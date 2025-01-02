韓國研發生物催化技術 塑膠回收獲突破進展

【新唐人北京時間2025年01月05日訊】聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET）是一種代表性的通用塑料，有各種應用，包括PET塑料瓶、飲料包裝、衣服、安全帶、外賣杯和車用腳踏墊等。科學界正在努力尋找可以輕鬆分解和回收PET的技術。

綜合韓國大報《朝鮮日報》旗下媒體「朝鮮商業」（ChosunBiz）等韓國媒體1月3日報導，韓國研究人員研發出一種生物催化技術，在塑膠回收領域取得突破性進展。由慶北國立大學（Kyungpook National University）教授金敬鎮（音譯，Kyung-Jin Kim）領導的研究人員與韓國CJ第一製糖（CJ CheilJedang）合作，開發出全球最高效的生物催化劑（PET解聚酶，PETase），用於分解聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET）塑料。

韓國科學和信息通信技術部宣布了這一成就，強調了研究成果突破性改變塑料回收的潛力。

這項研究得到了該部的支持。研究成果於1月3日發表在著名雜誌《科學》（Science）上。

大多數塑料通過「機械回收」作為中間產品再利用，包括分離、去除標籤、粉碎、清洗和精鍊等。但是，回收材料的質量往往會下降，最終不得不做焚燒或填埋處理。現在雖也有「化學回收」，即使用化學催化劑加熱熔化PET塑料，或用溶劑分解以產生原材料，但由於原材料污染，應用受到限制，且這種方法對環境影響大，迄今尚未成為完美替代方案。

為了解決這些問題，金教授的研究團隊專注於「生物回收」，即生物催化劑介導分解反應，類似於木材在自然環境中的腐爛方式。他們開發了一種高性能生物催化劑（酶），被稱為Kubu-P，針對塑料瓶、衣服、外賣杯和車用腳踏墊等產品中使用的PET塑料。這種生物催化劑能選擇性地與PET發生反應，在塑料分解過程中產生純淨的反應產物，對環境負面影響最小，回收材料的質量很好，不會對環境產生重大影響。

研究人員通過蛋白質工程進一步增強了酶，創造了Kubu-PM12，這是一種僅使用0.58克酶就能在1小時內，將1公斤的PET塑膠分解45%，在8小時內分解超過90%，在12小時內幾乎完全分解。這一高效性能樹立了新的全球標準。

這種新的生物催化劑提供了一種更清潔、更高效的替代方案，對以前無法回收的受污染塑料也可適用。

金教授強調了這一發現的重要性，稱生物回收是實現塑料永久回收的「改變遊戲規則技術」。

「這項研究展示了大自然的巨大潛力，為各個化學工業的創新鋪平道路。」他說。

（轉自大紀元/責任編輯：葉萍）

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