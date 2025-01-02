【菁英論壇】2025習繼續失權 各派恐怖平衡

【新唐人北京時間2025年01月01日訊】新年到了，除舊布新，總結过去展望未来。去年我們曾經採訪過旅居英國的中醫師舒榮大夫，她預測了很多內容在我看來是相當準確的。比如說，在中國不要做和土有關的生意，那就是房地產。還有最高掌權者的權力會在下半年受到很大的削弱，結果確實在7月份的三中全會之後，中國的政局發生了很多微妙的變化。

舒榮女士出身於傳承600年的中醫世家，不僅深諳醫道，也對易學有獨到的研究。今天，我們再一次請到舒榮大夫，和大家談一談2025年的事情。

習近平權力進一步被削弱 形同傀儡

易經專家、中醫學碩士舒榮在新唐人《菁英論壇》節目中表示，2025年，中共黨魁習近平的權力會進一步被削弱，形同傀儡。這個局面的產生有幾個方面的原因：一個是，體制內的角力。各方面的勢力還沒有達到一個平衡和共識，還沒有出現一個能夠統領全局的人物。比如像孫中山、蔣介石這樣的，領導力非常強的人。這樣就使得這個體制內的博弈還會持續，權力的格局就是動盪不穩的。

另外還有一點，習近平會採取一個妥協的策略。因為他是一個變色龍，他會用保全性命的一個妥協的方法，放棄實質性的權力，成為一個名義上的領袖。這裡面還有一些重要的人物，像張又俠，他會去鞏固軍隊的權力，但他是用儘量低調、謙遜的方式，在協調各方面的力量，過程中就可以鞏固自己的權力和地位。

還有像劉源，他在權力的格局之中，是起一個重要的輔助的作用。還有王滬寧，他是用筆桿子的優勢，是大有所為的，他會影響政策和思想的方向。還有一個是陳吉寧，也是在做積極正向的推動政策的作用。總體來說，在2025年，中國的政治就是處在一個極度的動盪，同時也是一個過渡的階段。

舒荣说，習近平雖然會失去實質性的權力，但是他在名義上會保留他的位置，而且他還心存幻想，因為他覺得自己現在是可以韜光養晦的時候，說不定哪一天還可以東山再起。所以，他表面上是很配合的，而各方面的力量又在角力，沒有一方處於絕對的優勢。所以權力的格局在表面平衡的下面，是極度的動盪。

中美關係繼續惡化 台海爆全面衝突可能性不大

舒榮在《菁英論壇》表示，在2025年裡面，中國和美國的關係會處於一個困境，雙方會互不信任，合作的空間是極為有限，對抗會升級。象在科技、經濟方面可能會脫鉤，脫鉤會加速。貿易、外交方面幾乎是完全關閉，還有軍事對抗也會頻發，尤其是在台海、海南這些地方可能會有摩擦，合作空間有一點點，但是極為有限，比如在氣候變化方面可能會有一點點。

再一個就是，中美雙方可能會維持在一個最低限度的溝通，因為它們也不想全面的撕破臉，不想讓局面最後變得不可控，不想進入一個全面衝突的境地。所以總體來說，2025年中美關係會進一步惡化，冷戰式的對抗會明顯升級，但是雙方都還有點克制，就是大家不想做得太壞。如果我用一個卦象來表達的話，它就是蹇卦的初六，雙方處於困境之中，但還是有所克制，雙方其實還有希望，希望將來，不是現在，不是2025年，是說將來能夠慢慢再和好。

关于中共是否会攻打台湾，我的分析是，中共在台海會有小規模的行動，象軍事演習，還有灰色地帶，比如說海上封鎖、擾台等等的行動。一方面它測試國際社會的反應、台灣的應對能力；另一方面，它也是要轉移國內的矛盾、視線，同時它還要加強對軍隊的掌控權。

舒榮表示，但是發生全面衝突的可能性是不大的。一方面，是因為有國際社會的壓力，它這個行動會受到國際社會的強烈譴責，尤其是美國和其盟友的干預。另外，全方位的動武會帶來不可控的結果，包括經濟的制裁和外交的孤立等等。中共在2025年，應該不會去做這個事情。所以總體來說，在2025年裡，不會有太大的可能會升級為全面的衝突。但是台灣方面還是要保持高度的警惕，防範升級的潛在的危險。

美國經濟下滑後回溫 中國房地產仍深陷頹勢

易經專家、中醫學碩士舒榮在新唐人《菁英論壇》節目中表示，2025年中国的房地產將會延續下滑的趨勢，因為2025年的木氣還是很旺的，房地產業是屬土的，它就受到很大的壓制。另外還有一些因素，象人口老齡化、消費不足、貸款的壓力、國際的壓力都會加劇。還有一些自然的、社會的因素，象火災、火山爆發等，都是要高度重視的。

總體來說，2025年中国的房地產會繼續深陷頹勢，如果你要買房子，有剛需又有實力當然是可以買，但是如果要去投資，而且希望短期內能夠有回報的話，那您就要深思。

美國2025年的經濟會有一個巨大的滑坡，會面臨一個巨大的挑戰。但是川普執政以後，美國的理念應該會向著一個正向的、積極的方向發展。他的政府應該會採取妥善的措施，來遏制經濟的下滑。所以在2025年，美國的經濟會下滑，但是不會持續，它是一個暫時的階段，然後就會回溫。

舒榮说，如果我用一個卦象，蒙卦九二爻來表達，可能比較清晰。就是說在川普執政之下，美國應該會堅守正道，這樣就可以平衡內外的壓力，在動盪之中就能夠找到一個成長的契機。它不僅會帶動美國的經濟，而且對全世界的經濟都會有一個良性的影響。

諾查丹瑪斯：大海嘯之後 新帝國將從海上升起

資深媒體人郭君在《菁英論壇》表示，說到預言，諾查丹瑪斯經常會被提到，不過很多說法最後也被證明是穿鑿附會。但關於2025年，他是有幾個被大家確認的說法，其中有一段說，經過長期的戰爭，各方都疲憊不堪，沒有錢發給士兵；不再使用黃金或白銀，而是使用硬幣、皮革、高盧、黃銅和月亮新月符號。很多人就認為這是俄烏戰爭，最後導致對抗的雙方都金融崩潰，或者是資源枯竭，最後戰爭結束。因為提到高盧和新月，有人認為法國和土耳其會介入，或者是因為它們的介入導致戰爭的結束。

也有人認為硬幣皮革，就是Coin Leather，這個詞用的很奇怪。它可能代表一種新型的貨幣會出現，取代原有的貨幣體系，不知道這是不是比特幣。還有一個可能和2025年有關的是關於英國，說英格蘭將受到殘酷戰爭的困擾，並將面臨比敵人還可怕的古老瘟疫。所以，有人認為，英國會發生戰爭，而且會有瘟疫，但瘟疫真的是病毒和疾病嗎？也有解釋說，這種古老的疾病，其實是另外一種人類的衝突。

還有一條就是新城市附近的世界花園，在空心山的小路上被抓住，並投入浴缸，被迫飲用被硫磺毒害的水。很多人就分析認為世界花園指的是亞馬遜的森林，因為這是世界上最大、最厚的原始森林，跳進浴缸裡可能說的是大洪水，而且喝硫磺毒害的水，意思是硫磺污染的水，所以是火山大爆發。

所以有人認為，2025年南美洲有火山爆發、亞馬遜森林大洪水，當然還有很多其它解讀。比如說可能會有小行星衝撞地球的危險，但人類會有第二次機會，意思可能是很危險，但是能夠躲過去。還有火會降落在火星上，不知道是不是指馬斯克的火箭降落在火星上。

其實日本也有類似的預言，日本有個漫畫家叫龍樹諒（竜樹諒），他曾經預測英國王妃戴安娜死亡、日本「311」地震的具體日期。他說，「311」日本大地震只是小規模的災難，預言2025年將發生更大的地震。他說自己在夢中看到日本外海持續冒泡，同時右側的太平洋海面出現兩條巨龍，接著發生了劇烈的地震，高達40米的海嘯更湧向各個陸地。而且，他把這場災難的發生時間也說得非常準確，是2025年7月5日早上5點。

他說超大海嘯襲擊後，一片陸地會從海底升起，將日本、台灣、香港和菲律賓這些地區的陸地連接在一起，變成一個超級陸地，這個畫面匪夷所思。不過諾查丹瑪斯確實有說過，新帝國將從海上升起，是水的帝國，不知道和這個是否有關係。

郭君表示，不過，因為諾查丹瑪斯太有名了，所以很多假造的語言借他的名義發表，也有很多穿鑿附會的。因為我們很少有人去讀《諸世紀》的原文，所以也是無從辨別的。

英国预言家帕克：中国将迎来巨變 共產黨消失 民主國家誕生

獨立電視製片人李軍在《菁英論壇》表示，英国预言家帕克，被稱作是新時代的諾查丹瑪斯，他曾經預言了2016年的川普當選、英國脫歐、2020年疫情以及英國女王伊麗莎白二世去世等等。

最近，他對2025年的中國局勢做了一次預測，說川普上任之後，的確會對中國實施更嚴重的關稅，結果導致中國的出口貿易大幅縮水，中國經濟出現了停滯，然後是嚴重的衰退。2024年年底至2025年年底的某一個時間段，中國經濟會突然狂墜，甚至影響到全球的經濟，然後在2026年危機開始徹底爆發。

帕克說，中國社會的動盪會加劇，隨後會發生一次革命，可能會有內戰。但是帕克說他看到的中國，似乎更像通過一種和平的手段徹底改變了。他看到中國共產黨消失了，取而代之的是一個民主社會，但是國家的形態會和今天不太一樣，好像是一個多個民主國家共存的一種方式。帕克預言，革命不會使中國走向貧窮，正相反，革命的結果是在中國土地上誕生了幾個富庶的民主國家。

帕克說在入定當中，看到中國起初是一堆爛泥灘的樣子，然後一群女子在泥灘上跳起了很美麗的舞蹈。帕克說他在2010年就看到了這個景象，他感覺中國會有一個巨大的變化，而且是文化層面的覺醒，終於打破了爛泥一樣的局面。而這種文化覺醒，是和法輪功精神運動有關。

李軍說，帕克直接提到了法輪功，而那個舞蹈應該指的是神韻藝術圖的全球巡演。帕克預言，當變革到來的時候，象法輪功這樣的精神團體會推動中共退出歷史舞台，同時為中國進入富庶的民主社會發揮舉足輕重的作用。他說，習近平有可能會在2025年下台，主要原因是身體問題。

舒榮在《菁英論壇》表示，帕克關於中國的說法，分成不同的國家，我的分析是，目前其實已經出現了不同的勢力，他們在角力。也可以從另一個角度來說，他們也就象不同的國家一樣，因為帕克看到的是一些景象，而不是一個具體的文字性的東西，所以，他也說他的描述不會是那麼準確。

我的推算就是說，已經是各派有不同的力量了，但是他們其實都是比較克制。所以，說這一批力量應該說是比較正的一個力量，他們在抑制習近平，可能甚至在抑制共產黨的這個力量。但是他們不想把這個事情搞得太衝突，那樣的話可能對國家、對這個民族、對老百姓也不是那麼好。再說，他們也沒有出現一個那麼有力量的人出來統領大局，所以他們就在中間在找平衡，慢慢地臨近。所以習近平還會放在那個地方，表面上好像他還在，但實際上內容就是，他們在下面不斷的在做很多很多的事情。

舒榮表示，現在就是在經歷一個巨變。中國、美國、整個世界的格局，都處在將會有更加巨大的變化之中，比2024年變化的還要更大。但是，要到2026年，我們會看到更多的東西，更多結果性的東西，現在還不能完全看到。

新唐人、大紀元推出的新檔電視節目《菁英論壇》，是立足於華人世界的高端電視論壇，該節目將彙集全球各界精英，聚焦熱點議題，剖析天下大勢，為觀眾提供有關社會時事和歷史真相的深度觀察。

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（責任編輯：劉明湘）

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