疾管署宣布流感疫苗開放全民接種。（圖取自shutterstock）

相關新聞請見

流感進入流行期！單週類流感就診人次近11萬

健康網》日本流感進入大流行期 醫授旅遊應變計畫

請繼續往下閱讀...

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期天氣忽冷忽熱，呼吸道疾病傳染快速，甚至有網友分享，自己服務的公司竟超過50人，因為重感冒請假。衛福部疾管署日前公布，門急診的類流感就診人次達到10.9萬人次，同時預測疫情將在春節前後達高峰。

同時日本也進入流感流行期，甚至有東京居民需帶孩子到遠處的診所就醫，只因住處附近診所掛號滿額的狀況。日本媒體報導，目前正值新年假期，專家推測日本可能陷入「三重流行」：流感、新冠與黴漿菌共同流行。部分台灣旅客分享自己不慎中標，發高燒又咳嗽，身體完全不能動，需在當地就醫的慘劇。

衛福部疾管署宣布昨（1）日起，流感疫苗開放全民接種，直到疫苗用罄為止。前感染科醫師林氏璧在FB提醒，台灣與日本之流行株，皆為A型流感H1N1，疫苗確實能一定程度防止感染，但接種後2週才能發揮保護力。衛福部疾管署用QA簡單說明流感與一般感冒、新冠病毒的差別，幫助大眾理解。

●流感是什麼？

疾管署說明，流感是由流感病毒引起的急性呼吸道感染疾病。流感病毒有A-D型，其中只有A型及B型可以引起季節性流行，近年主要流行之季節性流感病毒型別以A（H3N2）、A（H1N1），以及B型流感為主。

●流感的症狀有？

感染流感後引起的症狀主要包括發燒、頭痛、肌肉痠痛、疲倦、流鼻水、喉嚨痛及咳嗽等，有部分感染者會伴隨有噁心、嘔吐以及腹瀉等腸胃道症狀，也可能併發嚴重併發症，甚至導致死亡；最常見併發症為肺炎，其他還可能併發腦炎、心肌炎及其他嚴重之繼發性感染或神經系統疾病等。

●傳染途徑與潛伏期

疾管署表示，流感主要是藉由感染流感的病患咳嗽或打噴嚏產生飛沫，將病毒傳播給周圍的人，尤其在密閉空間，因空氣不流通，更容易造成病毒傳播。此外，也可因接觸受病患口沫或鼻涕等分泌物所污染之物品表面，再碰觸自己的口、鼻或眼睛而感染。因此咳嗽、打噴嚏戴口罩或以手帕、衣袖捂住口鼻，以及勤洗手是預防感染流感的重要方法。

流感潛伏期（被感染至症狀出現）約1到4天，平均為2天。出現併發症的時間約在發病後的1到2週內。

●流感與一般感冒的不同？

感冒的致病原包含多達數百種不同的病毒，與流感是由感染流感病毒引起不同。一般而言，流感的症狀較一般感冒來得嚴重，容易出現明顯的全身無力、頭痛、發燒，通常症狀發作較突然，痊癒的時間也比一般感冒長，需1-2週才能完全恢復，而且容易引起併發症（如肺炎、腦炎、心肌炎等），甚至導致死亡。

若出現「一燒（發燒）」、「二痛（頭痛、明顯肌肉痠痛）」、「三疲倦」就須警覺是流感。

●流感與新冠又有什麼不一樣？

疾管署表示，流感與新冠兩者均為呼吸道傳染病，但罹患流感係因感染流感病毒，COVID-19則由感染新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）引起。由於流感和COVID-19部分臨床症狀（如發燒、頭痛、疲倦、咳嗽、肌肉痠痛等）相似，因此需進行快篩或檢驗。

●若得了流感，何時才能返回學校與工作崗位？

落實生病不上班、不上課，生病的幼童、學生及員工在未使用退燒藥物下，至少退燒後24小時才能上班上課。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法