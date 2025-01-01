視百姓如螻蟻 民眾三退：共產黨必將滅亡

「在共產黨人眼中底層百姓形如螻蟻，(中共)將百姓如牛羊豬狗般圈養。」李明、陳偉、張陽 等 10人聲明三退，他們氣憤的說：「共產黨是最大的黑社會，邪教。共產黨人欺上瞞下，強搶百姓，搜刮民脂，製造冤案，置人於死地，讓底層百姓活在水深火熱中，當權者卻逍遙法外，用權力把百姓玩弄於股掌之間，不顧百姓死活。無處不體現共產黨人的強盜行徑。」

他們表示：「無數百姓希望有人能帶領大家打倒共產黨，重建新秩序，還百姓一個和諧社會。為此我願意頃盡所有，我相信總有一天共產黨必將滅亡。」

北方、晶晶、秋月等 3人在三退聲明中表示：「中共執政的幾十年，生活在底層的中國人民飽受著中共的各種邪惡洗腦、假宣傳、假新聞欺騙民眾。人民的選舉權、言論權、信仰權、上訪權、生存權全被中共剝奪。沒有公正的法律保障、沒有公平。在強權的打壓下，沒人敢說真話。」

他們指出：「地方公安、派出所警察可以隨心所欲的對民眾非法騷擾、跟蹤、監控、綁架、關押、酷刑、判刑等。冤假錯案越來越多，得不到解決，上訪還要遭截訪、綁架、關押、酷刑迫害，致使民眾家破人亡。」

目睹共產黨凌駕於法律之上，帶頭違憲。他們強調：「《憲法》第35條：中華人民共和國公民有言論、出版、集會、結社、遊行、示威的自由。《憲法》第36條規定：中華人民共和國公民有宗教信仰的自由。任何國家機關、社會團體和個人不得強制公民信仰宗教或者不信仰宗教，不得歧視信仰宗教的公民和不信仰宗教的公民。」

他們還披露：「1999年7月，江澤民出於個人的嫉妒心，利用手中的權力，不顧其他中央領導人的反對，一意孤行的發動了對一億修煉法輪功學員的迫害。並綁架全國各級政府部門及公檢法司等工作人員參與犯罪。至今還在繼續犯罪。」

最後，他們宣誓：「北方退出中共黨、團、隊；晶晶退出共青團和少先隊；秋月退出少先隊。」

《人生如狗》是極權專制下中國底層民眾的寫照

中國經濟惡化，百業蕭條，底層民眾飽受盤剝和欺詐。近日網傳一段視頻， 視頻中，一名河南農村的女博主用哀傷的語氣誦讀了一篇題為《人生如狗》的文章。

文章內容講述一條狗3年前被馬戲團長帶到城市，許諾讓它「天天吃肉」，將來也讓它全家都吃上肉，為了這一夢想，這條狗冒著生命危險努力表演。讓馬戲團長的腰包「越來越鼓」。但是就在回家前的最後一場表演中，它從10多米高的鋼絲上摔下來，摔成重傷。馬戲團長罵它是廢物，讓大象把它扔出去，凍死在冰天雪地中。

這則視頻在網路熱傳，引起大陸網民共鳴，許多網友留言稱，這是「最真實反映老百姓現狀的作品」。還有很多人說，「聼哭了」，「淚流滿面」。

還有網民表示，在大陸B站，這條視頻已經被刪除了，看來又觸動了中共的「維穩機制」。

視頻傳到海外社交平台上，也有許多網民留言「看哭了」。還有人直言，「人生如狗」是「極權專制下國人的寫實」，因為中共權貴們真的把老百姓當成狗一樣養。也有人感嘆，「其實許多底層中國人的處境還不如西方國家的狗。」

廣東民主人士劉飛龍：「我也有共鳴，我在中國共產黨統治底下活了33年，作為普通的底層百姓，真的如狗一般，沒有尊嚴，非常卑微，權利都被中共剝奪了。中國人都是共產黨的韭菜。」

《北京之春》專欄作家陳叔涵：「我看了我內心也很酸楚，假設我在中國的話，我跟他們也是一樣的，都是生活得跟狗一樣。事實上，在中共的統治下，底層人民活得真是連牲口都不如。」

陳叔涵：「中國本來就是個馬戲團，團長是習近平，許諾共同富裕，畫大餅，愚弄老百姓。許諾我有肉吃，結果都是一場空。他把未來的社會描述得無限美好，但是老百姓終究會認識到自己生存狀況。」

掙扎在社會底層的死亡線上 百姓：人不如畜牲

有網友直言，「人生如狗」是「極權專制下國人的寫實」。作家陳叔涵也感嘆：「底層人民活得真是連牲口都不如。」真有這麼不堪嗎？一起來看看三退民眾的遭遇與心聲。

安徽的王珍舜聲明三退：「 現在的中共國，民不聊生，人不如畜，百姓掙扎在社會最底層的死亡線上，受著有史以來最高壓最殘暴的統治，共產主義這個外來幽靈的籠罩，我們實在看不到任何希望了！作為一名小民，我沒有 『引刀成一塊，不負少年頭』的勇氣和魄力，但我也無法在邪共的暴政下苟且偷生！」

所以我通過大紀元給我的這個機會，鄭重聲明退出邪惡的中共黨團隊，與黑暗的邪惡勢力一刀兩斷！

署名正派的中國民眾說：「我是一名大陸大型國企下崗(失業)內退的老工人，在國有企業工作會讓人對中共邪黨的欺騙手法有個徹底的認識，底層的工人真的是當牛做馬卻收入微薄，管理層的高級幹部在企業效益不好的時候也拿著高額年薪，真是很荒唐啊！大家徹底認清了中共特色的社會主義，在此，我聲明退出中共邪黨。」

山東的劉裕安、胡悅平聲明退隊：「我們農民在共產黨眼裡還不如一隻螞蟻，從來不把我們當回事，生活在社會的最底層，受盡剝削。這個共產黨邪惡至極，它不滅天理不容！我們聲明退出曾經加入過的少先隊，希望老天趕快滅了它，讓我們過上太平日子！」

平安聲明退團退隊：「我在城裡開出租車，每天很辛苦。我老家農村因為開礦，環境污染特別嚴重，得癌症的人很多，年年都有人到北京上訪，可是沒人管，記者或當官的來之前就停幾天，過後照舊，中共盡搞假把戲，把我們老百姓害慘了。」

社會財富分配不公 貧富差距大 中國底層民眾苦不堪言

2020年，時任中共總理李克強表示，中國約有6億中低收入及以下民眾，平均每月收入1000元左右。據2024年6月18日中金髮布的《2023年中國財富報告》顯示，中國7%的富人階層占有93%的財富，而93%的底層民眾僅占有7%的財富。目前中囯經濟不景氣，資產和收入都大幅縮水，更多的中國百姓生活陷入困境。

美國經濟學者黃大衛（DAVY J.Wong）對大紀元表示，中共當局每年三公消費和政府開支都非常龐大，比如一些省部級官員的醫療社保，可能要占整個醫保的80%以上，是龐大的開支，對外援助每年都是以千億計算。「說它沒錢，它拿錢去（上述）花費，說它有錢，它又不願意在普通老百姓身上去發，終究原因是它奉行社會達爾文主義，讓老百姓自生自滅。」

中國三年疫情封控，讓多少人至今心有餘悸；隨之而來的經濟低迷，民不聊生。尤其貧富差距大，分配不公，導致底層民眾因對社會不滿而無差別的暴力殺人事件頻傳，很多殺人者都是被現實生活所迫，走投無路，進而去報復社會。

底層民眾：共產體制下 不論如何奮鬥，還是看不到希望

武漢民眾史武君聲明退出少先隊與中共相關組織，他說：「我在這個體制下，生活在社會底層，受到許多不公正，不公平的待遇，看到人心都喪失，道德淪喪，人只看到利益。一切都是體制的問題，尤其是我們從農村出來的人，不論自己如何奮鬥，還是完全看不到希望。共產黨說的是一套做的是一套。想說的太多了，永遠說不完，總歸一句『無奈』！」

朱發鳳、張美、周康等 9人聲明退隊，他們表示：「中共建政以來，確實沒有做過一件真正對老百姓有利的事情，嘴上說為人民服務、人民至上，實際它把人分成三六九等，而且等級森嚴。生活在最底層的民眾根本談不上人權的，他們只有被割的份！而官員高高在上、作威作福……尤其在意識形態上，對與其一念不合的就採取打壓甚至迫害。」

「共產黨手上占滿了血債，它的覆滅也是必然，這叫咎由自取！我們嚴正聲明：退出曾經加入少先隊組織，不給它買單！給自己選擇美好未來！」

來自上海的馬培堅和馬修遠父子一起聲明退隊、退團，他們表示：「我們父子二個生活在社會最底層，長期以來生活在中共獨裁專制的恐懼下，期盼流氓政府早日倒台。上一輩親人被中共勞教二十八年，死裡逃生，死人堆裡爬出來的，至今已86歲了，對中共還恐懼，不敢說真話。打倒共產黨，人民得解放。」

悅兒聲明三退：「我知道法輪功受盡共產黨的迫害，如今共產黨問題嚴重，人民生活貧富差距巨大，底層人民付出與回報不成正比，財富集中上層社會，特別是政府官員。因此我聲明退出共產黨一切組織黨團隊。」

劉明在三退聲明中表示：「共產黨把國內搞得烏煙瘴氣，失業率奇高。想方設法壓榨底層人民，我要反抗！我討厭共匪！只會奴役底層人，根本不會為底層人做些什麼。」

潘金秀聲明退出中共團隊，她說：「現在的中國底層老百姓都是民不聊生，年輕人找不到工作，做生意又虧本。都是中共太壞太邪惡，喝老百姓的血，還要人感恩他們。太壞了！希望老天爺快收走他們，天滅中共早日實現！我鄭重聲明退出這個邪教組織！」

吉林民眾陶鹿聲明三退，他表示：「不知道當地政府抽什麼瘋，這幾天我們這裡的早市菜市場每天都來100多城管手拿盾牌鋼叉驅趕賣菜的商販，簡直把買菜賣菜的底層百姓當做恐怖分子對待。治不了美帝還治不了你麼？共產黨就是欺負老百姓可有能耐了，祈求老天趕快滅掉這個早已民心喪盡的政權吧。退黨團隊，三退保平安。」

Ferdinand Dorothy說：「 我是一名早餐店的老闆，最近明顯能感受到經濟的下行，原材料價格飛漲導致所有食品的銷售價格和五年前相比都至少漲了三分之一，加上老百姓工資下滑，使顧客越來越少，讓我們的生活越來越困難，連房租都快付不起了。」

他接著說：「共匪的清零政策把經濟搞得面目全非，讓我們這些社會底層人士連生存都苟延殘喘。為避免被共匪迫害，故使用化名退黨，與共匪劃清界線！」

投訴無門 上訪民眾被抓被打被判刑被失蹤

永州市的張鑫宣布退團，他自述：「我初二時被班主任強迫入團，她說：不入團你就給我回家放牛去！我的爺爺則因不同意政府的拆遷條件，於去年五月上旬赴京上訪時失蹤，至今下落不明。我在此聲明與中共劃清界限！」

湖北的老虎聲明退出共產黨少先隊，他說：「曾經因家裡的房子被強拆，我母親到北京上訪3次，我被上門談判的流氓肚子上捅了3刀在重症病房裡躺了15天，出院後和家人逃離中國來到美國這個自由的國度，通過此事我認清了共產黨的真面目，今日特此聲明退出共產黨這個邪惡的組織。謝謝！」

德福、俊英 2人聲明三退，他們說：「我們從小被邪惡的共產黨灌輸洗腦邪黨偉光正，今天看看邪黨統治下，貪腐前仆後繼，民不聊生，口袋有點錢吧都讓房子弄去了，互聯網金融騙了又騙，你響應政府號召投資賺點小錢吧，跑路了，反而你是非法集資。你去上訪討要投資的血汗錢，還沒見到正主呢，先把你抓起來打一頓叫維穩。」

最後，他們聲明：「我們要退出中共黨、團、隊。做中華兒女！」

安徽的志美聲明退出中共少先隊，他說：「我在省政府前搞綠化，以前，有人到政府前請願，總有人被帶走，冤案得不到解決，現在連上訪都不行了。我家住在農村，以前春天成遍的「油菜花」非常漂亮。現在我們田地沒有了，老了都不知怎麼活了。共產黨就是不顧人民的死活。我退出以前被騙加入的少先隊。」

黑龍江民眾張一軒和丁兆興2人表示：「我們從小就被欺騙加入少先隊，中共說『架起鋼鐵長城、保障民主』，事實上這都是徹頭徹尾的謊言。我們礦區裡的一位女職工，因為討要養老金無果去上訪，結果被判刑一年半。」

他們指出：「現在的社會道德淪喪，神傳文化都被一刀摒棄，這和宣傳的粉飾太平大相逕庭！在此聲明退出少先隊，希望沒有共產黨的新紀元早日到來。」

陝西省西安市的王小剛說：「我原本是一名央企職工，勤奮敬業，老實本分，十多年前因公致殘，單位領導不按勞動法給我報工傷，還長年剋扣我的一切應得收入。我全家因此上訪，結果官匪勾結，導致我家破人亡，一死二殘，惡夢不斷。」

「我上小學的時候曾入過少先隊，但沒入過團和黨，在此，我聲明自願退出中共少先隊員，與中共徹底劃清界線，不做中共陪葬品。」

河北保定的伊萬鄭重宣布退出中共團隊，他表示：「我是一名河北保定的被強拆者，本來家裡的宅基地房子我和我家人住的好好的，共產黨利用一幫流氓無賴將我和我母親從房子裡趕了出來！我們四處上訪，生不如死！而後公安又多次抓我，我感到人生無望！在此與中共團隊決裂，退出中共共青團以及相關的一切組織！獲得新生！」

遼寧丹東的張淑君表示：「因從小受中共欺騙宣傳，加入過少先隊和共青團，歷次表決宣誓要把一生交給（中共邪黨）黨安排。」

她說：「現在親眼目睹中共領導下的公、檢、法為維護中共官員利益，枉殺，枉判無權無勢的百姓；親眼目睹那些當官的欺壓掠奪百姓，百姓上訪無人受理，還被抓投進監獄；官員享受特供高幹病房，卻不用交社保醫保、百姓有病救命的藥都是自費等等。一樁樁、一件件。」

發現百姓有苦不能訴，有難無人管，讓張淑君驚醒，她直言：「這不是我一個人的災難，因為我們每一個在大陸生活的中國人，都無數次表決宣誓過，要一生交給黨來安排。結果就是這樣，我們看到邪黨的安排，讓百姓窮盡一生為奴，並成為中共官僚階層活著的器官供應載體，官員何時需要，何種器官，百姓就會以何種罪名入獄，並意外死亡。」

見證中共的種種惡行，張淑君總算覺悟了，她說：「再不打碎那些被欺騙而發的誓言，我們就永遠被這樣讒害下去，永無終止，故嚴正聲明：退出少先隊、共青團。所有發的毒誓全部作廢。」

《人生如狗》的內容影射中國底層民眾悲慘絕望的一生，隱喻共產黨體制下韭菜與人礦的殘酷際遇，引發牆內外眾多網友的共鳴與感傷。如何終結共產主義的危害，是全體中國人的當務之急。而了解真相，匯入全球三退大潮，正是解體中共的明智之舉。截至目前(北京時間12月23日)退出中共黨、團、隊總數，已達4億4,052萬2千多人。

（全球退黨服務中心/責任編輯：劉明湘）

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