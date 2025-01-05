在一个特别寒冷的星期六(2月4日)下午，总统乔·拜登(Joe Biden)在白宫东厅向政界、体育界、娱乐界、民权界、 LGBTQ+ 倡导界和科学界 19 位最著名的人物颁发了总统自由勋章。

前国务卿希拉里·克林顿(Hillary Clinton)在领奖时引起了人群的起立鼓掌。克林顿的丈夫、前总统比尔·克林顿(Bill Clinton)在女儿和孙辈陪同下出席了颁奖仪式。民主党慈善家乔治·索罗斯(George Soros)和演员兼导演丹泽尔·华盛顿(Denzel Washington)也在白宫仪式上获得了美国最高平民荣誉。

拜登在开幕词中说，“我作为总统最后一次荣幸地将自由勋章授予一群非凡的、真正非凡的人士，这是我们国家的最高平民荣誉，他们为塑造美国的文化和事业付出了神圣的努力。”

拜登星期六说，“让我对你们每个人说，谢谢，谢谢，谢谢你们为帮助这个国家所做的一切。”

有四人被追授奖章。他们是曾任密歇根州州长和住房和城市发展部部长的乔治·W·罗姆尼(George W. Romney)、前司法部长兼参议员罗伯特·F·肯尼迪(Robert F. Kennedy)、前国防部长阿什·卡特(Ash Carter)和创立密西西比自由民主党并为1965年选举权法案奠定基础的范妮·卢·哈默(Fannie Lou Hamer)。

肯尼迪是罗伯特·F·肯尼迪二世(Robert F. Kennedy Jr)的父亲，后者是候任总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)提名的卫生与公众服务部部长。拜登说，“鲍比是我真正的政治英雄之一。我爱他，非常怀念他。”

罗姆尼是前犹他州共和党参议员米特·罗姆尼(Mitt Romney)的父亲，后者是特朗普最强烈的保守派批评者之一。

拜登在总统办公室还剩几天时间，过去几天他一直在向英勇的退伍军人、勇敢的执法官员和杰出的美国人颁发奖项和奖章。

白宫表示，自由勋章获得者“对美国的繁荣、价值观或安全，世界和平，或其它重大社会、公共或私人事业做出了杰出贡献”。

获得该奖的主要慈善家包括西班牙裔美国厨师何塞·安德烈斯(José Andrés)，他的世界中央厨房慈善机构已成为世界上最知名的粮食救济组织之一，还有摇滚乐队U2主唱兼社会正义活动家博诺(Bono)。

索罗斯的儿子亚历克斯·索罗斯(Alex Soros)代父亲接受了这枚奖章。索罗斯在一封电邮声明中说，“作为一名在美国找到自由和繁荣的移民，我被这项荣誉深深感动。”

获表彰的体育和娱乐明星包括未出席此次活动的职业足球运动员里奥内尔·梅西(Lionel Messi)、已退役的洛杉矶湖人队篮球传奇人物兼商人埃尔文·“魔术师”·约翰逊(Earvin “Magic” Johnson)、积极倡导帕金森病研究和发展的演员迈克尔·J·福克斯(Michael J. Fox)，以及被几代学生称为“科学小子比尔奈(Bill Nye the Science Guy)”的威廉·桑福德·奈(William Sanford Nye)。

拜登去年向19人颁发了总统自由勋章，包括已故的梅加·埃弗斯(Medgar Evers)、众议院名誉议长南希·佩洛西(Nancy Pelosi)、南卡罗来纳州众议员詹姆斯·克莱伯恩(James Clyburn)和演员杨紫琼。

美国国会研究服务处说，总统自由勋章在1963年到2024年间共颁发 654次。过去获得自由勋章的著名人物包括马丁·路德·金(Martin Luther King Jr)博士、玛雅·安吉洛(Maya Angelou)和特蕾莎修女。

(本文依据了美联社报道。)