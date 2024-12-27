日本寻求在美国当选总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)重返白宫之前改善同中国的双边关系。但是分析人士称，北京在整个印太地区咄咄逼人的军事活动，很难让双方缓解长期以来的紧张关系。

“鉴于特朗普上任后美中关系可能出现的动荡，以及更广泛的全球形势，东京的确希望与北京的关系更加顺畅，”新加坡国立大学政治学者庄嘉颖(Ian Chong)说。

“但是，两国的基本立场相去甚远，而且只要北京继续在东中国海问题上提出声索，并且展示其为了达到目的而不惜使用武力，中国和日本很难从根本上重启双边关系，”他在电话中告诉美国之音(VOA)。

日本外相岩屋毅(Takeshi Iwaya)星期三(12月25日)在北京会晤了中国外长王毅和中国总理李强。双方同意为王毅2025年访问日本提供便利，并改善基本社会层面的关系。

“中日应加强人文交流，夯实中日友好的社会民意基础，妥处矛盾分歧，”中国外长王毅星期三说。他还补充说，东京应该“校准战略认知”，“奉行积极的对华政策”。

尽管北京主要强调会谈的积极方面，岩屋毅在与王毅的会谈中重申东京对中国在日本附近区域军事活动的增加以及日本公民在中国安全问题的关切。

日本外务省在星期三发表的一份声明中说，岩屋毅“对包括尖阁诸岛(中国称钓鱼台)的东中国海局势、中国军事活动加剧等问题表示严重关切。”

尽管存在这些关切，岩屋毅和王毅同意举行高级别经济对话，并且组织日中安全对话，改善安全问题上的沟通。

一些专家认为，日本相信，由于北京越来越对即将上任的特朗普政府表示担忧，日本能够从中国那里获取“一些积极的东西”。

“东京认为特朗普政府在关税和安全问题上可能对中国非常强硬，他们明白现在他们可能拥有更多的筹码，” 位于日本东京的国际基督教大学(International Christian University)政治与国际研究教授史蒂芬·纳吉(Stephen Nagy)在接受电话采访时告诉美国之音。

他说，鉴于中国仍致力于重塑周边区域的安全环境，日本则专注于通过改善关系获得一些短期利益，而不是从根本上重启两国关系。

“他们相信，可能有机会从中国人那里获取一些积极的东西，无论是商业方面，还是增加人文交流方面，” 纳吉说。

中国和日本之间的主要争端之一是东京将损毁的福岛核电站经过处理过的放射性废水排放的问题。北京多次反对东京的举措，并对日本的海产品进口实施禁运。

尽管两国政府9月同意采取措施，允许中国等利益相关方独立对处理过的水进行取样，但是王毅和岩屋毅在此议题的磋商没有显示北京要放宽进口禁令的迹象。

“在福岛核污染水排海问题上，王毅重申中方反对日方排海的立场，强调日方应履行国际义务和对中方作出的承诺，建立长期国际监测机制并允许中方独立取样检测，”中国国营的《环球时报》星期三的报道说。

尽管中国继续对日本海产品实施禁令，纳吉表示，中国仍将试图抓住这一机会加强与日本的关系，并有可能削弱华盛顿与东京的关系。

“中国政府长期以来一直利用经济激励措施在华盛顿和东京之间制造隔阂，但由于日本几十年来一直在见识这些战略，而中国经济正在衰落，因此，北京的努力能否转化为可持续的变化，则是另一回事，”他对美国之音说。

虽然日本寻求缓和同中国的关系，但是新加坡的庄嘉颖说，明年1月特朗普重返白宫之后，日本与美国的关系仍将是东京的优先。

“东京会尽可能地（与美国）协同，因为日本经济与美国经济紧密相连，”他对美国之音说。

日本外相岩屋毅在星期二的一次记者会上说，他希望日本能提升与美国的关系。

“我认为，进一步加强美日联盟关系很重要......，双方对东北亚的局势有共识，”他说。

纳吉说，虽然与美国的关系仍然是日本的优先，东京仍将试图影响特朗普第二届政府下美中竞争的发展。

“日本将寻求向华盛顿传递的信息：他们与中国的关系并不简单，因为他们不能简单地切断关系，也不能把这种关系过度安全化，因为北京仍然是一个走不掉的近邻，”他对美国之音说。

“当东京与美国接触时，这是一种合作的关系，协调的关系，并试图影响华盛顿的决策过程，好让他们不会用过度安全化的方式处理与中国的竞争，”纳吉说。