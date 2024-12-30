中共外交部近日發佈的影片《2024：還好，有中國》，以高度宣傳式的語言，展示中國在全球範圍內扮演的「穩定力量」角色。影片強調中國對全球經濟、氣候變化和國際安全等方面的貢獻，並將「中國」塑造成「世界的未來」與「全球秩序的捍衛者」。然而，當我們將這一華麗的外交畫面與中國大陸內部2024年所面臨的現實問題對照，便會發現，影片所展現的「穩定與繁榮」與內部深層次的矛盾與隱憂形成鮮明對比。這不僅揭示中共政權在國內外兩個舞台上營造的虛假形象，也反映出在其統治下的社會隱患。

經濟增長的虛假繁榮與民生困境

影片中，中共以科技創新、綠色發展等為旗幟，展示強大的經濟韌性和持續增長的潛力，然而，當前大陸的經濟情況卻遠非影片中所宣傳的那般光鮮。2024年，中國大陸經濟增速降至4%左右，遠低於政府設定的目標。儘管如此，民生問題卻仍未得到根本改善。青年失業率飆升，尤其是應屆畢業生的失業率接近20%，許多人面臨著找不到工作的困境。這一現象暴露了中國大陸經濟結構中的深層問題：過度依賴重工業和房地產等傳統領域，缺乏足夠的創新動能和可持續發展的基礎。

更值得注意的是，中共政權為了維持經濟的「穩定」，大規模干預市場，壓制民間創業，迫使不少企業面臨生存困境。影片中展現的「大國崛起」和「科技領先」，與事實中的企業困境、消費疲軟形成強烈對比，即使的高科技企業在全球市場中有一定的競爭力，但內部的創新環境卻受到政策束縛，這種經濟發展方式無法長期支撐國內民眾的生活需求。

社會矛盾的加劇與不公問題

影片中強調中國大陸的發展成就，似乎暗示著人民的幸福感與生活水準的普遍提高，儘管政府宣稱「全面建成小康社會」，然而，2024年的貧富差距問題缺依舊突出，事實上，大量基層民眾依然處於貧困線以下。特別是在農村地區，由於教育、醫療、基礎設施等方面的資源匱乏，許多農民仍生活在貧困中，無法享受城市居民的發展成果。

同時，中國大陸的老齡化問題也日益嚴重，人口結構的不均衡讓養老保障成為社會矛盾的焦點，對比影片中描繪的「全民幸福」景象，無數退休人員和農村老人依然在低保和醫療保障上面臨困難，這些社會不公和結構性問題，不僅削弱了社會的穩定性，也反映出中共政權對民生問題的漠視。

言論控制與社會不滿的加劇

影片中的「中國」強調「穩定」和「和諧」，無疑是全球秩序的維護者，然而，這樣的「穩定」正是建立在嚴格的言論審查和社會控制之上，眾所周知，中共對媒體、網路的全面審查與力度，使得許多社會問題無法公開討論，尤其在2024年，越來越多的民眾對貪污腐敗、環境污染、公共服務不公等問題提出質疑，但這些聲音往往被打壓和封鎖，而社交媒體上的言論監控，讓民眾對政府的信任逐漸瓦解，甚至出現越來越多的社會不滿情緒。

與影片所呈現的「中國特色社會主義優越性」的形象相比，實際上人民的言論自由和知情權依然受到極大限制，然中共將「穩定」與「和諧」視為國家發展的首要目標，但這樣的「穩定」往往是以壓制社會多樣性和異見聲音為代價的，這不僅剝奪了人民的基本權利，也阻礙社會的正常進步與改革。

外交宣傳與國內隱患的對比

在外交方面，影片稱「中國」在全球氣候變化、國際貿易和全球安全等領域的貢獻，展現出負責任大國的形象，但這一外交宣傳與內部的問題卻形成鮮明對比。所謂「和平崛起」的「中國」，實際上依然在國內承受著龐大的社會壓力和不滿情緒，而中共政權只能不斷強化對外宣傳，希望透過塑造一個強大、負責的國際形象，以掩蓋其在國內所面臨的巨大隱憂。

換言之，「中國」的國內問題，從經濟增長乏力到社會矛盾加劇，再到民生困境，無一不反映出政權在內部治理上的失衡，因此，當國內問題無法得到有效解決時，政府便轉向外交宣傳，試圖通過「中國夢」來塑造一個外部形象，這樣的做法不僅缺乏誠信，也未能有效解決根本問題。

結論：或是「外強中乾」的虛假繁榮

總體看來，《2024：還好，有中國》這部影片所展示的「中國」形象，無疑是一幅精心製作的外交文宣，旨在強調「中國」在全球範圍內的領導地位和穩定力量。然而，當我們將其與大陸內部的現實情況對照，便能發現影片中的「繁榮與穩定」只是浮於表面的修飾，目的在掩蓋內部深層的社會矛盾和治理隱患，也是中共追求的「強大」與「穩定」的代價，然而，這樣的「外強中乾」的現狀，究竟能持續多久，是一個值得關心的未知數。

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