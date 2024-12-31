而在台股ETF市場中，今年度最強的「王牌ETF」是誰？本文將以台股市值型、高股息型與其他主題型等 3類別分組，並以含息報酬、配息殖利率、夏普值等指標來排列前五名。 ETF示意圖

2024 最後一個交易日結束，台股今年飆漲 5,104.29點，創歷史之最；今年漲幅達到 28.47%，也是自 2010 年以來年度最大漲幅。今年總成交金額 99兆 7,227.79億元新台幣，也創歷史新高。其中，權值股台積電（2330）今年貢獻 81.28%漲幅，鴻海（2317）也漲 76.08%，無疑是拉抬台股漲幅創高的主力。

而在台股ETF市場中，今年度最強的「王牌ETF」是誰？本文將以台股市值型、高股息型與其他主題型等 3類別分組，並以含息報酬、配息殖利率、夏普值等指標來排列前五名。

一、市值型：006208 勝「國民ETF」0050

在台股市值型ETF中，一向被稱為「國民ETF」的元大台灣50（0050），今年繳出了含息報酬率 49.25%，算式相當亮眼。但其卻輸給同樣追蹤「台灣50指數」的富邦台50（006208），該檔ETF含息報酬率高達 50.59%，於台股市值型ETF居冠。若以代表投資組合效率的「夏普值」（Sharpe Ratio）來看，006208 今年度的數字達 0.77，高於 0050 的 0.75。

「夏普值」數字越高，代表在相同風險水平下，投資人能夠獲得更多的超額報酬。

因與 0050 追求追蹤相同指數，入手價位更為 0050 的六折，且低廉的經管費用，成了 006208 受歡迎的原因，今年來這檔ETF的受益人數大增了 308,967人，為 0050 兩倍以上。

第三名為追蹤「MSCI台灣指數」的富邦摩台（0057），其今年繳出報酬率45.34%；而第四名為同樣也是追蹤「MSCI臺灣指數」的元大MSCI台灣（006203）。該指數由明晟（MSCI）公司編製並發佈的股票指數，專門追蹤台灣大型、中型股的表現。然而，由此可見，今年「台灣50指數」的表現，是贏過「MSCI台灣指數」。

第五名則是除了台股企業市值，還另添加「公司治理」等因子設計的ETF——富邦公司治理（00692），其也擁有相當高比例的台積電持股，高達 52.22%。由於台積電今年來的股價飆漲，因此ETF的含「積」量多寡，將是績效勝出關鍵。

二、高股息：高息績效王 00915 再度蟬聯

再看到高股息ETF，凱基優選高股息30（00915）繼 2023 年繳出接近 6成的超高含息報酬後，2024 年再度以 22.59%衛冕績效王。而00915 也是高股息族群中，唯一一檔含息報酬率超過 2成的高息ETF。除了擁有便宜的經管費用外，其在指數成分股中，有別於主流高股息ETF單一聚焦在資通訊、半導體業，00915 的持股產業分散於金融（36.9%）、電子（32.2%）、食品、原材料類股，打造出「低波＋高績效」的投資組合，其。

不過，比起ETF的績效，多數投資人或許對高股息更要求的，是配息頻率、與金流穩定性。2024 年配息殖利率最高的是復華富時高息低波（00731），其殖利率高達 13.79%，也配出了 10.35元，為高股息的配息王。不過，由於配出了大量的現金，自然也使該ETF的績效表現受影響。

此外，從今年受益人數的增幅來看，不得不提四月一日才剛成立、即掀起了「全民追息」風潮的元大台灣價值高息（00940）。主打10元「銅板價」申購、價值投資、月月配息等誘因，剛掛牌就掀起大量投資人關注，甚至迫使金管會出手限制。而目前，該檔ETF仍有843,799名股東持有。但由於受到高股息的配息「縮水」影響，包含 00940 在內的多檔 ETF，受益人數有顯著下滑。

不過，從全體受益人數來看，高股息的「人氣王」仍是國泰永續高股息（00878）的 155.4萬，第二名為元大高股息的 124.7萬、第三名則為群益台灣精選高息（00919）的 105.1萬。該 3檔季配型ETF，為全體高股息中受益人數破百萬的寵兒。

三、主題型：高含輝達、比特幣概念稱霸

最後再看到包含海外股票、產業主題型的ETF組別。提到今年最當紅的話題人物，「川普」肯定能擠進排行前段班。而他在 2024 年美國總統競選期間，不但接受了比特幣商人的政治獻金，並多次主張將比特幣指定為戰略儲備，引起全球金融市場與虛擬貨幣圈的高度關注。

此外，近年來的「AI浪潮」，隨著輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今年六月來台，再度讓自家公司成爲華爾街的關注焦點。輝達每一季的財報表現，都是其能否成為「救世主」的領先指標。今年來，輝達的漲幅高達 185.43%。

而在國內的ETF市場，含「輝」量的多寡，以及投資組合與「比特幣概念」的連結度，自然成了績效指標。2024 年最強勁的海外ETF為第一金太空衛星（00910），其漲幅高達 69.11%；其次為「美國尖牙股大集合」的統一FANG （00757）的 61.39%；而排第三的富邦未來車（00895），也繳出了 60.77%的漲幅，其持有了約 18%的輝達。順帶一提，同樣也是比特幣概念的國泰數位支付服務（00909），今年也大漲了 53.52%。

然而，若是以國內的產業主題ETF來看，擁有約 66%超高台積電持股含量的富邦科技（0052），則是國內的產業型ETF績效之王，其今年來含息大漲了 57.81%，順帶一提，台積電也是輝達極重要的晶片供應商。此外，雖然其因為以科技股為主而波動度高，但 0052 的夏普值也有 0.73，雙雙勝過多檔的台股市值型ETF。