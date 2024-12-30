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（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）高雄市輪船公司最新電力驅動渡輪「雄棧2號」與「艾莉絲號」今天在棧貳庫海側廣場交船啟用，高雄市長陳其邁出席表示，除了有助節能減碳，也能讓乘坐更舒服，提升輪船公司服務品質。

高雄市自民國111年至113年共建造3艘電力驅動渡輪，其中包括2艘49噸的「雄棧1號」與「艾莉絲號」，以及一艘99噸的「雄棧2號」。首艘電力驅動渡輪「雄棧1號」已於今年1月24日投入營運，「雄棧2號」與「艾莉絲號」今天啟用。

「雄棧2號」與「艾莉絲號」將分別服務旗津往返鼓山及棧貳庫往返旗津航線。陳其邁表示，電力驅動渡輪有助節能減碳，乘坐也更舒服，可大幅提升高雄市輪船公司的服務品質，以及高雄港區的交通疏運能力，服務旗津市民。

陳其邁指出，市府將繼續推動老舊柴油渡輪的汰換計畫，並加速渡輪的電動化轉型，為市民提供更友善便捷、綠能的港區交通服務，進一步活化高雄港區，結合市政活動，促進觀光發展，提升高雄的國際形象。

高雄市議長康裕成出席表示，傳統柴油引擎動力船舶所帶來的廢氣排放與噪音污染，長期對沿岸居民生活品質及高雄港觀光發展造成不小影響，實現綠色轉型才是一條可持續發展的道路。

高雄市交通局長張淑娟說，輪船公司配合市府推動2050淨零排放目標，優先汰換老舊渡輪，並持續增加及改裝電力驅動渡輪。「雄棧2號」的載客量為149人，並可容納50輛機車，是「雄棧1號」的2倍，將有效提升交通疏運服務。

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此外，為提供更智慧化乘客旅遊體驗，輪船公司與工研院合作，繼111年「旗福2號」後，在「艾莉絲號」上導入「智慧窗屏AI導覽系統」，旅客可透過手勢與智慧窗屏互動，獲得即時資訊、影像及促銷廣告等多元服務。

高雄市輪船公司指出，新船投入不僅促進高雄港區交通發展，更呼應市府推動淨零排放與永續政策，輪船公司將持續致力於創新與提升服務品質，並推動高雄市綠能交通發展。（編輯：張雅淨）1131230