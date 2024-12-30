中国的光伏产业在美国和欧洲市场因为反倾销税而遇到挑战后正在巴基斯坦蓬勃发展。随着消费者对在住宅和商业地产中安装太阳能系统表现出浓厚兴趣，中国太阳能电池板及其关键部件正大量涌入巴基斯坦，使它成为全球第六大太阳能市场。

自从美国和欧洲国家纷纷对中国的太阳能电池板等关键组件征收高额关税后，中国的太阳能生产商便把目光转向其他地方，包括巴基斯坦。

从2021年起的四年内，中国对巴基斯坦出口了价值41亿美元的光伏产品，为住宅、工业、商业和政府部门提供了27千兆瓦的太阳能，显示了巴基斯坦民众对太阳能的偏好程度。

根据位于伊斯兰堡的能源和环境智库 “可再生能源第一”(Renewables First) 最近发表的题为《巴基斯坦太阳能大发展》的研究报告，这一发展已使巴基斯坦成为全球第六大太阳能市场和中国太阳能出口的第三大接受国。

据世界经济论坛和行业专家称，今年上半年，巴基斯坦获得了13千兆瓦的太阳能发电能力，超过了其总发电能力的30%，提前实现了政府为2030年设定的目标。上一年，巴基斯坦的总发电能力为46千兆瓦。

市场研究机构SPV Market Research的数据显示，中国约占全球太阳能电池板发货量的80%。

巴基斯坦人为什么喜欢太阳能？

巴基斯坦民众为什么如此青睐太阳能而不是电网供电呢？

阿夫扎尔·艾哈迈德(Afzaal Ahmad)在白沙瓦郊区的一家技能发展中心担任教师。他告诉美国之音，电网的电费不断上涨是他改用太阳能的主要原因。

“我的月收入为八万卢比(约合288美元），而我过去每月消耗 200至250单位的能源。我从电网收到的账单金额为25000至35000卢比（约合90至126 美元），这是我收入上很大的一笔开销。现在我的所有电器都能正常工作，也不用支付任何账单，这让我松了一口气，"艾哈迈德说。

他还表示，计划接下来购买一个太阳能电池。

“节省电费是件大事。现在我可以支付孩子们的教育和医疗相关费用了,”他说。

在白沙瓦大学城附近新开发的地区，年轻而直率的乌斯曼·汗(Usman Khan)讲述了三年前发生的一件令人痛心的事件。

“2021年夏天，气温高达50摄氏度(华氏122度)，长时间停电导致我母亲死亡，她是一名支气管哮喘患者。一位曾经给她做过治疗的医生后来告诉我，高温加上高湿度会导致气道收缩，使呼吸复杂化，从而大大加重哮喘病的病情，“他说。

在那个时候，他决定寻找替代能源。

汗告诉美国之音，由于不间断电源(UPS)系统或太阳能电池板当时价格的飞涨，他根本负担不起。

幸运的是，随着中国太阳能电池板涌入巴基斯坦，价格大幅下降，他能够安装太阳能供电系统。

巴基斯坦民众对安装太阳能的热情与他们对中国政府资助的煤电厂和电力公司的反感形成了鲜明对比，因为这些煤电厂和电力公司提供的电力成本高，而且对环境危害大，在耗掉能源消费者有限收入的同时，也污染了环境和水资源。

巴基斯坦的中资发电厂和电力公司

作为中巴经济走廊(CPEC)的一部分，中国政府已在信德省、旁遮普省和克什米尔开发了 15 座发电厂，其中一半使用煤炭和其他化石燃料。还有六座发电厂正在建设中，其中大部分是煤炭发电。除这些发电厂外，政府还与93家独立的电力生产商签订了总发电能力达到 22,671 兆瓦的协议。

根据现有资料，相当一部分中国公司在巴基斯坦拥有独立的电力生产商，其中包括中国电力国际胡布发电有限公司 ”。中巴经济走廊倡议在这些公司的成立方面发挥了主要作用。

2015年中巴经济走廊启动之初，巴基斯坦正处于能源极度短缺的状态，电网不得不执行长期的断电以汲取能源。中资项目和独立电力生产商 产生了大量负荷，导致巴基斯坦老旧的输电网无法承受。根据与独立电力生产商 签订的购电协议，政府甚至需要为电网因输电基础设施老化生锈而无法使用的能源买单。

这使得终端用户的用电成本过高，但停电的威胁并没有消失，消费者仍然面临较长时间的停电。

“当你因为输电系统故障而无法将能源传输给终端消费者时，你怎么能充分利用发电厂和独立电力生产商生产的能源呢？"拉合尔的太阳能专家莫辛·伊克巴尔（Mohsin Iqbal）对美国之音说。

伊克巴尔说，来自不同行业，如制糖业和纺织业的投资者进入太阳能贸易，导致太阳能组件价格下降。他说，这也影响了增长，因为市场上出现了激烈的价格竞争，导致价格下降。

“目前市场供过于求，需求正在下降。消费者现在有好几种选择，而且可以从价格竞争中获得好处，”他解释说。

居住在根据中巴经济走廊项目安排建造的煤炭和化石燃料发电厂附近的居民对这些燃煤发电厂造成的环境恶化表示不满。

长期以来，信德省塔尔帕卡尔(Tharparkar)的居民一直在抗议煤炭开采项目和燃煤发电厂对环境造成的破坏。这些项目和发电厂破坏了他们的健康、牧场、水源和农田。

居住在塔尔帕克的律师阿达维克特·利拉姆(Advocate Leelaram)在接受美国之音采访时表示，水污染导致了许多疾病，包括哮喘、疟疾、关节不适和先天性畸形，所有这些都可能导致婴儿早夭。

“我们的生活主要依赖农业和奶牛饲养；然而，源自煤田的有毒池塘水剥夺了我们的主要收入来源。盐碱化和内涝降低了土地的肥力，而附近草场的快速枯竭又导致牲畜死亡，"他哀叹道。

他说，他们最关心的是煤基能源项目，该项目涉及当地的煤炭开采，严重扰乱了当地居民的生活。他认为，只有煤炭和化石燃料能源工厂停止生产，太阳能利用才会成功。

太阳能产业的兴起对传统能源的冲击

卡拉奇工商会(KCCI)的前主席马吉德·阿齐兹(Majyd Aziz)告诉美国之音，巴基斯坦产业部门欢迎太阳能革命，因为它大大降低了生产成本，尤其是那些需要持续能源才能运转的设施。他认为，尽管政府一直依赖煤炭和天然气发电设施，但进口太阳能电池板是比进口手机更明智的选择。

“巴基斯坦容易受到气候变化的影响，需要与企业合作制定全面的太阳能行动计划，”他解释说。“国际买家对环保要求越来越高，因此在商业和工业领域采用绿色技术至关重要。”

尽管向太阳能的大规模转变在成本和不间断能源供应方面确实有利于家庭和工业，但遍布全国的太阳能电池板减少了电网10%以上的收益，加剧了能源部门的财政困难。

巴基斯坦太阳能变革面临的另一个挑战是来自中国的太阳能设备的质量问题。

巴基斯坦太阳能协会(PSA)几个月前对 B 级和劣质太阳能电池板的供应表示担忧。

然而，当美国之音联系该协会秘书长阿卜杜勒·穆伊德·巴伊(Abdul Moeed Bhai) 时，他拒绝就中国太阳能电池板的质量发表评论。