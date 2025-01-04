專訪蔣品超：紐時「斂財之說」不可理喻

【新唐人北京時間2025年01月05日訊】2024年12月31日，《紐約時報》以「法輪功神韻藝術團如何利用宗教狂熱賺取2.66億美元」為題，攻擊神韻是賺錢工具。分析認為，這不但顯示其對法輪功及傳統宗教的無知，也顯示出不懂美國自己的文化。

大紀元專訪了蔣品超先生。蔣先生表示，無法理解為什麼在今天的美國，還有這種報導？把奉獻當成榨取。如果說它沒有特殊的使命，也不是被洗腦了，卻去做這種報導的話，是不可理喻的。

蔣品超先生是美國國會圖書館邀約典藏作者、《六四詩集》的主編、美國財擴房地產投資公司總裁，也是一位虔誠的基督徒。

宗教與錢財的關係

儘管世界上幾乎所有宗教都要求信徒看淡金錢，但現實社會中，不管是僧人、道士還是基督徒，也得吃飯穿衣。所以佛教講布施的功德，基督教講奉獻的義務，目的是為了一些專業神職人員能有一個安身立命之所。

蔣品超表示，很多宗教其實對金錢是很重視的，「但是我知道法輪功朋友對金錢，沒有像一些宗教放在很高的位置」。

他介紹說，像基督教其實很重視奉獻，這是《聖經》中重要的教導，「你們要將當納的十分之一全然送入倉庫，使我家有糧，以此試試我，是否為你們敞開天上的窗戶，傾福與你們，甚至無處可容。」意思就是說，你們當把你們收入的百分之十送給天家，讓天家能夠有糧。我會賜福於你們，使你們得到恩典。

蔣品超表示，基督教每個禮拜去教會去禮拜的時候，都有一個程序，就是要奉獻，會眾就把自己的奉獻交出來，給到神家去，還有通過郵寄或匯款的方式。

「首先奉獻是一個信仰者必須的義務，你不奉獻，你的神怎麼樣看到你的忠誠？你不奉獻，神拿什麼去賜予你恩典？」他說。

蔣品超表示，平常一個公司的拓展也需要經費，法輪功學員利用神韻演出傳揚他們理念的時候，也需要經費。這些經費是法輪功學員甘心樂意奉獻出來，去敬畏他們的神，這是天經地義的事，就像耶穌教導我們，要把自己收入的十分之一送入府庫，這是一回事。

不過，與這些基督教等傳統宗教不同，在法輪功的著作中，明確要求不得向普通學員募捐，煉功點不得存錢及財物。

法輪大法信息中心在最近的聲明中說，法輪功沒有神職人員，沒有教堂，沒有會費或強制募捐，也沒有正式的會員或皈依儀式。法輪功教功是免費且對所有人開放的。任何人都可以免費在線閱讀法輪功書籍，並通過在線視頻或在志願者組織的煉功點學煉功法。

法輪功團體也不允許募捐。創始人李洪志先生在講法中明確表示，法輪功學員不應給他的家人送禮，一般固定工作的人，不應給神韻捐款。

《紐約時報》以「法輪功神韻利用宗教狂熱賺取2.66億美元」為題，不但顯示出對法輪功教義與實踐的無知，也顯示出對一切傳統宗教修煉的無知。

蔣品超表示，《紐約時報》說，這種奉獻是法輪功在榨取信眾。其實不是，這是一種甘心樂意的奉獻，是對神的一種敬仰敬畏。而且從法律的角度來說，奉獻不只是說是一種默許，甚至是鼓勵的，每年報稅的時候，有一個規定就是你奉獻的款項，報稅的時候去免稅。

「按照《紐約時報》的報導，他們好像感覺這是利用宗教狂熱在榨取錢財，那為什麼法律還要鼓勵這些納稅人去奉獻呢？」

蔣品超表示，這些記者精神境界方面是欠缺的，不能去理解這些甘心樂意的奉獻，是多麼美好的一件事。「比如說我們奉獻的時候，心裡感覺是很美好的，覺得說跟神家做一件事情。」

「如果《紐約時報》記者能夠深入了解法輪功學員的精神狀態，可能會了解他們為什麼會那樣去奉獻？為什麼那樣去敬畏？因為法輪功學員從他們的信仰那裡，得到了他們所想要的恩典與慈悲，這是最重要的。」

他說，「我對共產黨為什麼那麼反感？為什麼反對它？因為我們不能從它那裡得到幸福，不能從它那裡得到自己所想要的。」

蔣品超表示，《紐約時報》記者無法從人的精神層面去了解這些，如果僅僅從自己的頭腦裡面先入為主的觀點，憑空杜撰，是錯誤的、不負責任的。

「我們無法理解，為什麼在今天的美國還有這種報導？把奉獻當成了榨取。如果說他沒有特殊的使命，也不是被洗腦了，卻去做這種報導的話，這個是不可理喻的。」

「你一個信仰團體，他要去傳播他的信仰，傳播神的旨意，沒有金錢怎麼樣去傳播，沒有金錢，他們無法去行動了，是不是這樣子？」他說。

美國傳統的義工 《紐時》說成「免費勞動」

《紐約時報》報導說，法輪功神韻不僅通過門票銷售籌集資金，還利用宗教忠誠來要求其信徒免費勞動。

該報有意避免使用「義工」「志願者」這些更精確、更為人熟知的中性表達，而用「免費勞動」這個讓人引起剝削聯想的說法。

實際上，美國作為一個以宗教立國的國家，志願服務是美國的基本價值觀。自美國建國以來，志願服務一直是美國公民生活的標誌。許多美國年輕人通過宗教青年團體或童子軍組織接觸到志願服務，許多大公司也為員工安排志願服務機會。幾乎每個教堂、學校或當地社區中心都有志願者為窮人提供食物、教學、照顧病人和老人、支持政治事業、輔導兒童或救助動物等。志願服務不僅讓人們通過直接行動幫助他人，而且還培養了令人難以置信的社區意識。

蔣品超表示，「義工」「志願者」這個本來司空見慣的行為，用在法輪功身上，卻變成了用「免費勞動」，不得不讓人覺得《紐時》滿滿的惡意。

蔣品超表示，在美國很多人是甘之如飴地做志願者，甘之如飴地去奉獻，這是美國的傳統，是深植於美國人血液中的習俗。很多志願者甚至是把自己的命都搭上，像古代那些基督教徒保羅、約翰，他們為了宣教把命搭上。你奉獻一點、做一個志願者算什麼呢？

他說，在美國，百姓把做義工、當志願者，當做一種榮耀。「像我的小孩就在童子軍裡，經常去做義工幫忙。我以前在一個教堂，他們就幫我去做油漆、縫縫補補。這都是那些小孩們來做，而且他們的經費，都是他們自己募來的。」

「他們在來之前就做好調查，哪一個地方需要去花多少錢？哪些地方需要裝修做油漆等等。他們甘之如飴，因為在這個過程中，他們學到了太多的知識：募捐的過程怎麼樣去募捐？怎麼樣去跟人溝通？怎麼樣去和社區打成一片？都是在培養他們的能力，然後他們去做油漆、做裝修的這個過程，也學到了很多日常生活知識。」

蔣品超表示，他們在做義工的過程之中，相互之間彼此凝成一股繩，並結下了友誼，學到了一些交際能力，所以做義工、當志願者有太多的好處了。

蔣品超認為，這種金錢的奉獻、做義工、當志願者在美國司空見慣。如果美國缺乏這個，你會覺得很奇怪，就像又回到了中國的文化大革命，你鬥我、我鬥你。自己幫別人做了一點事，還擔心哪一天被別人誣告，說你是另有所圖？就像毛澤東一樣說，沒有無緣無故的愛，也沒有無緣無故的恨。他總以為那個愛都是有企圖的，都是要去從別人那裡索取什麼。但很多志願者不是這樣子的，他們沒有目的，他們就是為了愛你，就是為了把自己的愛傳出去。

「為什麼他們願意這樣，因為他們從自己的信仰、從自己的神那裡，領受到身心靈的恩典，所以這個好處太大了。」

「法輪功在救人」

在《紐時》的報導中，法輪功建立神韻的目的，似乎就是為了「斂財」。卻不願意提及法輪功發起的三退（退出中共黨、團、隊）運動，以及神韻展現「共產主義之前的中國」的使命。

蔣品超表示，法輪功學員是從精神層面救人，他們要求別人退黨。因為那是一個大染缸，你在那裡面精神就會被污染，弄得人不像人、鬼不像鬼了。

「現在共產黨那麼多的高官為什麼落馬？就是因為在染缸裡面他們每個人都貪污了。共產黨就是這樣，一方面它的文化讓所有人都墮落；另一方面它又利用你的墮落來懲罰你。所以共產黨那一套整得那些人死去活來的，都不知道怎麼樣去救他們。」

蔣品超表示，法輪功學員一方面讓你退黨，脫離這個污染，這就是救人了；另一方面「真善忍」信仰能從中得到福報，消去罪孽，從靈魂方面救人，這是法輪功做的一個很慈悲的事情。

「我對法輪功學員一直都是很敬重的，我真的覺得，法輪功學員對中國老百姓在精神層面上有很大一個提升，應該在社會上大力宣揚。」

《紐約時報》為什麼要這麼做？

對於《紐約時報》為什麼要歪曲報導？蔣品超表示，《紐約時報》要麼就是誤解了法輪功學員，要麼就是居心叵測，抹黑法輪功。

他表示，其實抹黑中國異議人士、信仰團體，這是中國共產黨最擅長的事，而且一直在進行著。「比如說我當年就被共產黨抹黑，說我是同性戀，說我從台灣那邊拿了很多的錢給自己買房子，共產黨是不是太下流無恥了？」

「如果說法輪功學員像抹黑的這樣子的話，還能夠在美國這麼發展壯大嗎？在美國只有遵守美國的法律，你才有可能讓自己發展壯大。」

蔣品超表示，美國是一個法治社會，你要按照事實的真相去報導。《紐約時報》的記者，如果是出於某種目的，帶著某一種使命，去做這件事情的時候，是很危險的。就像最近洛杉磯的陳軍、唐元俊這些人，最後被送上了法庭。

「你這樣子對法輪功團體抹黑的時候，有可能就觸犯了美國的外國代理人法，會招致對自己生活的不利，對自己生命的不利。」

蔣品超表示，共產黨那麼大一個政體，《紐約時報》這麼大一個機構，滲透幾個間諜進去也不是沒有可能。如果說《紐約時報》整體墮落了，那就是一件很可怕的事情。

「一個媒體僅僅因為自己的利益，就違背了良心，違背了上天、神的旨意。這是一個很危險的事情。我們希望《紐約時報》能夠反省對法輪功學員所做的不正當報導，讓這個事情能夠有一個完美的結束。」

（轉自大紀元/責任編輯：李紅）

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