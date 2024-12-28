世界银行近日发布最新一期《中国经济简报》，上调今明两年中国经济增长预测，预计2024年中国GDP增长率为4.9%，2025年为4.5%。尽管经济数据略有改善，但分析人士普遍认为，若中国无法下决心优化产业结构，单靠投资拉动经济增长只能治标不治本。

世界银行在12月26日发布的报告中指出，中国经济在2023年前三季度保持了4.8%的增长，尽管受内需疲软和房地产市场低迷的影响，增速有所放缓，但政策宽松为2024年和2025年的经济增长提供了支撑。世银预测，2024年经济增速为4.9%，2025年为4.5%，分别较6月时的预测上调0.1和0.4个百分点。

专家解析：经济数据“达标”背后的现实

亚太商工总会执行长邱达生接受美国之音采访时表示，他对于世行预料今年中国经济增长接近官方设定的目标，毫不感到意外。

邱达生说：“中国设定一个目标要达到不是那么困难，最主要的一个因素是它是中央计划经济，不是市场经济。现在看到整个民间消费没有起色，青年的失业率很高，房市的结构性问题一直没有办法改善，很多人买的房子都停工了，他们就不可能进一步消费。（当局）只好透过中央的力量在投资方面动手。在出口方面会以补贴、廉价倾销的方式，也就破坏了很多市场的供需秩序，所以它定一个目标一直以来基本上都是可以达到的。”

中国经济评论员金山（化名）则指出，当下中国经济正处于衰退，数字上不可能出现正增长。在他眼里，早在十多年前，中国经济就已开始下滑。

金山对美国之音说：“只有从收支平衡这个角度谈论（经济）增长才有意义，从这个角度来说，中国国民经济增长的财务平衡其实早在2008年环球金融危机发生时就已处于临界点。十多年前，中国经济就已处于经济增长为零的这样一个区间，只不过在下滑当中，出现了某些短期的、阶段性的经济反弹，譬如说，短期的股市波动，通过举债的形式堆积出来的这种增长率，就是虚假的、无效的增长，因为它无法拉动真正的、全面的就业和流动生产率。”

“国进民退”困局加剧民营经济衰退

学术交流平台、中国企业资本联盟首席经济学家黄大卫对美国之音表示，西方学术机构和媒体更为关心的是西方式的自由市场经济，或者中国口中的“民营经济”，但过去10年，中国的民营经济却不断萎缩。不过，中国领导人习近平一直认为，国企才是中国经济的支柱。

黄大卫说：“在中国来说，民营经济才是真正贡献就业，它贡献了60%的GDP，70%的创新力量，80%城市就业，跟90%的新增就业。中国的就业率之所以那么低就是因为‘国进民退’，但是从共产主义的角度来看，它觉得现在经济是很好的，给出来的数据也越来越好，因为国有经济的占比越来越高。现在绝大部分的民营企业已经有国企参股进去。民企和国企之间互相参股。‘国进民退’导致的是失业率下降，还有企业的盈利能力下降。”

中国官方今年设定了5%左右的经济增长目标，但由于消费支出低迷和房地产市场持续下行，这个目标在8月份时似乎越来越遥不可及。中国在9月下旬推出一系列救市举措，主要集中降息等货币政策措施。

亚太商工总会执行长邱达生却批评中国当局拒绝正视通缩阴霾。

邱达生说：“当经济不如理想，货币政策必然宽松，财政政策扩张，但它现在这些措施不够具体，因为它还是不承认国内有通货紧缩的情况。通缩最主要的杀伤力就是民众没有消费意愿，投资者没有投资的意愿。”

身在美国的经济学者黄大卫认为，“国进民退”下，降息等救市措施起到的效果缺乏可持续性。

他说：“把钱借给国有企业的话，风险很少而且有政策支持。财政支持哪些基建大项目，基本上投标、中标的都是国有企业。国有企业会进一步蚕食民营企业，看起来数据会越来越漂亮，但是这绝对是短期的，因为国企的经济效能低下，无法在中长期创造可持续的利润。在胡锦涛、温家宝年代，比较流行的讲法是‘经济可持续发展’，因为它们知道国有经济很难形成‘可持续发展’。”

外界质疑中国优化产业决心

世界银行的简报表示，虽然近期中国推出的政策宽松措施预计将为增长提供温和的支持，但居民和企业信心不足以及来自房地产业的逆风，将继续拖累2025年的经济增长。制约增长的结构性因素包括低消费、房地产企业和地方政府债务高企以及人口老龄化。世行建议中国通过结构性改革重振经济增长。

经济学者邱达生表示，所谓的“结构性改革”，优化产业结构，淘汰产能落后、没有竞争力的产业是关键一环，可是中国官方却一直对国企的贡献歌功颂德，而不是把它当成拖累中国总体经济的累赘。

“它不可能让国企就这样倒闭了，因为有很多国企的老总其实就是党政重要的人士布局，这是它们不可能动的一块，” 邱达生说，“还有就是社会安全网。你要让民众觉得没有后顾之忧，他们才会愿意去消费。现在中国大陆民间消费占它整个GDP的比重还是一直在40%以下，而美国是七成，台湾是六成。要是政府一直在后面推动投资的话，永远无法完整解决经济的困境跟窘况，”