中國繪畫網紅「咖啡」，26日因直腸癌過世，得年29歲。（翻攝自微薄，健康網合成）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕擁有2百多萬粉絲中國繪畫網紅「咖啡」，驚傳26日因直腸癌過世，得年僅29歲。據了解「咖啡」發病前沒有明顯症狀，罹患直腸癌與基因有關，歷經9次化療但沒有效果，加上身體吃不消，最後選擇放棄化療。醫師指出，大腸直腸癌許多患者在疾病早期幾乎沒有明顯症狀，9大為險因子要注意。

綜合中國媒體報導，「咖啡」生前曾發影片稱，自己屬於基因缺陷的罕見病理，醫師說無論這輩子是什麼生活狀態，都一定會得這個病。她還說，因為罹癌之前没有特别明顯的症状，大多數時候，總是會覺得這個年紀不會有什麼大問題，而忽略一些健康上的問題，總是仗著年輕所以掉以輕心，她提醒大家，一定要愛護好自己的身體。

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大腸直腸癌許多患者在早期幾乎沒有明顯症狀，等到出現便血、排便習慣改變、貧血、腹痛、體重減輕時，已經是第3、4期；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

大腸直腸癌危險因子

中國醫藥大學附設醫院指出，大腸直腸癌許多患者在疾病早期幾乎沒有明顯症狀，等到出現便血、排便習慣改變、貧血、腹痛、體重減輕時，部分患者甚至已經是第3、4期，發生年齡約50歲就開始攀升，男女罹患率約1.48：1。危險因子如下：

1.年齡（Age）：

根據統計有超過90%的大腸直腸癌發生在50歲以上的人，但是近年來發生的年齡層有下降的趨勢，增加了許多40-50歲的患者，甚至是30多歲。

2.家族史：

罹患大腸直腸癌患者的一至二等親（父母兄弟姐妹子女）家屬，會比沒有這樣癌症家族史的人罹病率高出許多。

3.腺瘤性瘜肉（Adenoma）：

腺瘤性的瘜肉本身是良性的，可是如果持續分化異變是有機會轉變成惡性瘜肉。是否有惡性變化與瘜肉的大小有很大的關係，瘜肉愈大變成癌症的機率就愈大。一般而言，小於0.4公分以下的腺瘤發生癌變的機會很低；但如果大於一公分，有接近10%的機會有癌細胞產生，甚至2公分以上的瘜肉，則有近50%的機會會變成癌症。

腺瘤性的瘜肉本身是良性的，可是如果持續分化異變是有機會轉變成惡性瘜肉。瘜肉愈大變成癌症的機率就愈大；圖為示意圖。（圖取自shutterstock）

4.炎性腸道疾病（Inflammatory bowel disease）：

有潰瘍性大腸炎及克隆氏症的病人，患病時間愈長，容易讓腸黏膜因為長期處於發炎狀態發育不全而轉變成癌症，使得到大腸直腸癌的危險性高出一般人的4-20倍。

5.遺傳性症候群：

家族性腺瘤性瘜肉症：這類的疾病屬於顯性遺傳，通常在青春期之後，大腸內就出現上百顆甚至上千個大大小小的瘜肉，大部分的家族性大腸瘜肉症患者會有APC基因的突變，而這些腺瘤性瘜肉慢慢長大，細胞會分化不良，最後變成腺癌。所以罹患家族性腺瘤性瘜肉症的病人除了需要密切追蹤外，必要時要接受預防性大腸切除術。

遺傳性非瘜肉病性大腸癌：這類的疾病屬於顯性遺傳，根據阿姆斯特丹診斷標準如下：

● 家族中至少有三位成員罹患大腸癌，其中兩位需要為一等親。

● 至少有連續兩代成員罹病。

● 至少一位成員發病年齡在50歲以下。

烹煮方式多燒烤、油炸，且食用過多的紅肉、高脂肪低纖維飲食，會增加罹患大腸直腸癌的機會；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

6.飲食：

烹煮方式多燒烤、油炸，且食用過多的紅肉、高脂肪低纖維飲食。許多的研究顯示，攝取過多的動物性脂肪食物會增加罹患大腸直腸癌的機會，而且攝取紅肉比攝取白肉（雞肉、魚肉）還多的人，因為食用紅肉後產生膽酸的比例較食用白肉高出許多，因而使得突變基因變強，罹患機會將更增加。

7.肥胖、缺乏運動：

有研究提出體重過重及不常運動的人，罹患癌症的風險也較高。

8.抽菸、喝酒：

抽菸會增加肺部瘜肉的產生，也是公認的致癌物；酒精熱量高也易造成肥胖。

9.環境的改變：

居住環境污染源增加也可能是癌症增加的原因。

助理發布訃告，中國繪畫網紅「咖啡」，26日因直腸癌過世，得年僅29歲。（翻攝自微薄）

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