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一週大事關注焦點：／韓國代理總統換人／亞塞拜然客機墜毀／Nissan與Honda整合／柯文哲交保／大法官人事案／麥當勞工讀生疑遭性侵輕生／健保停復保走入歷史

國際新聞

★韓國總統和總理相繼遭彈劾 副總理崔相穆接任代理總統

韓國總統尹錫悅實施戒嚴遭到國會彈劾後，總統一職由韓悳洙暫代。韓悳洙因以超出代理職責為由，拒絕立即任命3名法官來填補憲法法院的空缺，最大在野黨共同民主黨26日對他提出彈劾動議。韓國國會27日進行表決，192票贊成通過韓悳洙的彈劾案，接下來將由副總理兼企劃財政部長崔相穆代理總統職務，他誓言將克服國內政局動盪。現年61歲的崔相穆是一位資深經濟技術官僚，在韓國企劃財政部服務30多年，他已召開韓國政府4大金融機構的非正式會議，試圖平息國際投資人和盟邦對韓國政局動蕩的擔憂。

★亞塞拜然客機墜毀38死 初步調查俄羅斯飛彈所致

亞塞拜然航空一架載有67人的客機25日墜毀哈薩克西部阿克套市附近，機上38人喪命，29人生還，包括3名兒童。亞塞拜然政府的消息人士向歐洲媒體指出，一枚俄羅斯地對空飛彈導致該班機墜毀，飛彈在空中的飛機旁邊爆炸，彈片擊中乘客和機組人員。克里姆林宮發言人培斯科夫則表示：「在調查結論出爐前，提出任何假設都是不對的。」事件發生後，亞塞拜然航空27日表示，將暫停飛往7個俄國城市的航班。

一架亞塞拜然航空客機25日在哈薩克阿克套市附近墜毀。（路透社）

★以色列首認狙殺哈瑪斯領袖 與青年運動戰鬥升溫

以色列國防部長卡茲23日首度坦承，當局7月在德黑蘭擊斃哈瑪斯前領導人哈尼雅；他同時警告，以軍也將針對葉門叛軍青年運動領袖發起「斬首行動」。雙方戰鬥升溫，25日青年運動朝以色列發射1枚飛彈並出動2架無人機後，以軍26日空襲青年運動掌控區域的機場、軍事設施及發電廠。襲當下，世界衛生組織秘書長譚德塞就在機場，他說自己平安，但他們的飛機有1名機組人員受傷。27日葉門首都沙那遭遇空襲，青年運動指責是英美聯手發動的最新攻擊，以色列、美國或英國未立即對此置評。

★Nissan與Honda整合將成立控股公司 目標2026年8月上市

日本兩大汽車製造商本田與日產決定邁向經營整合，雙方23日舉行記者會，宣布預計2025年6月簽署正式契約，及2026年8月讓新成立的控股公司上市，屆時本田與日產將成為子公司並下市，但會維持各自品牌。控股公司成立後，初期將由本田方面派任社長及掌握過半董事席次進行主導。三菱汽車也簽署了要在2025年1月底做出是否加入判斷的基本協議書。美國Axios新聞網報導，這兩大車廠將在彼此競爭車系及美國產線人力重疊兩層面，面臨繁多的艱難決定。

★中國雅魯藏布江建水壩 分析：恐重燃中印邊界爭端

中國政府近日核准雅魯藏布江下游水電工程大型基建案。美國之音報導，項目可能影響下游印度和孟加拉兩國數百萬人，可能將重新點燃中國與印度的邊界爭端。中國當局沒有透露這一大型基建案的具體位置，將迫使多少當地居民移居，以及如何影響當地生態系統。但據中國官員稱，西藏的這個水電項目不會對環境或下游供水產生重大影響。人權組織曾警告，這些水壩將徹底改變西藏。此外，BBC報導，中國也計劃在四川金沙江建造崗托水壩，當地藏人村莊及古寺恐被淹沒，數百名藏人今年2月因此發起抗議，但遭當局嚴厲鎮壓，許多人被捕甚至遭暴力毆打，引起聯合國等國際組織關注。

中國政府近日核准雅魯藏布江下游大型基建案，恐重啟中印邊界爭端。（中央社製圖）

★川普嗆收回控制權 巴拿馬：運河主權不容談判

美國候任總統川普21日砲轟美國船隻通過巴拿馬運河的收費不公，要求巴拿馬把航道控制權還給華盛頓。川普還暗示，中國在運河周圍的影響力日增，這對美國利益而言是令人擔憂的趨勢，因為美國企業依賴這條運河在大西洋和太平洋之間運輸貨物。巴拿馬總統穆里諾22日說，巴拿馬的獨立不容談判，中國對這條運河的管理沒有任何影響力，他也為巴拿馬收取的通行費用辯護，稱這些費率並非「在衝動之下」設定的。穆里諾26日也表明，拒絕降低美國船隻通行費的可能性。

★白宮：北韓部隊在俄烏戰爭前線傷亡嚴重 被視為可犧牲品

白宮發言人柯比27日指出，北韓部隊在俄烏戰爭前線正經歷嚴重傷亡，光是上週在俄羅斯的庫斯克地區就有上千人喪生或受傷。柯比表示，俄羅斯和北韓軍事領導人將這些部隊視為可犧牲品，命令他們對烏克蘭防禦發動毫無希望的攻擊。南韓國家情報院27日表示，一名被派去支援俄烏戰爭的北韓士兵遭到烏克蘭部隊俘虜，因傷勢惡化，已於不久前去世。

★敘利亞反抗軍與當局達成協議 同意解散並併入國防部

敘利亞前總統阿塞德在反抗軍「沙姆解放組織」發動閃電攻勢後逃離敘利亞。敘利亞新領導人夏拉22日曾表示，「絕不允許境內存在國家控制之外的武器，不管那是來自革命派系或出現在敘利亞民主力量地區的派系。」夏拉24日宣布，已與國內反抗軍組織就解散並併入國防部達成協議。

★義大利米蘭2025年起禁戶外吸菸 違者最高罰8200元

為了降低空氣污染，義大利北部大城米蘭制定區域與氣候計畫，並分階段實施。自2021年起，公車站、公園、綠地、墓地、體育場等公共區域，已開始實施禁菸規定。從明年1月1日起擴大實施，根據規定，所有公共場所或戶外空間都禁止抽菸，除非抽菸者能確保與其他人保持10公尺以上的距離。該禁令僅限菸草產品，但允許使用電子煙，不遵守禁令者將面臨40到240歐元（約新台幣8200元）不等罰鍰。

★小長毛象雅納冰封5萬年 俄羅斯發現迄今保存最完整遺體

俄羅斯科學家23日展示在永凍土覆蓋地區雅庫提亞發現的小長毛象遺骸，這具已冰封5萬年的小母象遺骸在雅納河流域被發現，因此被暱稱為雅納。專家指出，雅納是世上迄今發現最完整的長毛象遺體，也是歷來發現的僅僅7具完整長毛象遺骸之一。目前估計牠離世時年僅1歲或再大一點點。

俄羅斯科學家23日在東北聯邦大學展示冰封5萬年的小母象「雅納」遺骸。（路透社）

國內新聞

★京華城、政治獻金案11人遭起訴 柯文哲等4人交保檢抗告 高院分案審理

北檢偵辦京華城、政治獻金案，認定前台北市長柯文哲涉嫌圖利財團百億、收賄新台幣1710萬元、侵占數千萬政治獻金，26日起訴柯文哲等11人，並對柯文哲求刑合計28年6月。台北地院召開移審庭，27日裁定柯文哲以3000萬元交保、威京集團主席沈慶京4000萬元交保、國民黨台北市議員應曉薇1500萬元交保、前台北市副市長彭振聲500萬元交保、前台北市長辦公室主任李文宗除了200萬元外，加保800萬元；均限制出境、出海、住居。北檢不服法院就柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗4名被告交保裁定，已提出抗告，另就彭振聲部分不提抗告。高院28日表示已受理分案，承辦合議庭審閱卷宗後將作出裁定。

民眾黨主席柯文哲（前右）27日交保返家，面對大批媒體，一度哽咽。他表示，感謝這麼多人為他加油打氣，讓他撐過難關，人生不可能都順利，感謝上蒼給他這個機會反省自己人生。中央社記者王騰毅攝 113年12月27日

★麥當勞工讀生疑遭主管性侵雇主依法有責 北市勞動局開罰100萬元

北市1名女工讀生在麥當勞打工期間疑遭主管性侵離職後輕生，麥當勞公開處理過程時序，說明有關性侵部分已進入司法程序，希望早日有判決結果，給被害人及家屬交代。針對家屬控訴麥當勞對被害者沒交代或慰問，勞動部長洪申翰25日表示，性工法有規定雇主責任，不是把加害者開除就沒事了。北市勞動局認為麥當勞未立即提供受害員工心理諮商及其他必要服務，已違反性別平等工作法，開罰新台幣100萬元。麥當勞對此回應虛心接受，並正進行內部檢討，以加強對員工申訴案件的後續支持與協助。

★大法官同意權案綠不挺劉靜怡 7位被提名人全遭封殺

立法院會24日進行司法院大法官人事同意權案投票，包括正副院長被提名人在內的7位大法官被提名人中，沒有人通過同意門檻，即拿到全體立委過半數的57張同意票全數遭封殺。國民黨團對7位被提名人全投下不同意票，台灣民眾黨立委僅對被提名人劉靜怡投下同意票，民進黨立委則對劉靜怡投不同意票、其他6位被提名人投同意票。總統府對此深感遺憾，並指出總統考量國家整體運作將進行補提名作業。

立法院會24日進行司法院大法官人事同意權案投票，7位被提名人全遭否決。圖為計票結果。中央社記者吳家昇攝 113年12月24日

★卓榮泰宣布高鐵南延屏東路線 行經台鐵高雄站

行政院長卓榮泰28日上午宣布，高鐵南延屏東路線經行車安全、高鐵運作等多方面考量後，將採取進入台鐵高雄車站的「高雄方案」，未來將進行高雄大都更計畫。卓榮泰表示，高雄車站多年來周邊始終無法跟上時代的改變，要求施工團隊在工期、安全上都要妥善規劃，力求減少衝擊。

高鐵南延屏東路線將採取進入台鐵高雄車站的「高雄方案」。（中央社製圖）

★Uber Eats併foodpanda競爭疑慮大 公平會提3理由禁止

Uber Eats併購foodpanda台灣外送事業受高度矚目，公平會25日做出決議，由於競爭疑慮大，將禁止結合。公平會列出3理由指出，兩大外送平台結合後，市占率將突破9成，且UberEats不受競爭束縛，更有誘因提高對消費者的價格及對餐飲業者抽成，對市場造成的限制競爭疑慮遠大於整體經濟利益，也無法透過結合矯正措施確保維持競爭，因此禁止結合。Uber Eats表示對決議感到失望，但會持續對台灣投資；foodpanda德國總公司Delivery Hero指出，將持續發展及運營台灣市場，並優化各項服務。

★檳榔專法草案預告兒少孕婦禁吃 擬原民文化不受限

衛福部近日預告制定「檳榔健康危害防制法」草案，明訂禁止嚼用檳榔場所，更禁止未成年人及孕婦嚼用，但不適用台灣原住民族基於傳統文化、祭儀活動所需檳榔提供行為。根據草案，在禁止場所嚼用檳榔者，最高可開罰1萬元，違法提供者最高罰新台幣25萬元。檳榔業者並應向主管機關申請登錄，始得營業。對此，檳榔大盤商認紅唇族已萎縮，應讓檳榔業自然消退就好；檳榔農戶直言限制多，對種植者生計雪上加霜。

★健保停復保走入歷史 旅外逾半年也要繳錢

健保停復保規定從23日起正式走入歷史，旅外民眾生病才回台灣用健保已行不通，即使在海外待超過半年以上同樣要繼續繳費。健保署表示，即起不再受理停保申請案件，民眾只要設有戶籍，均應持續加保及繳納保險費。根據資料統計，目前停保有效者共約有21萬人，多數是海外僑胞、另有一部分是出國念書的民眾。未來旅外者健保資格就會隨戶籍遷入遷出調整，自戶籍遷出國外、在台灣沒有戶籍當天開始，自健保「退保」。

★揭弊者保護法三讀 公務員洩揭弊者身分最重關5年、檢舉不法有賞

立法院會27日三讀通過公益揭弊者保護法，保障公部門、國營事業及受政府控制的事業、團體或機構揭弊者的權益。若公務員無故洩漏揭弊者的身分者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以下罰金。本法自公布後6個月施行。此外，條文也明定不得因揭弊者的揭弊行為，對其採取不利措施，包括解職、撤職等，或是剝奪與陞遷有關的福利，以及不利變更工作地點、職務內容等。

★20萬劑Novavax JN.1疫苗114年元旦起開打 不適合mRNA疫苗者優先

疾管署27日宣布，共採購20萬劑Novavax JN.1疫苗，明年1月1日起優先提供年滿12歲以上不適合接種mRNA疫苗，且尚未接種莫德納JN.1疫苗者接種，以降低重症及死亡風險。此外，莫德納JN.1疫苗550萬劑，已接種約170萬劑，疾管署提醒，目前供應充足，建議尚未接種民眾儘早施打。

★113年9所大專註冊率低於6成 真理大學30.49%最低

教育部27日公布113學年度大專全校新生註冊率，9校低於6成（去年度19所），以真理大學（30.49%）最低，與大葉大學都是近3年低於6成的學校。台東專科學校則是國立唯一低於6成的學校。學者專家分析，各校縮減、寄存招生名額，以及積極招收境外生是主因，但也提醒註冊率非唯一指標，應參考財務狀況。