者的觀點和陳述。

（轉自大紀元/責任編輯：劉明湘）

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