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（中央社記者張雄風台北30日電）原訂今年底提出固體再生燃料（SRF）白皮書，分析全球SRF產業發展趨勢及國內SRF產業發展，環境部今天表示，白皮書將於明年1月中旬與現已預告的SRF管理辦法（草案）一同發布。

SRF（固體再生燃料）使用爭議不斷，環境部今年6月籌組「SRF營運體檢輔導團」訪視全台製造及使用廠，全台66家業者，其中約有14家廠商將退場。

依據SRF體檢報告結果，環境部擬「共通性事業廢棄物作為固體再生燃料原料再利用管理辦法」（草案）；另一方面，就全國SRF製造廠及使用廠進行體檢過程，檢視業者的現場作業狀況並提出改善建議，研提SRF白皮書，原訂於年底提出。

環境部資源循環署今天表示，預計明年1月中旬同步發布SRF白皮書與管理辦法。

循環署指出，管理辦法草案自11月5日預告，從料源管理、第三方驗證、網路申報、CCTV設置查看等面向加強管理，對於SRF使用廠空氣污染排放的重金屬、戴奧辛，未來將統一採最嚴格的大型焚化爐標準。

循環署強調，基於SRF即產即用特性及考量SRF實務運作，經環保機關審核通過SRF製造廠設備及確認燃料品質後，再透過第三方品質管理系統（如ISO等）驗證來把關製造廠的製程情形，所生產的SRF還是要依規定採樣，才可先出廠銷售給國內使用者，且採樣的SRF仍應檢測分析及出具檢測結果。

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循環署指出，草案並加強行政處分相關規定，SRF製造廠如有違反再利用運作相關情事，裁處新台幣6000元以上300萬元以下罰鍰外，視個案情節令限期改善、停止再利用運作，並得撤銷或廢止其事業廢棄物清理計畫書。

另外在SRF白皮書部分，循環署說明，內容將彙整分析全球SRF產業發展趨勢及國內SRF產業未來發展挑戰與機會，作為後續SRF管理政策制定的重要參考。（編輯：李亨山）1131230